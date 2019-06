The Voice: Hết Bảo Yến Rosie, lại đến 1 thí sinh khác tuyên bố không biết Đông Nhi, cãi tay đôi với antifan

Giọng hát Việt - The Voice 2019 quả là sàn đấu của drama khi liên tục có thí sinh thể hiện thái độ hỗn láo, thách thức dư luận. Trong vòng Đối đầu của The Voice năm nay, thí sinh Hà Thu đã thể hiện ca khúc Xin lỗi anh quá phiền - một bài hát được Đông Nhi phát hành năm 2018. Phần trình diễn này được diễn ra ngay tại Ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM.

The Voice 2019: Hà Thu thể hiện ca khúc Xin lỗi anh quá phiền.

Hà Thu.

Khi tiết mục được phát sóng, Hà Thu khiến đông đảo fan Đông Nhi khó chịu vì thái độ trống không, chẳng gọi Đông Nhi là "chị" dù nhỏ tuổi hơn. Thậm chí, Hà Thu còn hát sai lời ở nhiều chỗ. Quá tức giận với Hà Thu, fan Đông Nhi đã vào Facebook của thí sinh này để "chặt chém". Thay vì thể hiện sự cầu thị, biết sửa sai kịp thời, Hà Thu lại cãi tay đôi cùng khán giả.

Cô nàng còn tuyên bố không biết Đông Nhi là ai, không biết Đông Nhi nổi tiếng thế nào dù đang hát ca khúc của Đông Nhi.

Đông Nhi.

Khi được hỏi về chuyện cãi qua lại với anti fan, Hà Thu cứng rắn đáp: "Mình không muốn đôi co với khán giả làm gì. Là 1 ca sĩ, chắc chắn là sẽ có fan và anti fan. Ngày hôm qua mình đã không muốn nói thêm nhưng dường như các bạn anti fan hiếu thắng nên vẫn vào Facebook của mình để xúc phạm, đa số toàn những bạn còn rất ít tuổi thuộc thế hệ 10X".

"Người thân rất bức xúc khi mình bị anti fan ném đá và dùng những từ ngữ thiếu văn hoá với mình. Anh bạn mình cũng không biết ca sĩ Đông Nhi là ai cả! Nếu để mà nói công bằng thì fan chị Nhi dùng lời lẽ thiếu văn hoá để xúc phạm mình vậy nếu hỏi ngược lại chị Nhi thì chị ấy sẽ thấy thế nào".

Trên các diễn đàn giải trí, đa phần khán giả đều dành cho Hà Thu những nhận xét khá nặng nề: "Ngựa non đúng là háu đá. Sao lại có thể nói về tiền bối như vậy chứ", "Vụ Bảo Yến Rosie vừa lắng, nay lại đến cô nàng này, thí sinh The Voice năm nay có vấn đề về thái độ à", "Quá là buồn cười luôn, trong khi Đông Nhi còn là huấn luyện viên The Voice mùa trước nữa chứ. Cô nàng này nói chuyện như thế bảo sao không bị chỉ trích", "Dù thế nào chăng nữa thì cũng không nên cãi tay đôi với dân mạng làm gì. Là ca sĩ mà như thế thì kỳ cục quá".

