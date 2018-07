Thêm nghi vấn “thay tên đổi họ” nơi sản xuất kem massage, Con Cưng lên tiếng thanh minh

Khi những lùm xùm về lô hàng quần áo CF G127011 bị khách hàng "tố" có dấu hiệu cắt mác cũ, thay bằng mác mới chưa lắng xuống, thì nhiều sản phẩm của hệ thống Con Cưng ở TP HCM lại tiếp tục vướng nghi án không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ nhiều mặt hàng, dán nhãn mác mới chồng lên mác cũ cho sản phẩm kem massage bụng.



Cụ thể, Tổ công tác 334 phối hợp với QLTT TP HCM phát hiện một tem nhỏ in rõ "Sản xuất bởi: Công ty TNHH Mỹ phẩm Titione" dán chồng lên thông tin in trực tiếp trên kem massage bụng Titione có nội dung "Sản xuất bởi Công ty TNHH G&C, địa chỉ văn phòng tại số 413 Đường số 1, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP HCM, Việt Nam".

Kem massage bụng Titione có tới hai nhãn mác khác nhau. Trong đó, một nhãn mới đã được Con Cưng dán chèn lên nhãn cũ, gây hoài nghi.

Ngày 26/7, sau khi bị Tổ công tác 334 (Bộ Công Thương) phối hợp với Chi cục quản lý thị trường (QLTT) TP HCM đồng loạt đi kiểm tra một số cửa hàng của hệ thống siêu thị bán đồ bầu, trẻ em thương hiệu Con Cưng tại TP HCM, Công ty Cổ phần Con Cưng bất ngờ ra thông báo về việc sản phẩm TiTiOne bị dán hai nhãn mác chồng lên nhau, cũng như "thanh minh" về thông tin nhiều sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, chưa cung cấp được chứng từ.

Theo thông báo, Con Cưng khẳng định sản phẩm TiTiOne được cung cấp bởi Công ty TNHH G&C. Kể từ ngày 24/1/2018, Công ty TNHH G&C đã đổi tên thành Công ty TNHH Mỹ Phẩm TiTiOne.

Từ thời điểm này đến cuối năm 2019, mọi sản phẩm mang thương hiệu TitiOne trước đây của công ty cũ sẽ được cung cấp bởi công ty Công ty TNHH Mỹ Phẩm TiTiOne mà không có sự thay đổi về thành phần và chất lượng, tồn tại song song bao bì cũ và mới.

Việc dán nhãn sản phẩm được thực hiện bởi nhà cung cấp, bao gồm cả trường hợp dán nhãn theo tên của pháp nhân mới (Công ty TNHH Mỹ Phẩm TiTiOne) chèn lên nhãn theo tên của pháp nhân cũ (Công ty TNHH G&C).

Đối với thông tin nhiều hàng hóa của hệ thống Con Cưng không xuất được hóa đơn, chứng từ sản phẩm, công ty này cho rằng do nhiều địa điểm kinh doanh bị kiểm tra đồng loạt tại cùng một thời điểm, trong khi chứng từ gốc của mỗi lô hàng chỉ có 01 bộ duy nhất, vậy nên, đã đề nghị phía Chi Cục Quản lý thị trường cho phép được nộp và giải trình hồ sơ tại một đầu mối.

Để trấn an khách hàng, thông báo của Con Cưng khẳng định "Đến thời điểm hiện tại, phía Chi cục Quản lý thị trường chưa có kết luận, chỉ ghi biên nhận nội dung kiểm tra vụ việc trong quá trình kiểm tra và làm rõ".

Nói thêm về lô hàng bộ thun bé gái mã CF G127011 bị "tố" cắt nhãn mác và thay bằng nhãn "ngoại" qua mắt khách hàng, đơn vị này vẫn tiếp tục khẳng định đây là sản phẩm rõ nguồn gốc.

CF G127011 nằm trong lô hàng thuộc Hợp đồng số PO2017OEM49 ký ngày 10/11/2017 giữa Công ty Cổ phần Con Cưng và Nhà sản xuất WWW International Incorporated (Thailand) Co., Ltd, tại Thái Lan và khẳng định rằng sản phẩm này được đặt hàng sản xuất với đầy đủ bộ nhãn mác CF (Concung Fashion) tại Thái Lan.

Con Cưng cung cấp thông tin về đường đi của lô hàng CF G127011, từ khâu sản xuất, vận chuyển theo đường biển, nhập hàng về tổng kho và bày bán tại cửa hàng. Nguồn ảnh: Con Cưng

Sau khi Con Cưng ra thông báo về sự việc, nhiều luồng dư luận tiếp tục bùng nổ, nhiều khách hàng tỏ ra ngóng chờ kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng và hi vọng việc tin tưởng hệ thống siêu thị này không bị nhầm lẫn.

Trong khi không ít người vẫn chưa hài lòng với giải thích của Con Cưng. Đặc biệt, việc tem nhãn may trực tiếp trên sản phẩm, ghi nơi sản xuất tại Thái Lan mà không có mã vạch nước sản xuất là điều khó chấp nhận.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng cũng bày tỏ thắc mắc về thông tin quảng cáo của Con Cưng trên Website về sản phẩm sữa Meiji. Trước đó, sữa Meiji dành cho bà bầu (Meiji Mama Milk 350g) chính hãng được nhập khẩu trực tiếp nguyên hộp từ Nhật Bản.

Tuy nhiên, thông tin in trên Meiji Mama Milk 350g ghi sản phẩm được sản xuất tại Đan Mạch, theo giấy phép của Meiji Co., Ltd, có địa chỉ tại 1-2-10, Shinsuna, Koto-ku, Tokyo, Nhật Bản.

"Điều này khiến người tiêu dùng hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm", chị Thái Linh (một khách hàng của Con Cưng) cho hay.

Theo khảo sát, những dòng quảng cáo về sản phẩm Meiji trên Website của Con Cưng bất ngờ không còn thông tin "Sữa Meiji dành cho bà bầu (Meiji Mama Milk 350g) chính hãng được nhập khẩu trực tiếp nguyên hộp từ Nhật Bản" đăng tải trước đó.

Meiji Mama Milk 350g bị khách hàng phản ánh quảng cáo mập mờ, dễ gây hiểu nhầm về nguồn gốc.

Hiện tại, Con Cưng vẫn đang tiếp tục quá trình giải trình với Cơ quan Quản lý Thị trường liên quan đến các nghi án về sản phẩm trong thời gian vừa qua.