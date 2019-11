Thanh xuân này nhất định phải cùng hội bạn thân đến Phú Quốc

Mới đây, hãng thông tấn quốc tế CNN đã đăng tải bài viết "Things to do in Phu Quoc, Vietnam's top island getaway" và ví hòn đảo xinh đẹp này là "viên ngọc quý" của Việt Nam.

Điều gì khiến Phú Quốc có sức hút mạnh mẽ đến vậy? Cùng CNN điểm lại những trải nghiệm "must try" và khám phá thêm những "địa chỉ vàng" hoàn toàn mới khi đến với hòn đảo xinh đẹp này dịp cuối năm 2019 nhé!

Vui quên lối về ở Công viên nước Aquatopia Water Park

Một trong những điểm nhấn quan trọng góp phần tạo thêm sức bật mới cho du lịch Phú Quốc đó chính là Aquatopia Water Park - "siêu phẩm" Công viên nước hiện đại bậc nhất Đông Nam Á thuộc quần thể vui chơi giải trí Sun World Hon Thom Nature Park sẽ chính thức khai trương vào cuối tháng 12/2019.

Các trò chơi lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ em và người lớn với những đường trượt đầy thách thức.

Các trò chơi cảm giác mạnh cấp độ 5 sao như "Xà Vương giao chiến" với những đường trượt dài và cao, có nhiều đoạn nhấp nhô uốn lượn đến thót tim hay "Long xà nổi giận" sẽ là cuộc du ngoạn qua các ống trượt lắt léo như ở trong bao tử rắn. "Giao Long tuần dương"- trò chơi cảm giác mạnh mang đến cho khách hàng trải nghiệm của "tàu lượn nước" đầu tiên tại Việt Nam - sẽ là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn muốn chinh phục các thử thách cùng đồng đội.

Đến Aquatopia Water Park bạn cũng sẽ phải check-in mỏi tay bên hàng loạt khung cảnh "chất như nước cất" mang phong cách đảo hoang huyền bí và thổ dân hoang dã xuyên suốt các khu trò chơi chủ đề như Rạn san hô, Quái thú rừng xanh, Thủy quái.

Đặc biệt, Vịnh cướp biển là điểm nhất định phải đến khi ghé qua vùng đảo hoang Aquatopia Water Park. Không khí của ngôi làng cướp biển được tái hiện một cách sinh động với từng hòm kho báu chồng chất trong một vụ đắm tàu, tòa nhà đổ nát tựa như một đài quan sát hay những con cá mập mà lũ cướp biển săn được vẫn còn phơi nguyên trên giá…

Trải nhiệm lặn biển và chèo thuyền kayak

Phú Quốc nổi tiếng là nơi có hệ sinh thái san hô sống đa dạng, dày đặc và đẹp nhất ở Việt Nam. Khi tới Phú Quốc bạn sẽ dễ dàng đặt một tour thuyền, ghe hay cano của một công ty nào đó để lặn ngắm san hô với đủ các lịch trình và giá.

Quần đảo An Thới tại Nam đảo Phú Quốc là nơi có nhiều khu vực lặn ngắm san hô đẹp nhất. Có rất nhiều điểm lặn ngắm san hô như Hòn Móng Tay, Mòn Mây Rút Trong, Hòn Mây Rút Ngoài, Hòn Gầm Ghì, Hòn Gỏi, Hòn Kim Quy, Mũi Ông Đội, Hòn Khô, Hòn Thơm, Hòn Dầu, Hòn Trang, Hòn Anh Đông, Hòn Anh Tây…

Ở những điểm lặn này, vẫn còn nhiều rạn san hô sống với vô vàn loài cá nhỏ đủ màu sắc. Nếu may mắn, bạn có thể tìm thấy một số loại rùa biển, trong đó có rùa diều hâu hoặc rùa xanh, những loại động vật đang có nguy cơ bị tuyệt chủng.

Đi bộ, thăm các làng nghề và dùng bữa tại làng chài Hàm Ninh

Làng chài Hàm Ninh là sự kết hợp hoàn hảo giữa nhà hàng ngoài trời và chợ hải sản. Làng chài nằm trên bờ biển phía Đông với nhà sàn, những chiếc thuyền đầy màu sắc và những nhà hàng nổi lơ lửng trên mặt nước. Bạn có thể thưởng thức rất nhiều hải sản tươi ngon như cua, nghêu, sò và nhím biển (cầu gai)…

Phú Quốc cũng là vùng đất của nhiều sản vật nổi tiếng như hạt tiêu, mật ong và ngọc trai. Tại đây, bạn có thể tìm hiểu làng nghề làm nước mắm truyền thống, các trang trại nuôi ong lấy mật, tìm hiểu tất cả về lịch sử và quy trình nuôi cấy ngọc trai ở Phú Quốc, thăm quan các vườn tiêu có chất lượng tốt nhất thế giới, hoặc nếm rượu vang làm từ trái sim nổi tiếng của địa phương.

Ngoài ra, một trải nghiệm rất thú vị được CNN gợi ý khi đến với Phú Quốc là đi bộ để khám phá hệ động thực vật vô cùng đa dạng ở Công viên quốc gia Phú Quốc. Tại đây, bạn có thể tìm thấy những gốc cây cổ thụ tuổi đời hàng triệu năm cùng 200 loài động vật hoang dã, chim quý hiếm.

Câu mực và ngắm chợ đêm

Vào buổi tối, bạn có thể trải nhiệm thú vui đi câu mực. Thuyền ra khơi cách bờ khoảng 30 phút, ngư dân dừng động cơ và bật đèn sáng treo trên mặt nước để thu hút mực. Sau khi ngư dân bắt được một vài con mực, họ sẽ chế biến ngay trên thuyền và thưởng thức bữa tối giữa biển trời mênh mông.

Trong khi, chợ đêm Dinh Cậu là một trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Phú Quốc với hàng chục quầy thực phẩm, quầy bán hàng lưu niệm bố trí ngoài trời. Ngoài ra, một loạt các quán bar nhỏ dọc bờ sông là nơi dừng chân lý tưởng để bạn thưởng thức bia ướp lạnh hoặc kem dừa.

Ngắm đảo ngọc từ trên cao với cáp treo dài nhất thế giới

Theo CNN, thật khó có thể bỏ qua cảm giác đi cáp treo Hòn Thơm ngắm toàn cảnh Nam đảo Phú Quốc từ trên cao.

Cáp treo sẽ đưa bạn đến với một hành trình du ngoạn kỳ thú để thu vào tầm mắt 360 độ vẻ đẹp tựa thiên đường của biển, đảo, rừng xanh và những bãi tắm trong cụm đảo An Thới. Bước xuống cáp treo, bạn sẽ được thỏa sức tận hưởng vẻ đẹp của Hòn Thơm với bãi tắm cát trắng mịn, nước trong veo màu ngọc bích bên rừng già hoang sơ và những bãi đá được tự nhiên sắp xếp vô cùng ngoạn mục.

Phú Quốc còn rất nhiều điều thú vị! Cho dù bạn đi Phú Quốc cả chục lần rồi thì vẫn còn một lý do khác nữa để phải đến đảo Ngọc dịp cuối năm, đó chính là sản phẩm mới siêu hấp dẫn: công viên nước Aquatopia trên đảo Hòn Thơm.