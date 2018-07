Tháng 8-9-10, 3 con giáp này chuẩn bị tinh thần đón "bão" lộc, trong nhà có hỷ sự, tiền tài không mời cũng tự tìm đến

Có thể nói, tiền bạc là thứ không thể thiếu và cũng là một trong những yếu tố quyết định cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cố gắng làm việc chăm chỉ là để kiếm tiền, và nếu có nhiều tiền thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn, còn không thì sẽ khó khăn khôn lường. Mỗi một năm trôi qua, ai cũng mong chờ một vận may đặc biệt giúp sự nghiệp công việc ổn định cũng như phát tài. Trong tử vi học có nói, vào những tháng cuối năm là lúc sao may mắn chiếu mạng vào một số con giáp nhất định. Trong thời điểm này, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội là những con giáp được điểm mặt đặt tên sẽ phất lên như diều gặp gió, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Trong số 12 con giáp, có 3 con giáp được thần tài chiếu cố, chỉ việc chuẩn bị tinh thần đón lộc, tiền tài không mời cũng tới, cuối năm dư dả, thoải mái tiêu xài đến qua năm sau. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!

1. Tuổi Hợi

Trong năm Mậu Tuất này, tuổi Hợi được xem làm một trong những con giáp gặp được nhiều may mắn. Nếu như nửa năm đầu bao nhiêu phiền muộn, lo lắng đều dồn hết lên đôi vai của họ thì vào những tháng cuối năm, tuổi Hợi có thể buông nhẹ và hưởng thụ cuộc sống của mình. Bởi lẽ, trong thời gian tới chính là lúc tuổi Hợi được sao may mắn chiếu hộ, những khó khăn đều được giải quyết êm đẹp, không những thế nhờ vấp ngã mà họ tìm ra được hướng đi mới trong cuộc sống. Đặc biệt từ tháng 8 trở đi, công việc của tuổi Hợi sẽ suôn sẻ bất ngờ, những khổ cực trong thời gian qua được đền đáp xứng đáng. Từ công việc đến cuộc sống gia đình, tất cả đều thập toàn thập mỹ và đương nhiên tài lộc cũng tăng vọt lên bất ngờ. Dự kiến, cuối năm tuổi Hợi sẽ đạt được thành quả như mong ước, tiền tài dư dả đủ để kinh doanh sinh lợi, sống thoải mái đến hết năm sau.

2. Tuổi Mùi

Mỗi ngày trôi qua tuổi Mùi luôn hy vọng mình sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp. Tuy nhiên, họ không chỉ biết nghĩ mà luôn nỗ lực, cố gắng không ngừng. Nửa cuối năm 2018 này, sao may mắn sẽ độ chiếu cho tuổi Mùi, giúp mọi việc từ sự nghiệp, cuộc sống đến hôn nhân đều suôn sẻ, thuận lợi. Đặc biệt vào từ tháng 8 trở đi, tuổi Mùi sẽ gặp được quý nhân, người này tạo điều kiện cho họ và gia đình để thay đổi cuộc sống, nếu may mắn có thể đổi đời chỉ trong một đêm. Tuổi Mùi tuy thông minh, tài năng nhưng không phải là những người giỏi trong chuyện kinh doanh, tuy nhiên, vào những tháng cuối năm nay, họ có cơ hội mở ra một chân trời mới trong sự nghiệp, giúp cuộc sống thăng hoa, ổn định, tiền bạc tự động chạy vào túi. Dự kiến cuối năm sẽ tạo dựng được khối tài sản kha khá, giúp đỡ được bản thân, gia đình và những người xung quanh đang gặp khó khăn.

3. Tuổi Ngọ

Trời sinh tuổi Ngọ vốn là những người thích tự do bay nhảy, phóng khoáng và thoải mái sáng tạo. Bề ngoài trông họ có vẻ không nghiêm túc nhưng bên trong lại rất có trách nhiệm với công việc của mình. Thời gian qua, tuổi Ngọ gặp khá nhiều khó khăn trong công việc nhưng nhờ tinh thần lạc quan, cầu tiến mà họ dần vượt qua được mọi thứ. Cũng như những con giáp khác, tuổi Ngọ cũng mong chờ may mắn, chờ đợi thời cơ đến với mình và từ tháng 8 trở đi, mọi thứ sẽ thành hiện thực. Cụ thể, vào 2-3 tháng tới, tuổi Ngọ sẽ có bước chuyển mình trong công việc, đây là thời điểm quan trọng nhất, nếu như biết nắm bắt cơ hội thì cuộc sống sẽ thăng hoa rực rỡ, tài vận đến ào ạt không kịp đỡ. Dự kiến cuối năm, tuổi Ngọ cá kiếm được tài sản to lớn.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)