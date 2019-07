Thấy bụng khó chịu và đi vào nhà vệ sinh, bà mẹ bất ngờ thở gấp và... sinh con trong sự ngỡ ngàng tột độ của mọi người

Chị Trương (37 tuổi) mang thai con đầu lòng và thai kỳ diễn ra suôn sẻ. Khi thai nhi được 26 tuần tuổi, chị Trương xuất hiện dấu hiệu ra máu trong thai kỳ. Ngày hôm sau, chị Trương cảm thấy bụng khó chịu, chị hoài nghi mình mắc bệnh viêm dạ dày và muốn vào nhà vệ sinh. Khi vào nhà vệ sinh, chị Trương bất ngờ có dấu hiệu sinh non, chị thở gấp và hạ sinh 1 bé trai nặng 960g và nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.

Chị Trương sinh con sớm ở tuần thứ 26 và cậu bé chỉ nặng vỏn vẹn có 960gram.

Bé có dấu hiệu suy hô hấp, xuất huyết dạ dày và viêm dạ dày. Ngày thứ 2, bé xuất hiện dấu hiệu xuất huyết phổi và khó thở. Thời điểm đó, bác sĩ Lâm Minh Chí đã sử dụng tất cả phương thuốc và biện pháp để cứu chữa cậu bé.

Chị Trương nhớ lại: "Thai kỳ của tôi ngắn ngủi và có dấu hiệu sinh non, tôi thiếu sữa cho con bú, cho dù chỉ vắt được 30ml sữa thì tôi vẫn cố gắng cho con bú. Con chỉ uống được 0,5ml - 3ml trong thời gian bị xuất huyết dạ dày. Sau khi bệnh tình của con hồi phục, con có thể uống được 180ml sữa giống như những em bé khác".

Mẹ con chị Trương hội ngộ bác sĩ Lâm Minh Chí.

Cậu bé sinh non có khả năng sinh tồn rất mạnh. Sau 3 tuần cắm ống thở, cậu bé có thể tự hô hấp. Sau 12 tuần xuất viện, cậu bé được 38 tuần tuổi, nhỏ nhắn hơn nhiều so với những em bé sinh đủ tháng. Chị Trương luôn tự trách bản thân, bởi chị vốn là bác sĩ nhưng lại khiến con bị sinh non. Nhờ vào sự động viên và hướng dẫn tận tình của bác sĩ Lâm Minh Chí, cậu bé nhà chị Trương đã phát triển khỏe mạnh.

Hiện nay, cậu bé đã tròn 2 tuổi, không có di chứng và phát triển khỏe mạnh, đáng yêu.

Theo News