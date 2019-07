The Sapphire S1.01 – Tòa căn hộ năng động bậc nhất Vinhomes Smart City

Trong đó, tòa căn hộ The Sapphire S1.01 đang thu hút sự quan tâm của đông đảo các khách hàng với ưu điểm nổi bật về vị trí và giá cạnh tranh.



Lợi thế mặt tiền kết nối toàn khu

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ của toàn phân khu The Sapphire - Vinhomes Smart City, trên trục Đại lộ Thăng Long, tòa căn hộ The Sapphire S1.01 là sự kết hợp hài hòa giữa lợi thế về giao thông, nhịp sống hiện đại và không gian xanh.

Tại đây, cư dân tòa S1.01 vừa có thể hòa mình vào nhịp sống sầm uất, năng động của trung tâm mới phía Tây Thủ đô, vừa có thể tận hưởng không gian xanh và yên bình của phân khu The Sapphire. Bốn mặt tòa căn hộ đều sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, rộng mở. Trong đó, hướng ngoại khu với tầm nhìn về Đại lộ Thăng Long – đại lộ hiện đại và đẹp bậc nhất Thủ đô. Hướng nội khu với không gian xanh yên bình, view toàn cảnh bể bơi ngoài trời, sân thể thao tennis, bóng rổ, cầu lông,...

Kết nối dự án cũng là một lợi thế đặc biệt của tòa căn hộ The Sapphire S1.01. Cư dân dễ dàng di chuyển tới trung tâm Thành phố thông qua Đại lộ Thăng Long - tuyến đường đường cao tốc nối khu trung tâm Hà Nội, chỉ mất 7 phút di chuyển tới Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Đặc biệt, từ S1.01, cư dân sẽ nhanh chóng tiếp cận tới khu liên hợp thể thao Mỹ Đình với trường đua F1.

Sống thông minh với mức tài chính tối ưu

Sở hữu căn hộ tại The Sapphire S1.01, khách hàng còn sở hữu hệ thống dịch vụ tiện ích đẳng cấp ngay tại dự án. Không chỉ được trải nghiệm mô hình đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế, cư dân còn được thụ hưởng hệ sinh thái đủ đầy tiện ích, bao gồm: Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall lớn nhất trong hệ thống Vincom, trường học liên cấp Vinschool, bệnh viện Quốc tế VinMec, bể bơi phong cách resort,... Cùng với đó là chuỗi công viên tiện ích với quy mô lớn chưa từng thấy ở các dự án trước đây. Nổi bật là công viên gym ngoài trời quy mô hàng đầu Đông Nam Á với hàng trăm máy tập, công viên BBQ hàng trăm điểm nướng, hàng loạt sân chơi trẻ em và sân vận động thể thao liên hoàn, công viên patin, công viên dã ngoại, công viên xe đạp địa hình, khu chèo thuyền kayak.

Đặc biệt, vườn Nhật đẳng cấp với cổng Torii, cầu đá, hồ cá chép đỏ độc đáo sẽ mang đến cho cư dân một khoảng trời Nhật Bản ngay giữa lòng đại đô thị. Vinhomes Smart City hứa hẹn sẽ đem đến sự phát triển mạnh mẽ của một cuộc sống hiện đại, thông minh và không gian sống hoàn hảo cho các cư dân thành thị.

Tại Vinhomes Smart City, tòa S1.01 được đánh giá là tòa căn hộ có mức giá hấp dẫn nhất trong phân khu The Sapphire. Giá bán chính thức một căn hộ tại tòa S1.01 chỉ từ 1,4 tỷ đồng – 1,9 tỷ đồng. Đặc biệt, căn 2 PN+1 đang thu hút đông đảo các khách hàng nhờ thiết kế thông minh, hợp lý, phù hợp nhu cầu sinh hoạt cho gia đình 2 thế hệ với giá căn hộ tốt nhất trong tất cả các tòa. Sống tại The Sapphire S1.01 chính là sự lựa chọn tuyệt vời để khách hàng gia nhập cộng đồng cư dân đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

Bên cạnh giá bán hấp dẫn, tòa căn hộ The Sapphire S1.01 còn có chính sách ưu đãi khủng từ Chủ đầu tư Vingroup. Cụ thể, các khách hàng mua căn hộ sẽ được hưởng gói hỗ trợ vay vốn 70% giá bán căn hộ (gồm VAT) trong vòng 35 năm với lãi suất 0% trong 21 tháng (không muộn hơn ngày 31/10/2020). Hơn hết, khi mua căn hộ tại The Sapphire S1.01, với chính sách đóng tiền 6 tháng mới vào tiền 30%, khách hàng dễ dàng cân đối tài chính, không bị áp lực về dòng tiền khi mua nhà. Do vậy, nếu bạn muốn sở hữu một căn hộ cao cấp, trọn vẹn tiện nghi tại Vinhomes Smart City thì đây chính là thời điểm vô cùng thích hợp.

Thông tin chi tiết về Dự án, quý khách vui lòng liên hệ:

Đơn vị phân phối chính thức: Đất Xanh Miền Bắc

Hotline: 0917 61 2020

Website: https://datxanhmienbac.com.vn/ban/vinhomes-smart-city.html