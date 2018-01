Thấy người ta đi Hàn nhiều thế, nhưng bạn biết phải chụp ảnh ở đâu thì đẹp chưa?

aFamily.vn>Đời sống

Những ngày gần đây, mọi người đang trong không khí hối hả đón chào một năm mới 2018 với nhiều điều tuyệt vời hơn, với những khởi đầu mới. Và tôi tin chắc rằng, "đi du lịch thật nhiều nơi" là một trong những điều nằm trong đầu danh sách dự định 2018 của rất nhiều bạn trẻ. Rằng đời chẳng có bao nhiêu thời gian, sắp đến tuổi lấy vợ lấy chồng cả rồi thì tranh thủ đi chơi nhiều vào đi!



Nếu năm 2016 là năm mà giới trẻ Việt đi du lịch Thái Lan nhiều như "đi chợ", thì vào cuối năm 2017, cụ thể hơn thì là mùa thu năm vừa qua bỗng thấy newsfeed đẹp hơn hẳn mọi năm, đó là bởi vì bạn bè check-in đón thu ngắm lá vàng lá đỏ ở Seoul quá nhiều! Bạn cảm giác như tất cả mọi người đều đi Hàn cả rồi, còn mình thì vẫn lỡ hẹn với "oppa" quá. Thế thì còn chần chừ gì nữa, sang năm mới rồi, rủ hội bạn lập plan đi Hàn Quốc và chuẩn bị sẵn hầu bao book vé sang Seoul ngay từ hôm nay đi còn gì nữa. Còn câu hỏi sang Seoul thì đi đâu, hãy để chúng tôi gợi ý cho này!

1. Đi Common Ground - khu concept mall làm từ container để biết giới trẻ Seoul chất đến độ nào rồi!

Nằm ở gần trường Đại học Konkuk, Commond Ground nổi bần bật với một màu xanh dương mát mắt được dựng lên bởi 200 khối container khổng lồ. Chỉ nhìn thôi đã thấy đẹp, mà đã đẹp là phải ghé vào xem thử, đây chắc chắn là cảm giác của bất kì ai khi nhìn thấy Common Ground từ đằng xa.

Giới trẻ Hà Nội có Hanoi Creative City, Sài Gòn có The New Playground thì giới trẻ Hàn Quốc có Common Ground là khu tổ hợp bao gồm cả khu mua sắm, khu bán đồ lưu niệm, văn phòng phẩm và đương nhiên không thể thiếu các sản phẩm liên quan đến Kpop. Chia khu rõ ràng, khu nào khu nấy cũng đều được các chủ tiệm đầu tư phần mặt tiền chất lừ. Và chưa kể còn có khu ẩm thực nằm trên rooftop ngắm trời ngắm mây và cả một phần không gian rộng lớn để bạn tha hồ sống ảo nữa... Đi Common Ground 1 ngày, có hình up đủ 1 tháng luôn đấy.

Khu bên trong của Common Ground là các brand quần áo, văn phòng phẩm, phụ kiện Kpop... (Ảnh: Eggcanvas.me, Fanpage Commond Ground)

Khu tổ hợp đẹp xuất sắc thế này thì đúng là đứng đâu cũng có ảnh sống ảo...

2. Dành cho những ai đi Seoul lần đầu, mặc Hanbok vào Gyeongbokgung (Cung Cảnh Phúc) và ghé làng Hanok Bukchon nhé!

Có tên gọi là Cảnh Phúc Cung (cung điện của hạnh phúc), Gyeongbokgung là cung điện nổi tiếng nhất ở Seoul mà bất kì ai khi lần đầu đi Hàn Quốc cũng phải vào đây một lần! Ở Gyeongbokgung có khu vườn thượng uyển thoáng đãng, ghi dấu các vẻ đẹp của cung điện Hàn Quốc từ những năm 1395 trường tồn đến hôm nay.

Làng nghề truyền thống Hàn Quốc Hanok Bukchon cũng có lịch sử lâu đời, nằm giữa Cung điện Gyeongbok, cung điện Changdeok và miếu thờ Thần đạo Jongmyo. Nếu đi vào mùa hoa anh đào thì mặc Hanbok dạo trong Cảnh Phúc Cung và làng Hanok Bukchon chính là một trải nghiệm kiểu "hoàng gia" Hàn Quốc vô cùng đáng thử!

Ảnh: Kiên Hoàng

3. Ehwa Woman University - Trường nữ sinh nổi tiếng nhất Hàn Quốc

Có ai nghĩ rằng, trường học lại trở thành một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng đâu cơ chứ. Thế nhưng trường nữ sinh Ehwa lại làm được điều đó bởi vì trường... quá đẹp! Khuôn viên trường rộng lớn miên man với nhiều toà nhà hiện đại xen lẫn cổ kính với cây cối bao quanh đã bỗng chốc trở nên nổi tiếng và thu hút khách du lịch đến tham quan trường.

Đây chính là ngôi trường trong mơ của tất cả các học sinh. Dù là ngôi trường dành cho con nhà giàu, dành cho con nhà người ta học cực giỏi, thế nhưng không ai đánh thuế ước mơ cả! Cứ đến đây chụp vài tấm hình ngắm nghía kiến trúc của trường cũng là thích rồi.

Trường Ehwa có một khuôn viên vừa rộng vừa đẹp.

Mùa thu tại khuôn viên trường Ehwa.

4. Dongdaemun Design Plaza - nơi diễn ra Seoul Fashion Week

Dongdaemun Design Plaza chính là nơi đã diễn ra Seoul Fashion Week hàng năm, là nơi giới mộ điệu Hàn Quốc nói riêng và các model, fashionista khắp nơi trên thế giới "đổ về" để xúng xính diện đồ đi tuần lễ thời trang tại đây. Châu Bùi, Phí Phương Anh, Hoàng Ku... cũng đã tham dự Seoul Fashion Week và sau nhiều mùa tổ chức, Dongdaemun Design Plaza đã trở thành một điểm sống ảo chất lừ thu hút khách du lịch quốc tế.

Ảnh: Kiên Hoàng.

5. Khu mua sắm sầm uất Myeong Dong

Chẳng cần nói nhiều nữa, Myeong Dong là khu mua sắm đã quá nổi tiếng tại Hàn Quốc với đầy đủ tất cả brand từ bình dân đến cao cấp. Đây cũng là địa điểm quen thuộc trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc mà chúng ta thường xem. Mở cửa từ 10h sáng đến 10h tối, có cả các nhà hàng, xe đẩy đồ ăn vặt và các cửa hàng thời trang, mỹ phẩm, cafe đi mãi chẳng hết, Myeong Dong chính là khu mua sắm sầm uất bậc nhất tại Seoul.

6. Nếu đã đến Myeong Dong rồi thì đừng quên chụp ảnh với chú gấu tại Flagship Line Friend Myeong Dong, hoặc bất kì store nào của Line để "điểm danh" mình đã ở Hàn Quốc nhé.

Ảnh: Dreamilicious

Ảnh: Giang Vũ Trà

Bức ảnh chụp với chú gấu này sẽ giúp bạn dễ dàng nghĩ status để "thả thính" lắm đấy!