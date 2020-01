Theo chân Khánh An – model nhí 8 tuổi với màn catwalk thần sầu gây bão MXH đi học lớp người mẫu: Trẻ con bây giờ chỉ cần có đam mê thì bố mẹ luôn sẵn sàng đầu tư

Thời gian vừa qua, cô bé Khánh An (8 tuổi), một model nhí ở Thành phố Hồ Chí Minh đã nổi lên như một hiện tượng nhờ màn catwalk trong vòng tròn. Những bước đi chuyên nghiệp cùng thần thái cuốn hút của bé đã khiến không ít người phải ngạc nhiên.

Đặc biệt, nhiều bậc phụ huynh sau khi xem xong cũng đã không ngại thể hiện quan điểm muốn cho con theo ngành mẫu này để tăng thêm sự tự tin cho các bé.

Khánh An và màn catwalk siêu đỉnh cao khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Cô bé đã thực sự trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội thời gian vừa qua.

Mới đây nhất, phóng viên đã có dịp theo chân hai mẹ con Khánh An đến lớp học đào tạo người mẫu nhí vào một buổi chiều cuối tuần để ghi lại những khoảnh khắc của bé. Được biết, vì còn bận việc học ở trường nên hoạt động ở lớp mẫu này chỉ được thực hiện vào cuối tuần. Buổi học nào Khánh An cũng có mẹ là người đồng hành.

Khánh An rất hào hứng trước mỗi buổi học vào chiều thứ Bảy.

Cô bé tự tin trang điểm để tươi tắn hơn khi đi học.

Mẹ luôn là người đồng hành cùng bé trong các hoạt động như thế này.

Lớp học của Khánh An thường bắt đầu vào lúc 2h30 và kết thúc lúc 4h30. Trước khi ra khỏi nhà, Khánh An được mẹ cho thoải mái chọn quần áo, phụ kiện sao cho bé cảm thấy thoải mái nhất. Trong lúc đó, mẹ sẽ chuẩn bị cho An 1 ly nước, trái cây, bánh kẹo nếu con thích.

Cô nàng điệu đà Khánh An đang chuẩn bị trang phục để đi học đó.

Còn mẹ thì chuẩn bị đồ ăn và đưa con ra khỏi nhà. Xong xuôi rồi, hai mẹ con cùng nhau lên đường thôi.

Lớp học của Khánh An được tổ chức ở Trường múa Thành phố Hồ Chí Minh. Lớp khá đông các bạn học viên và gần như đều sàn sàn tuổi nhau. Khi đến lớp, chỉ cần nhìn qua gương mặt chăm chú của các bé là có thể đủ thấy các bạn thích thú với loại hình nghệ thuật này như thế nào rồi.

Theo quan sát, ngày càng có nhiều các bậc phụ huynh cho con em mình theo học nghề mẫu. Mục đích của họ không đơn giản chỉ là để các bé làm nghệ thuật mà trước mắt muốn các bé tự tin với cơ thể và thần thái của mình. Thêm vào đó, khi đi học, bé cũng có thêm nhiều người bạn mới và được giải trí sau những giờ học căng thẳng ở trường.

Các model nhí trong lớp đều rất tập trung mỗi khi thầy giảng bài, riêng Khánh An thì đặc biệt thích thú rồi, vì đây là đam mê của con mà.

Mẹ của bé Khánh An, chị Như Hồng cho biết: "Như đã chia sẻ ở bài phỏng vấn trước, mình cho con đi học là vì bé thích và cũng có năng khiếu từ khi còn nhỏ. Đến đây, gặp được nhiều phụ huynh cũng có chung tư tưởng với mình thì thấy vui lắm.

Khánh An dường như rất vui và hào hứng khi đi học lớp người mẫu này. Mỗi cuối tuần, bé đều chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi ra khỏi nhà. Đến lớp, khi được gặp các bạn và chinh phục những thử thách như dáng đi mới lạ, cách pose hình độc thì bé lại càng thích hơn".

Khánh An cực kỳ thần thái trong mỗi bước catwalk, nhưng lại cũng có lúc nhí nhố vô cùng.

Không tiện tiết lộ về học phí khi cho con theo học lớp mẫu, chị Hồng chỉ cho biết hiện tại với việc kinh doanh của gia đình, chị hoàn toàn có thể lo được cho bé và giúp bé theo đuổi đam mê của mình đến cùng nếu bé muốn. Nhà chị cũng chỉ có mình Khánh An nên mọi sự quan tâm của bố mẹ đều dành hết cho con.

Khi con đi học, chị cũng nhận trách nhiệm theo sát con để được biết con cảm nhận thế nào về buổi học cũng như những mong muốn khác của con. Từ đây, chị cũng có những đánh giá sơ bộ về tình hình của bé.

Khánh An được bố mẹ đầu tư cho đi học, và có thể theo đuổi đam mê này đến cùng.

"Các bạn trong lớp học cùng Khánh An cũng catwalk rất tốt. Mỗi bạn ai cũng có cá tính riêng nên để nói bạn nào tốt hơn thì bản thân mình không nói hay được. Chỉ có điều, mình sẽ chú ý vào con mình hơn trong mỗi buổi học thôi. Với Khánh An, theo như thầy nhận xét thì con tiếp thu nhanh, có nhiều cái chỉ cần dạy một lần là con đã hiểu và làm được. Mình nghĩ đó là sở trường và niềm yêu thích nên con mới tập trung lắng nghe như vậy".

Theo quan sát, bé Khánh An khi học đều thể hiện thái độ cực kỳ nghiêm túc. Lúc vào bài tập, thần thái của bé rất tốt, rất tập trung nghe lời thầy giảng. Tuy nhiên, chỉ cần xuống sàn một cái là bé lại trở về với vẻ hồn nhiên, nhí nhảnh bằng những phút giây vui đùa cùng bạn bè. Nhìn Khánh An, người ta vừa thấy ngưỡng mộ cô bé ở khía cạnh chuyên nghiệp nhưng lại cũng yêu thương bé vì quá đỗi dễ thương.

Những khoảnh khắc đẹp của Khánh An trong lớp học.

Sau mỗi buổi học như thế này, thường về nhà Khánh An sẽ tiếp tục tập luyện để nhớ thêm. Còn lại khi tan học thì mẹ sẽ dẫn An đi ăn, đi cà phê với các bạn và phụ huynh cùng lớp. Bởi vì lớp học vào cuối tuần nên các mẹ cũng có xu hướng để các con vui chơi sau một tuần học tập vất vả ở trường.

Việc đi học ở lớp người mẫu đã cho Khánh An và mẹ thêm nhiều trải nghiệm mới. Trong khi Khánh An có thêm kiến thức thì mẹ Hồng lại có thêm những người bạn chung chí hướng, muốn cho con phát triển sở thích, đam mê cá nhân.

Được quen thêm nhiều bạn mới, đó là niềm vui của Khánh An.

Mẹ Hồng có tâm sự "mỏng" rằng: "Thế hệ của mình muốn theo nghệ thuật cũng rất khó vì không có điều kiện. Thời bây giờ khác rồi, các được tiếp cận nhiều hơn và đam mê cũng mãnh liệt hơn. Mình làm bố mẹ thì nên cổ vũ con làm những điều đúng đắn để con được sống hết mình và vui hết mình".