Thí sinh The Debut bị tố trơ trẽn "đạo nhạc", ông bầu Quang Huy lên tiếng

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình truyền hình Dự án số 1 - The Debut, thí sinh Trần Văn An đã bị chỉ trích là đao nhạc. Cụ thể, ca khúc do thí sinh này sáng tác bị đông đảo khán giả cho là có nhiều nét tương đồng với bài Instagram (DEAN).

Quang Huy.

Tập 6 "The Debut": Thí sinh nam bị Hoàng Thùy Linh nhắc nhở vì sáng tác bài hát giống bản hit Kpop

Trước phản ánh gay gắt của khán giả, đại diện nhà sản xuất chương trình - ông bầu Quang Huy đã chính thức lên tiếng. Theo đó, trong tập phát sóng sắp tới, Trần Văn An sẽ chính thức dừng cuôc chơi. Lý giải về quyết định này, Quang Huy chia sẻ: "The Debut 2018 – Dự án số 1 là một format truyền hình thực tế để tìm kiếm và sàng lọc những tài năng mới cho thị trường giải trí tương lai của Việt Nam. Tất cả các thí sinh được giới thiệu đến công chúng đều là những bạn trẻ, có tài năng và khát khao chinh phục ước mơ được Debut".

"Tất nhiên chúng ta có thể sẽ chứng kiến những nóng vội của tuổi trẻ, những quyết định sai lầm. Và The Debut là một chương trình truyền hình thực tế, mỗi thí sinh như một nhân vật và mỗi diễn biến như một bài học dành cho khán giả trẻ. Ở sân chơi này, luật chơi là luật chơi, đạo nhạc là đạo nhạc, không đạo nhạc là không đạo nhạc, không thể lẫn lộn tại The Debut. An đã thừa nhận mình đạo nhạc, chúng tôi đánh giá cao thái độ của Trần Văn An vì đây là một quyết định trung thực hiếm hoi. Tuy vậy, An buộc phải dừng chân tại sân chơi này để đảm bảo tính công bằng cho các thí sinh còn lại. Bạn ấy sẽ lại chinh phục ước mơ của mình ở một thời điểm khác trong một cơ hội khác".

"Vì đây là show âm nhạc có format truyền hình thực tế, mọi diễn biến từ đầu của vụ việc này, từ khi bài thi của Trần Văn An nhận được nghi vấn của Oraz Hoàng Thùy Linh cho đến quyết định cuối cùng của nhà sản xuất và Trần Văn An, chúng tôi đều giữ tính trung thực theo đúng tiêu chí tôn trọng 100% thực tế của The Debut. Quyết định công bố diễn biến về thí sinh Trần Văn An được đưa ra dựa trên sự cân nhắc của chúng tôi nhằm đảo bảo tính thực tế cho chương trình, vừa tạo sự cảm thông của công chúng đối với An nói riêng và các tài năng trẻ nói chung" - Quang Huy nói thêm.