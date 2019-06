The Voice: Hồ Hoài Anh ăn hàng tá "gạch đá" vì nghi án thiên vị cô gái xinh đẹp, có chút tiếng tăm này

Tập 9 của chương trình truyền hình Giọng hát Việt - The Voice 2019 vừa lên sóng cùng với phần thi của các thí sinh đến từ đội Hồ Hoài Anh. Khác với 3 huấn luyện viên Thanh Hà - Tuấn Hưng - Tuấn Ngọc, năm nay đội của Hồ Hoài Anh có luật chơi khá kỳ lạ, mỗi 1 tập là cách thi đấu và loại thí sinh lại thay đổi nhanh đến chóng mặt.

Hồ Hoài Anh.

Sau khi cho học trò lên sân khấu hát cùng piano, Hồ Hoài Anh đã chọn Juky San, Công Luận, Bảo Trân là người đi tiếp. Tuy nhiên, số đông khán giả lại bất bình với quyết định này. Người xem khẳng định Juky San hát yếu, giọng hát không quá đặc biệt. Người xứng đáng đi tiếp là Vũ Đức Thịnh chứ không phải Juky San. Chính huấn luyện viên Tuấn Ngọc cũng cho biết nếu anh có quyền chọn thí sinh thì nhất định chọn Vũ Đức Thịnh.

Tập 9 The Voice 2019: Phần thi của Juky San.

"Hồ Hoài Anh thiên vị cho cô gái đó rồi. Vũ Đức Thịnh hát hay hơn rất nhiều nhưng lại không chọn", "Juky San rất xinh nhưng cho cô ấy đi tiếp là quá thiệt thòi với Vũ Đức Thịnh", "Vũ Đức Thịnh tốt hơn, Juky San cần phải cố gắng nhiều", "Hồ Hoài Anh làm tôi bất ngờ, sao lại chọn Juky San chứ", "Juky San xinh đẹp và có chút tiếng tăm từ trước cuộc thi nên Hồ Hoài Anh mới chọn" - Một số khán giả chia sẻ.

Tập 9 The Voice 2019: Phần thi của Vũ Đức Thịnh.

Juky San.

Lý giải về điều này, Hồ Hoài Anh cho biết anh nhận ra màu sắc riêng từ Juky San nên mới quyết định chọn cô gái trẻ đi tiếp. "Khi chọn ai đi tiếp tôi đều tính toán kỹ càng, tôi suy nghĩ dựa trên phương diện công việc chứ không có sự thiên vị. Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng The Voice, tôi biết các thí sinh nên dừng lại ở vị trí nào. Ví dụ như chuyện Đức Thịnh dừng lại trong tập thi vừa rồi cũng đã tạo hiệu ứng tốt" - Hồ Hoài Anh chia sẻ.

Vũ Đức Thịnh.

The Voice là chương trình tìm kiếm những giọng hát xuất sắc xuất phát từ phiên bản The Voice of Holland (Hà Lan). Tại Châu Á, Hàn Quốc trở thành quốc gia đầu tiên mua bản quyền và được phát sóng trên kênh AXN Asia vào năm 2011. Như vậy, sau Hàn Quốc, Việt Nam là quốc gia thứ 2 được cấp phép và sản xuất The Voice.



Xem toàn bộ thông tin hấp dẫn của The Voice 2019 TẠI ĐÂY.