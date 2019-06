Thật chứ không đùa: Văng tục chửi bậy nơi công cộng ở Úc có thể sẽ bị phạt hơn chục triệu đồng hoặc ăn cơm tù đấy!

Có bao giờ bạn mong muốn mắng vào gã đồng nghiệp khó tính để "xả cục tức"? Lầm bầm vài câu tục "rủa" sếp khi bị mắng té tát vì một việc chẳng đâu vào đâu? Hoặc quay lại quát tên xả rác bừa bãi trong công viên? Đúng là chẳng ai muốn buông lời khiếm nhã nhưng sự đời nhiều lúc khiến người ta phải phát ra những câu nói không hề lọt tai chút nào, hay còn gọi là "khẩu nghiệp". Khoa học cũng chứng minh rồi, đôi khi chửi thề cũng có thể giúp bạn xả stress mà!

Thế nhưng, nếu đặt chân đến đất nước Úc thì dù có tức giận đến mức nào cũng đừng có dại mà văng tục ở nơi công cộng nhé, vì nếu bị "tóm" được, bạn có thể sẽ phải nộp phạt lên tới 14 triệu đồng hoặc thậm chí là ngồi tù luôn đấy.

Chửi bậy nơi công cộng ở Úc mà bị cảnh sát bắt gặp thì bạn xác định là mất tiền nhé!

Đúng là việc văng một vài câu chửi tục khi khó chịu là điều hết sức bình thường, nhưng nó thực sự bị coi là bất hợp pháp khi bạn đang ở công viên, bãi biển, nhà hàng hoặc những nơi công cộng trên khắp nước Úc.

Một đạo luật năm 1988 của nước này quy định: "Một người không được sử dụng ngôn ngữ gây khó chịu ở trong hoặc gần nơi công cộng hoặc trường học".

Biển báo cấm văng tục, chửi bậy nơi công cộng.

Đặc biệt là ở bang bang New South Wales (Úc), những ai văng tục, chửi thề nơi công cộng sẽ bị cảnh sát phạt nóng 600USD (hơn 14 triệu đồng) hoặc 100 giờ phục vụ cộng đồng. Mức phạt vì lỗi văng tục ở bang New South Wales cao hơn nhiều so với các bang khác như bang Victoria (250USD) và bang Queensland (100USD).

Cảnh sát bang New South Wales cho hay người dân nếu chửi thề một cách hung hăng sẽ bị phạt. Mức phạt chỉ áp dụng đối với hành vi chửi thề nơi công cộng, chẳng hạn trường học, công viên hoặc nơi mua sắm nhưng họ lại không bố danh sách những từ "văng tục" sẽ bị xử phạt.

Ảnh minh họa.

Còn bang Queensland và Victoria cũng áp dụng hình phạt tương tự và xác định rõ ràng các trường hợp vi phạm là "mất trật tự, dùng các ngôn từ gây khó chịu, đe dọa, không đứng đắn và bạo lực".



(Nguồn: Dailymail)