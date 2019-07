Thêm 1 "dự án" công ty Alibaba rao bán đất nền bị cưỡng chế sáng mai

Ngày 21-7, UBND thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã ký quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm của ông Nguyễn Ngọc Sự (ngụ TP Hà Nội) đối với khu đất thuộc các thửa số 10, 11, 12, 15, 17, 22, 23, 31, 32, 33, 43, 165, 173, 175 tờ bản đồ số 19 và thửa đất số 194 tờ bản đồ số 10 tọa lạc tại thôn Tân Tiến, xã Châu Pha.

Theo thông báo thời gian bắt đầu cưỡng chế sẽ là 7 giờ 30 phút sáng 22-7 cho đến khi thực hiện xong việc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm. Biện pháp cưỡng chế là tháo dỡ toàn bộ công trình cơ sở hạ tầng vi phạm tại khu đất nêu trên.

Khu đất được xây dựng cơ sở hạ tầng khi chưa được phép

Việc cưỡng chế sẽ có sự phối hợp của công an thị xã, phòng tư pháp, phòng TN-MT, phòng quản lý đô thị, điện lực Phú Mỹ, nhà máy nước Tóc Tiên-Châu Pha, trung tâm y tế xã, đội Cảnh sát chữa cháy cứu nạn cứu hộ công an tỉnh BR-VT đóng trên địa bàn thị xã Phú Mỹ.



Trong thời gian cưỡng chế, UBND thị xã đề nghị điện lực Phú Mỹ tạm ngừng cung cấp điện để đảm bảo an toàn.

Bên trong được đầu tư cả hệ thống biển báo giao thông, cột điện

Đây là mảnh đất có diện tích 24.500m2, phía trước khu đất này có tấm biển ghi "Khu dân cư Alibaba Tân Thành" được Công ty CP địa ốc Alibaba phân phối sản phẩm đất nền với đối tác dưới tên dự án "Alibaba Tân Thành Center City 1", và có tòa nhà ghi "Tập đoàn địa ốc Alibaba".



Trước đó, UBND Thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định cưỡng chế, buộc chủ đất thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả vì đã làm thay đổi hiện trạng và mục đích sử dụng đất nông nghiệp không phải là đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang đất phi nông nghiệp mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, ông Sự đã cho xây dựng cơ sở hạ tầng gồm hệ thống thoát nước, vỉa hè, đường giao thông trên đất trồng cây lâu năm.

Phía trước khu đất là trụ sở của Tập đoàn Địa ốc Alibaba

Công trình này đã bị UBND huyện Tân Thành (nay là TX.Phú Mỹ) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3,5 triệu đồng, đồng thời yêu cầu chấm dứt hành vi sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích và khôi phục tình trạng đất trước khi vi phạm.



Khi có được thông tin công trình sẽ bị cưỡng chế, để đối phó với cơ quan chức năng, chủ đất đã cho xe múc đến lấp lại các con đường nhựa nội bộ, vỉa hè tự xây bên trong khu đất.

Đường nhựa được lấp lại đất sơ sài để đối phó với chính quyền địa phương

Mới đây, ông Sự cũng có ủy quyền cho một cá nhân đến văn phòng UBND thị xã Phú Mỹ xin được tự khắc phục nhưng vẫn không thực hiện, theo lãnh đạo UBND thị xã Phú Mỹ thì việc khắc phục rất sơ sài nên địa phương vẫn quyết định cưỡng chế.



Cũng liên quan đến dự án Alibaba rao bán đất nền, sáng 13-6, UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế hành chính bắt buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi thay đổi hiện trạng mục đích sử dụng đất (làm đường trái phép) trên đất nông nghiệp tại thửa đất do ông Nguyễn Thế Lực (ngụ TP HCM) làm chủ, tại ấp 3, xã Tóc Tiên.

Khi đoàn đang thi hành quyết định cưỡng chế thì có nhóm người mặc áo in dòng chữ "Tập đoàn địa ốc Alibaba" đứng tập trung tại khu đất. Trong đó có Nguyễn Huỳnh Tú Trinh, Trần Quốc Tĩnh, Lâm Chí Trung (34 tuổi, quê Gia Lai), Huỳnh Chí Lễ (28 tuổi, ngụ TP HCM), Trang Chí Linh (28 tuổi, quê An Giang), Phan Thanh An (22 tuổi, quê Bình Định), Lê Thị Minh Phương (26 tuổi, quê Bình Dương), Đặng Ty (27 tuổi, quê Gia Lai), Trần Ngọc Bình (28 tuổi, quê Đắc Lắk), Phan Công Tuyền (23 tuổi, quê TP HCM) và một số người khác chưa rõ nhân thân đã dùng loa hò hét, lời lẽ kích động, lăng mạ, xúc phạm để nhằm mục đích cản trở, chống đối không cho đoàn cưỡng chế thực hiện nhiệm vụ.

Trần Quốc Tĩnh dùng đá đập cửa kính xe

Lúc này, đoàn cưỡng chế đã giải thích rõ nhiệm vụ tiến hành hoạt động cưỡng chế tháo công trình xây dựng đường trái phép và yêu cầu đám đông chấp hành, nhưng nhóm người này cản trở, chống đối.



Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đã hô hào, chỉ đạo nhân viên mặc áo Địa ốc Alibaba đập phá chiếc xe máy múc hiệu hiệu Huyndai Rolex 555 màu xanh. Sau đó, Trần Quốc Tĩnh cùng một số người khác dùng đá đập phá chiếc máy múc. Không chịu dừng lại, nhóm trên tiếp tục hò hét, kích động nhau cùng cản trở, chống đối.

Tại cơ quan điều tra, Tĩnh đã thành khẩn khai báo về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản là do sự chỉ đạo của Tú Trinh. Tú Trinh thừa nhận đã chỉ đạo, kêu người đến đập xe máy múc, nhưng cho rằng đó là bảo vệ tài sản công dân.

Theo đó, ngày 22-6, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (SN 1995, ngụ Tiền Giang) và Trần Quốc Tĩnh (SN 1995, ngụ tỉnh Quảng Nam, cùng là nhân viên Công ty CP địa ốc Alibaba) về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho VKSND cùng cấp đề nghị phê chuẩn.

Cùng ngày, VKSND Thị xã Phú Mỹ cũng đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với 2 bị can trên về tội "Cố ý làm hư hỏng tài sản" quy đinh tại khoản 1, Điều 178 BLHS.