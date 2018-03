"The Shape of Water" được giải danh giá nhất nhưng dân mạng lại toàn nhắc đến "Coco"

Lễ trao giải Oscar 2018 đã diễn ra vào chiều tối ngày 4/3 (giờ địa phương) tại nhà Nhà hát Dolby, Hollywood, Los Angeles, Mỹ và khép lại với loạt giải thưởng danh giá về tay những đề cử đã được trông đợi bấy lâu. Nổi bật nhất chắc chắn là bộ phim về tình yêu giữa người và thủy quái The Shape of Water của đạo diễn kỳ cựu Guillermo Del Toro với ngôi vị "Phim điện ảnh xuất sắc nhất". Bản thân đạo diễn Del Toro cũng rinh về tượng vàng danh giá cho hạng mục "Đạo diễn xuất sắc" và ekip cũng góp thêm vào bộ sưu tập tượng vàng của The Shape of Water tượng thứ 3 cho hạng mục "Thiết kế sản xuất xuất sắc".

Đáng lý ra bộ phim nên được dân mạng xôn xao nhắc đến vào thời điểm này phải là The Shape of Water. Thế nhưng đa phần ai nấy đều chỉ bày tỏ sự hài lòng khi phim hoạt hình Coco giành được đến 2 giải thưởng trên tổng số hạng mục phim được đề cử. Với nội dung khai thác đề tài gia đình và mang nhiều yếu tố đầy cảm động, Coco đã thành công chinh phục khán giả về nhiều mặt.

Việc Coco liên tục chiến thắng ở hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc hết từ lễ trao giải này đến lễ trao giải khác, cụ thể là từ Quả cầu vàng cho đến Oscar, càng khiến khán giả thấy hài lòng. Tình trạng The Shape of Water bị dân mạng bỏ lơ dù đăng quang giải được đánh giá là danh giá nhất nhì Oscar là điều hoàn toàn không ngờ tới. Hầu hết đều cho rằng do The Shape of Water được trông đợi quá nhiều và dù phim có đăng quang thì cũng không có mấy bất ngờ. So với Coco thì rõ ràng dân mạng bày tỏ nhiều sự quan tâm hơn và cũng thấy hứng thú hơn với kết quả đáng vui mừng của bộ phim hoạt hình mà họ yêu thích.