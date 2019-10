Theo các BTV làm đẹp đây chính là 8 món mỹ phẩm Hàn Quốc đáng mua nhất vì sẽ giúp cải thiện làn da thần kỳ

Các cô gái Hàn vốn vô cùng chú trọng đến chuyện làm đẹp chăm sóc da, ngành công nghiệp làm đẹp xứ sở Kim chi cũng phát triển như vũ bạo, thậm chí còn tạo thành nhiều trào lưu khiến những nước Âu Mỹ cũng phải học tập theo. Trên thị trường hiện nay cũng có rất nhiều sản phẩm làm đẹp và các công ty lớn nhỏ đến từ Hàn Quốc, nhưng bạn đã biết đâu là những sản phẩm tốt và đáng mua nhất hay chưa.

Mới đây những BTV làm đẹp của tờ Allure dựa trên kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực làm đẹp đã đưa ra danh sách những sản phẩm nổi bật và đáng mua nhất mà bạn có thể tham khảo.

1. Su:m37 Losec Summa Elixir Essence Secréta (khoảng 5 triệu đồng)



"Khi các yếu tố lão hóa có hại cho da ngày càng tăng lên, thì các tinh chất (dành cho làn da trưởng thành) dễ dàng sử dụng đang ngày càng thu hút sự chú ý" - Lee Jung Hye - biên tập viên làm đẹp từ Allure Korea.

Công thức dịu nhẹ của Su:m37 LosecSumma Elixir Essence Secréta nuôi dưỡng tái sinh cho cả làn da khô và thô ráp nhất, đem lại vẻ rạng rỡ, căng bóng nhờ một danh sách dài các dưỡng chất đậm đặc chiết xuất từ thực vật. Một số thành phần nổi bật như tinh chất trà xanh giàu chất chống oxi hóa, tinh chất việt quất chống viêm và chiết xuất rau má, mỗi thứ một ít nhưng lại vô cùng hiệu quả.

2. Sulwhasoo First Care Activating Serum (khoảng 2 triệu đồng)



Được pha trộn với những thành phần thảo mộc quý hiếm kết hợp với mật ong, Sulwhasoo First Care Activating Serum giúp cấp ẩm và giúp thẩm thấu các sản phẩm dưỡng da tiếp theo tốt hơn. Được tăng cường với chiết xuất rễ cây cam thảo, chiết xuất từ lá trà xanh, Sulwhasoo First Care Activating Serum giúp làn da thêm phần mịn màng và tươi sáng.

3. Klairs Midnight Blue Youth Activating Drops (khoảng 450.000 VNĐ)



Đúng như tên gọi,Midnight Blue Youth Activating Drops đem lại sự phục hồi và cải thiện đáng kể, giúp da khỏe từ bên trong, đẹp từ bên ngoài. Dòng serum với hoạt chất peptide đậm đặc này có được màu xanh nước biển tuyệt đẹp từ guaiazulene - một hydrocacbon được tìm thấy trong hoa cúc với đặc tính chống viêm và chống oxi hóa; giúp làm dịu và bảo vệ da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường.

4. Cosrx Acne Pimple Master Patch (khoảng 80.000 VNĐ)



Kể cả khi chúng ta trên 40 tuổi thì mụn trứng cá vẫn xuất hiện và vẫn luôn là nỗi lo sợ của nhiều người. Cosrx Acne Pimple Master Patch sẽ là cứu tinh giúp bạn xóa tan mối e ngại đó. Với thiết kế hình tròn, băng hydrocolloid giúp hấp thu mủ mụn, đồng thời bảo vệ vết thương và giảm tình trạng sưng tấy chỉ trong vài giờ. Vì các miếng dán mỏng và trong suốt nên bạn có thể dùng bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyên bạn nên dùng Cosrx Acne Pimple Master Patch để phục hồi, cải thiện và che đi khuyết điểm từ mụn khi ra ngoài, nhưng miếng dán mụn này cũng đem lại hiệu quả diệu kỳ vào ban đêm nữa!

5. AHC Essential Eye Cream for Face (khoảng 700.000 VNĐ)



Được mệnh danh là dòng kem mắt tốt nhất, AHC Essential Eye Cream for Face với kết cấu kem nhẹ dễ hấp thụ đem lại hiệu quả đáng kể giúp làm mờ vết nhăn tại khu vực da nhạy cảm xung quanh mắt, tăng cường độ ẩm và nâng đỡ cơ chảy xệ.

6. Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask (khoảng 1,3 triệu đồng)



Mặt nạ ngủ Sulwhasoo Overnight Vitalizing Mask dạng kem giúp "trẻ hóa làn da của bạn với một loạt các loại thảo mộc, rễ cây và chiết xuất thực vật giàu chất chống oxi hóa." -Chow. Đứng đầu bảng vàng trong các thành phần quý hiếm ấy là nhân sâm, một nguyên liệu luôn được đánh giá cao trong việc phục hồi và cân bằng độ ẩm, làm mờ vết nhăn và tăng sắc tố, đem đến cho bạn một làn da tươi trẻ tràn đầy sức sống đáng mơ ước!

7. Laneige Eye Sleeping Mask (khoảng 800.000 VNĐ)



Chiến thắng giải thưởng Best of Beauty Award cho dòng kem dưỡng ẩm mắt tốt nhất, Laneige Eye Sleeping Mask không hổ danh là một chiến binh cấp ẩm đầy sức mạnh đến từ thương hiệu Laneige. Laneige Eye Sleeping Mask có tác dụng cấp ẩm và giữ nước, mang lại cảm giác mát lạnh giúp làm dịu vùng da nhạy cảm, khô rát xung quanh mắt. Sau một đêm, bạn sẽ cảm nhận được vùng da mắt tươi tắn, mịn màng và không còn bọng mắt hay quầng thâm xấu xí nữa. Hãy tận hưởng mặt nạ ngủ của thương kiệu K-beauty để có cho mình một liệu pháp spa nho nhỏ qua đêm đầy thư giãn cho vùng mắt nhạy cảm.

8. Dr. Jart Peptidin Radiance Serum (khoảng 1,2 triệu đồng)



Dr. Jart Peptidin Radiance Serum with Energy Peptides đã dành chiếm trọn trái tim của hầu hết biên tập viên làm đẹp khi dành được giải thưởng được yêu thích nhất đến từ Allure Koren trong hạng mục dòng serum tốt nhất dành cho nếp nhăn. Không chỉ sở hữu thiết kế bao bì mang tính thẩm mỹ cao, Dr. Jart Peptidin Radiance Serum with Energy Peptides còn làm hài lòng người sử dụng với kết cấu nhẹ như nước, thẩm thấu nhanh. Được cấu tạo từ các chuỗi 8 loại peptitde khác nhau và axit hyaluronic, Dr. Jart Peptidin Radiance Serum with Energy Peptides bổ sung năng lượng cho da, giúp tái tạo làn da mệt mỏi.

Nguồn: Allure