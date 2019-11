Thầy giáo 55 tuổi làm nữ sinh có thai không được nghỉ việc

Liên quan đến vụ thầy N.V.C (55 tuổi), giáo viên dạy toán của Trường THPT Sóc Sơn bị tố quan hệ tình dục với một nữ sinh tên T.H.T. (SN 31/12/2002) dẫn đến việc em này mang thai và đã đưa em đi phá thai, ngày (5/11), trao đổi với phóng viên, ông Ninh Thành Viên - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang cho biết, em T. đã được chuyển sang trường khác học.

“Sau khi làm việc với gia đình, tôi đã chỉ đạo chuyển em T. sang một trường khác trong tỉnh vì sợ em này bị ảnh hưởng đến việc học. Còn việc thầy C. nộp đơn xin nghỉ việc trước khi lộ chuyện làm nữ sinh T. có thai, chúng tôi không thể cho nghỉ như vậy được” - ông Viên nói.

Hiện lãnh đạo Sở đã chỉ đạo phía Trường THPT Sóc Sơn họp hội đồng kỷ luật, có hình thức xử lý đối với thầy C. về mặt chính quyền. "Hình thức kỷ luật cao nhất, nặng nhất đối với vụ việc này là buộc thôi việc. Tuy nhiên, chúng tôi chờ phía hội đồng kỷ luật của nhà trường báo cáo để quyết định" - ông Viên cho hay.

Phó Giám đốc sở cho biết thêm, trước đó trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh thân mật được cho là của thầy C. và em T., tuy nhiên những hình ảnh này cần xác minh làm rõ xem ảnh ghép hay ảnh thật. Ngoài ra, ông Viên cũng khẳng định việc ông C. có mối quan hệ tình cảm với học sinh là sai, quy phạm đạo đức nhà giáo, trong khi ông C. đã có vợ, con.

Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang nhận được đơn tố cáo cho rằng thầy C. quan hệ tình dục với T., dẫn đến việc em này mang thai và đã đưa em đi phá thai.

Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo, phía Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THPT Sóc Sơn tạm đình chỉ công tác đối với thầy C., đồng thời giao Thanh tra sở xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo tường trình của thầy C. gửi Ban giám hiệu thì thầy này và T. nảy sinh tình cảm vào tháng 4/2018. Cả hai thường xuyên nhắn tin qua lại, rồi cùng hẹn nhau đi ăn uống.

Khoảng tháng 5/2018, ông C. và T. bắt đầu có quan hệ tình dục. Đến tháng 12/2018, T. mang bầu và được thầy C. đưa đi phá thai tại một phòng khám ở TP Rạch Giá. Sau khi phá thai, ông C. vẫn tiếp tục quan hệ tình dục với T. cho tới khi gia đình nữ sinh phát hiện và làm đơn tố cáo. Hiện ông C. bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.