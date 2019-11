Thầy dạy võ đánh gãy xương hàm học sinh lớp 8 ở Hải Phòng

Anh Hồ Quốc Hùng, trú tại đường Tô Hiệu (Hải Phòng) phản ánh việc cháu mình là Hoàng Công Khanh, 13 tuổi, học sinh lớp 8 tại huyện An Dương phải nhập viện cấp cứu vì bị thầy giáo dạy võ đánh trọng thương.

Theo anh Hùng, vào 19h ngày 23/11, cháu Khanh đi đánh cầu lông về đến trước siêu thị Vinmart (khu đô thị Hoàng Huy, xã An Đồng), bị một nhóm khoảng 6 người dùng gậy bóng chày đánh, đấm, đá.

Cũng theo chú của Khanh, trong các đối tượng đánh cháu có ông Thắng, đang là giáo viên dạy võ tại Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Dù cháu Khanh quỳ xuống xin buông tha nhưng nhóm người này không dừng lại.

Cháu Khanh ngã gục, nhóm đối tượng mới bỏ đi. Khanh được gia đình đưa vào BV Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu vào lúc 20h ngày 23/11.

Cháu Khanh đang điều trị tại BV Hữu nghị Việt Tiệp

Xác nhận với PV, lãnh đạo BV Việt Tiệp cho biết: Đơn vị đang điều trị tích cực cho Khanh. Cháu bị gãy xương hàm dưới bên trái. Bệnh viện đang xem xét phẫu thuật hàm cho nạn nhân.

Công an huyện An Dương đang vào cuộc điều tra vụ việc. Thông tin ban đầu cho biết một trong những đối tượng hành hung cháu Khanh là Nguyễn Toàn Thắng (SN 1976). Chiều tối qua, Thắng đã bị cơ quan công an triệu tập để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Thắng bác bỏ thông tin mình dùng gậy bóng chày đánh cháu Khanh như gia đình tố cáo.

Trưởng công an huyện An Dương, Đại tá Đỗ Quang Trung cho hay, một thầy giáo cũng dạy võ (đồng thời là chủ 1 trung tâm võ thuật) tại An Đồng tên là Lâm đã nhận mình là người dùng gậy bóng chày đánh Khanh.

Một nhân chứng khẳng định nhìn thấy Thắng dùng chân đá mạnh vào mồm cháu Khanh. Cơ quan điều tra đang cho mời nhân chứng này lên để phối hợp.

Thắng đang là giáo viên dạy võ thuật tại Cung văn hóa thiếu nhi Hải Phòng. Lãnh đạo Cung văn hóa thiếu nhi cho hay, Thắng đã có thâm niên dạy võ hơn 10 năm tại đơn vị.