Anh chàng điển trai của "Sing my song" bị tố đạo nhạc của Tiên Cookie

Tập 2 của chương trình Sing my song mùa 2 vừa lên sóng vào tối 11/3 đã nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý từ phía khán giả. Ca khúc Hạnh phúc của bạn là gì do anh chàng kỹ sư xây dựng Vũ Bình Minh sáng tác và trình bày đã khiến khán giả nhớ đến một bài hát quen thuộc khác với giai điệu tương tự. Cư dân mạng đã nhanh chóng làm một video so sánh 2 ca khúc này với nhau và phát hiện ra thay vì giống một số phân đoạn thì 2 ca khúc này có thể nói về mặt giai điệu là giống nhau lên đến 80%.

Vũ Bình Minh.

Phần thi của thí sinh Vũ Bình Minh tại "Sing my song" tập 2 với ca khúc "Hạnh phúc của bạn là gì"

Cách đây không lâu trong chương trình Giọng hát Việt nhí 2017, huấn luyện viên Tiên Cookie đã sáng tác riêng một ca khúc để dành tặng cho cô học trò nhí đáng yêu Thanh Ngân với tên Chiếc bụng đói. Ngay khi lên sóng, Chiếc bụng đói đã nhanh chóng làm mưa làm gió khắp các trang nhạc trực tuyến và gây bão khắp nơi vì không chỉ có giai điệu sôi động mà lời bài hát còn rất đáng yêu và phù hợp với lứa tuổi trẻ em.



Tiên Cookie đã sáng tác riêng ca khúc "Chiếc bụng đói" cho thí sinh đội mình.

Thanh Ngân đã trình diễn ca khúc này ngay trên sân khấu "Giọng hát Việt nhí 2017".

Ca khúc "Chiếc bụng đói" do Tiên Cookie sáng tác dành riêng cho Thanh Ngân tại "Giọng hát Việt nhí 2017"

Sau khi lên sóng, cư dân mạng đã phản ứng khá gay gắt về việc 2 ca khúc lại có giai điệu giống nhau đến không ngờ thế này. Sing my song là một chương trình mang tính chất thi thố giữa các thí sinh có tài sáng tác, mang những ca khúc mới do chính mình viết ra để giới thiệu với khán giả và ban giám khảo. Việc một thí sinh công khai mang một ca khúc có giai điệu giống y chang một bài hát đã được tung ra trước đó lên sân khấu thi thố mà chẳng có ai can thiệp gì kể cả phía ban tổ chức thì thật sự quá kỳ lạ.

Một số bình luận của cư dân mạng: "Chương trình lớn mà sao kiểm duyệt kỳ vậy, đạo nhái trắng trợn, bê cả đoạn điệp khúc của bài khác vào mà vẫn cho lên sóng", "Mới xem cứ tưởng sân khấu cover bài "Chiếc bụng đói" của Tiên Cookie nào ngờ lại là "Sing my song" à", "Tôi nghĩ là có sắp đặt cả rồi, mua lại bản quyền bài gốc xong cho thí sinh mang lên thi để câu view đây mà", "Bảo sao cứ thấy quen quen, thì ra là bài "Chiếc bụng đói" đây chứ đâu"...

Khán giả xem xong phần thi của Vũ Bình Minh liền cho rằng ca khúc của anh là một sản phẩm đạo nhái.

Nhiêu đó vẫn chưa đủ, trước đó, khán giả còn phát hiện ra một điểm kỳ lạ khác nữa đó chính là chương trình sử dụng lại đoạn video cũ phản ứng của khán giả từ mùa 1 để chèn vào mùa 2.

Dù chỉ mới lên sóng được 2 tập thế nhưng Sing my song lại vấp phải khá nhiều ý kiến trái chiều. Hiện tại phía nhà sản xuất vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào để giải thích về việc sử dụng lại video phản ứng khán giả từ mùa 1 cũng như vụ việc Vũ Bình Minh mang ca khúc được cho là đạo nhạc để đi thi.