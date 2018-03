"Thất Nguyệt và An Sinh": Hai cô gái gắn bó với nhau suốt một đời, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường và yêu cùng một người

Nếu như trong Tháng Năm Rực Rỡ , tình cảm bạn bè giữa những đứa con gái hiện lên một cách trong sáng, cuồng nhiệt dẫu biến động thời gian và thời cuộc thì tình bạn trong Thất Nguyệt và An Sinh (Soulmate/Tri kỉ) sẽ là những nốt thăng trầm liền mạch kéo dài từ bé đến khi trưởng thành của hai nhân vật nữ chính Thất Nguyệt ( Mã Tư Thuần ) và An Sinh ( Châu Đông Vũ ).

Thất Nguyệt và An Sinh được chuyển thể từ tiểu thuyết Soulmate của An Ni Bảo Bối, phát hành vào năm 2016, bộ phim do Tằng Quốc Cường làm đạo diễn, cùng với sự tham gia của hai gương mặt tiểu hoa đán Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần. Thất Nguyệt và An Sinh đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá tại Trung Quốc và quốc tế như giải Kim Mã, Chinese American Film Festival, Hong Kong Film Critics Society Award,...

Thành công của bộ phim không chỉ dựa trên những giải thưởng, Soulmate đã níu giữ được cảm xúc của người xem nhờ vào câu chuyện ý nghĩa về duyên phận gắn kết của hai cô gái trẻ Thất Nguyệt và An Sinh.

An Sinh (Châu Đông Vũ) và Thất Nguyệt (Mã Tư Thuần)

Thất Nguyệt và An Sinh, hai cô gái có tính cách đối nghịch, số phận cũng đối nghịch. Nhưng duyên số đã định họ sẽ không bao giờ bị chia cắt dù cuộc đời của cả hai đầy giông bão. Câu chuyện bắt đầu từ cuộc chạm mặt giữa Thượng Hải rộng lớn của An Sinh và chàng trai tên Gia Minh - mối tình ngang trái đã làm sức mẻ tình bạn giữa An Sinh và Thất Nguyệt.

Sau những giây phút bối rối thì cả hai cũng bắt đầu cuộc trò chuyện nói về quyển sách do Thất Nguyệt đang viết, kể về câu chuyện tình bạn từ bé đến khi trưởng thành của cô và An Sinh, trong đó Gia Minh chỉ là một nhân vật phụ họa cho những biến động cuộc đời của họ. Cái tên Thất Nguyệt được nhắc đến một cách gượng gạo khiến người xem cảm giác như An Sinh đang cố quên đi những gì liên quan đến cô bạn kia.

An Sinh miễn cưỡng trò chuyện với người cũ Gia Minh trên chuyến tàu điện ngầm

"Thất Nguyệt và Anh Sinh lần đầu gặp nhau đã là định mệnh. Gắn bó với nhau suốt thanh xuân, ăn cùng mâm cơm, ngủ cùng giường và cùng yêu một gã đàn ông."

Thất Nguyệt và An Sinh tình cờ quen nhau ở trường khi cả hai đều 13 tuổi. Một An Sinh nghịch ngợm, dám nghĩ dám làm và có chút phóng khoáng ngay từ bé. Bên cạnh An Sinh luôn tồn tại một Thất Nguyệt điềm tĩnh, thùy mị và có chút nhút nhát. Dù đi đâu, làm gì hai cô bé vẫn như hình như bóng. An Sinh bày trò phá chuông báo cháy, Thất Nguyệt thì chỉ dám đứng cạnh bên cổ vũ rồi cùng chạy trốn.

Cha mẹ Thất Nguyệt luôn chăm sóc An Sinh như con ruột của mình

Đến khi trưởng thành, ta lại càng thấy rõ sự đối lập về tính cách cũng như cuộc đời của hai cô gái này. An Sinh nghịch ngợm ngày nào càng trở nên phóng túng, chỉ làm những gì mình thích và nghĩ về một cái chết vào năm 27 tuổi. Thất Nguyệt thì trở nên dịu dàng, an phận khi muốn có cho mình một gia đình nhỏ ấm êm.

"Có một An Sinh phóng túng không chịu trói buộc, không yên ổn với cuộc đời an định. Có một Thất Nguyệt dịu dàng, ấm áp, chưa từng có dã tâm với người tri kỷ coi như sinh mệnh."

Sự khác biệt này có thể bù trừ nếu như cuộc đời của hai cô gái không xuất hiện cái tên Gia Minh.

Gia Minh là bạn trai chính thức của Thất Nguyệt, An Sinh vừa tức vừa có chút nghen khi đứa bạn thân của mình bị một thằng con trai cướp mất. Thế nên An Sinh đã đến cảnh cáo Gia Minh phải đối xử tốt với bạn mình, ngờ đâu điều đó lại làm ấn tượng của Gia Minh về một An Sinh cá tính thêm sâu đậm. Trên đời này nếu còn thể loại đàn ông như Gia Minh thì thà đừng tồn tại còn hơn. Vì cớ gì mà một tên đàn ông lại đi dây dưa tình cảm với cả hai cô gái?

An Sinh khi biết mình đã lỡ yêu Gia Minh thì quyết định chạy trốn thực tại bằng cách nói từ biệt Thất Nguyệt, một mình đi lên thành phố bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng Gia Minh khi tốt nghiệp, không nói lời chia tay dứt khoát mà để lại Thất Nguyệt an phận ở quê nhà, để chạy đến thành phố lớn lập nghiệp. Tên Gia Minh đó đã chạy trốn khỏi Thất Nguyệt ngay ngày hôn lễ của cả hai.

Gia Minh bỏ trốn ngay ngày rước dâu khiến cho cả hai bên họ hàng đều hoảng hốt

"Yêu thương – Ganh tỵ – Tổn thương – Dằn vặt và Hoài niệm về nhau trong nước mắt"

An Sinh không có lỗi, Thất Nguyệt lại càng không. Nếu xem đến đoạn Thất Nguyệt một mình lên thành phố tìm Gia Minh rồi phát hiện Gia Minh đang sống cùng An Sinh, chắc chắn ai cũng nghĩ người đáng ghét nhất thời điểm đó chính là An Sinh. Nhưng thật ra kẻ đáng thương nhất trong câu chuyện lại chính là kẻ phóng túng nhất. Thất Nguyệt trong lúc nóng giận đã đay nghiến An Sinh rằng sống chỉ biết dựa vào đàn ông, An Sinh thì bảo bạn mình quá tính toán hơn thua trong tình cảm bạn bè.

Phút nóng giận Thất Nguyệt đã không ngại buông những lời lẽ đay nghiến cho An Sinh

Thất Nguyệt có câu thoại rất hay: "Người thông minh thực sự sẽ không để người khác nhìn ra cô ấy thông minh". Hóa ra hồi nhỏ, phá vỡ chốt báo cháy ở trường tiểu học chính là Thất Nguyệt, hóa ra Thất Nguyệt đã sớm biết Gia Minh thích An Sinh, hóa ra là Thất Nguyệt cố ý để Gia Minh bỏ đi trước ngày kết hôn…

Thế nhưng dù mọi việc có tồi tệ đến mức nào thì người đầu tiên Thất Nguyệt tìm đến sẽ chính là An Sinh và An Sinh chắc chắn cũng làm điều tương tự

Gia Minh khi gặp lại An Sinh những năm về sau lúc cô đang tìm lại Thất Nguyệt. An Sinh bảo Thất Nguyệt và cô đã đổi số phận cho nhau. An Sinh không còn phóng túng, tự do bay nhảy khắp nơi mà đã lập gia đình và trở thành một người mẹ. Thất Nguyệt trong lời kể của An Sinh thì đã có một cuộc phiêu lưu đi khắp thế giới, sống phóng khoáng, tự do, bù lại những ngày tháng an phận tuổi trẻ, bỏ lại quê nhà ở phía sau. Nhưng đó chỉ là lời kể từ phía An Sinh, đồng thời trùng khớp với đoạn kết trong quyển tiểu thuyết mà Thất Nguyệt đã viết.

Kết cục thật sự của câu chuyện An Sinh và Thất Nguyệt chỉ mỗi mình An Sinh và khán giả xem đến cuối phim mới rõ. Thế nhưng điều chắc chắn rằng hình ảnh một Thất Nguyệt đang sống một cuộc đời tự do, vui vẻ chính là điều mà An Sinh mong muốn nhất.

"Một Thất Nguyệt phiêu bạt biết rằng, một ngày nào đó khi cô ấy quay đầu lại, người luôn bên mình như hình như bóng, là một An Sinh đang sống một cuộc sống hạnh phúc."