The Color Queen – Lễ hội đặc biệt được mong chờ năm 2019

Thứ 7- chủ nhật (9-10/11/2019), tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hoàn Kiếm, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình lễ hội đặc sắc mang phong cách hoàng gia "The Color Queen". Đây là một sự kiện lớn, mang ý nghĩa đặc biệt với nhiều hoạt động hấp dẫn, được tổ chức nhãn hàng Rossi Arte – ngôi vị nữ hoàng bình nước nóng (Một sản phẩm cao cấp của Tập đoàn Tân Á Đại Thành).



Với thông điệp "Vì đã luôn sống hết mình, đầy nhiệt huyết và thành công, bạn xứng đáng được tận hưởng... Với Rossi Arte, bạn chính là Nữ hoàng", "The Color Queen" là sự kiện nhằm tôn vinh người phụ nữ - những "Nữ hoàng" trong gia đình.

Tham gia lễ hội "The Color Queen", bạn sẽ được khám phá 7 vương quốc phồn vinh được trị vì bởi 7 Nữ hoàng quyền uy và xinh đẹp. Ở mỗi vương quốc, bạn sẽ được trải nghiệm và lưu giữ những hình ảnh, check-in cùng gia đình và bạn bè với phong cách hoàng gia, tham gia các trò chơi vui nhộn và nhận về những phần quà có giá trị để dành tặng Mẹ - Nữ hoàng của gia đình mình.

Bên cạnh đó, khi tham quan các vương quốc, bạn có thể đăng kí để nhận ngay gói bảo dưỡng miễn phí cho bình nước nóng của gia đình (áp dụng cho tất cả các thương hiệu bình nước nóng trên thị trường) và nhận quà tặng là thanh Magie miễn phí (áp dụng cho các bình nước nóng Rossi). Đặc biệt, ngày chủ nhật (10/11/2019), bạn sẽ được hòa mình vào lễ hội diễu hành Carnaval – Tôn vinh nữ hoàng, nhảy Flastmod sôi động cùng những hoạt động ấn tượng khác.

Đêm Gala "The Color Queen" tối 10/11/2019 với sân khấu được dàn dựng hoành tráng, hệ thống âm thanh ánh sáng đỉnh cao, bạn sẽ được cháy hết mình cùng"hoàng tử V-Pop" Noo Phước Thịnh với những ca khúc đã làm mưa làm gió làng nhạc Việt như "Wanna stay in love", "Cause I love you", "Thương em là điều anh không thể ngờ"…; Hoa hậu Ngọc Hân cùng dàn người mẫu Việt Nam sẽ mang đến màn biểu diễn áo dài vô cùng đặc sắc, tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ; Thủy Đặng (The Voice) với giọng ca đầy nội lực, DJ Mike Hào – gương mặt đang được giới trẻ yêu thích cũng sẽ làm nóng bầu không khí tại bờ Hồ với bữa tiệc âm nhạc đầy sắc màu cùng những bản remix tuyệt đỉnh… Quà tặng đặc biệt bốc thăm may mắn trong Đêm nhạc hội là 7 phiên bản bình nước nóng Rossi Arte với 7 sắc màu phồn vinh sẽ là những món quà mà bạn không nên bỏ lỡ.

Với ý nghĩa nhân văn cùng những hoạt động sôi nổi và nhiều phần quà giá trị, "The Color Queen" chắc chắn là sự kiện cuối tuần hấp dẫn để bạn và gia đình cùng tham gia.