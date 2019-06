Thanh niên cười ra nước mắt vì "cái kết đắng" khi xế hộp đậu bên cây mít trước nhà mình

Cách đây ít giờ, mạng xã hội xôn xao chia sẻ hình ảnh một chiếc xe ô tô bị quả mít rơi trúng khiến kính xe vỡ nát.

Đính kèm đó là dòng than thở của "khổ chủ": "Vừa sáng ra cụ chủ xe gọi cửa nhà em. Giờ xử lý như thế nào đây mọi người? Cây mít là của nhà em. Xe là của người ta, mà thế nào lại đậu trúng gốc mít của nhà em chứ?".

Tình huống bi hài này khiến dân mạng phải thốt lên: "Bây giờ tiếc quả mít chín hay tiếc kính xe đây...?"

Đính kèm bài viết là bức ảnh chụp lại hiện trạng cười ra nước mắt giữa 1 bên là quả mít chín cây, rơi xuống vỡ nát, 1 bên là cửa kính xe ô tô bị quả mít tác động lực khiến nó nứt vỡ đến thảm thương. Thế nhưng tình cảnh tréo ngoe là, lỗi lầm sẽ do ai? Trách người đỗ xe sai hay trách quả mít rơi vô tình?

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh này đã gây chú ý đặc biệt trên mạng xã hội khiến cư dân mạng xôn xao bình luận. 1 số thì đổ lỗi cho chủ xe, đã không chú ý trước sau thì "họa phúc tự chịu", số khác thì đổ cho... chủ của cây mít vì đã không "bảo quản sản vật" kĩ lưỡng. Trong khi đó nhiều người thì bật cười vì tình huống bi hài này và đưa gợi ý cách giải quyết "thấu tình hợp lý" cho khổ chủ.

Tài khoản A.Đ bình luận: "Theo tôi, nhìn vào hiện trường có thể thấy, chủ xe không bắt đền được ai đâu, can cái tội đỗ xe mà không nhìn trước ngó sau, tôi mà thấy chỗ đỗ xe có cây mà có quả to to là tôi thà để xe đỗ chỗ nắng còn hơn. Vậy nên họa phúc tự chịu đi. Do mình mà".

"Theo mình thì nên bắt đền chủ xe đã làm vỡ quả mít. Xin lỗi chủ thớt chứ nhìn ảnh này chết cười", thành viên H.N bày tỏ.

Còn bạn H.L thì hài hước: "Là mình mình sẽ vào gọi chủ cây mít ra bắt đền, can cái tội không có ý thức bảo vệ sản vật, gây ảnh hưởng to lớn đến tài sản, tính mạng của người khác".

Số còn lại, lại gợi ý: "Xe có bảo hiểm mà lo gì. Đem quả mít về ăn nữa hoặc chia đôi mỗi người 1 nửa, thế là giải đen lại thêm phần vui vẻ".

"Ai làm người đấy chịu, nên quả mít hoàn toàn chịu trách nhiệm này. Bác cứ giao quả mít cho chủ xe bảo muốn giết hay bỏ tù quả mít thì tùy họ. Quả mít muốn xa cây nên tự làm tự chịu", bạn T.N hài hước bình luận.



Bạn T.Đ thì cho rằng: "Đấy là số chủ xe này vẫn còn may đấy, chứ nếu không phải xe mà là mít nó rơi trúng đầu thì chỉ có đen hơn nữa, thôi nghĩ như vậy mà vui vẻ lên, sau đó ăn mít thôi chứ làm sao. Nhưng lần sau cũng cần rút kinh nghiệm hơn trong việc đỗ xe".

Tuy nhiên, dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng lại tìm ra manh mối của bức ảnh và cho rằng: "Ảnh này là ảnh cũ rồi, đào lại và troll thôi", thế nhưng hiện bức ảnh này vẫn đang nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía người dùng mạng trong cuộc tranh luận: Chủ xe sai hay quả mít sai?

Còn bạn, bạn nghĩ sao về tình huống bi hài này?