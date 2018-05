Tháng 5 may mắn, tháng 6 phát tài, tháng 7 đào hoa, 3 con giáp này càng đến cuối năm càng thịnh vượng rực rỡ

Mỗi người đều tham vọng bản thân gặp được nhiều may mắn, nếu được trời thương thì lại mong muốn mọi chuyện đều luôn diễn ra suôn sẻ và thuận lời. Có một số người làm việc cật lực, chăm chỉ, siêng năng hết phần người khác nhưng vẫn không thể đạt được điều mà mình mong muốn. Tuy nhiên, ngược lại có một số người chỉ cần bỏ ra chút ít công sức là đã đạt được thành công như ý. Trong tử vi học có nói, những tháng mùa hè là giai đoạn rực rỡ và tuyệt vời nhất. Giai đoạn này thích hợp với những người có thái độ tích cực, nhiệt huyết tràn đầy và luôn tiến về phía trước bất chấp khó khăn. Trong số 12 con giáp, 3 con giáp sau được nằm trong danh sách được vị thần may mắn chiếu cố, tháng 5 gặp may mắn, tháng 6 phát tài, tháng 7 vận đào hoa đeo bám không buông, dự kiến càng về cuối năm càng thịnh vượng. Cùng xem đó là những con giáp nào nhé!

1. Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu vốn là những người chăm chỉ, hiền lành và chịu thương chịu khó. Nhìn bề ngoài, nhiều người cho rằng họ khắc khổ, chỉ biết làm việc quần quật, không biết hưởng thụ nhưng trên thực tế, những người tuổi Sửu gặp được khá nhiều may mắn trong cuộc sống. Người xưa có câu “Ngu si hưởng Thái Bình”, và tuổi Sửu là một trong những người như thế. Họ chỉ cần làm tốt việc của mình thì đã hưởng được nhiều phúc khí. Trong năm nay, tuổi Sửu cũng gặp được nhiều cơ hội tốt giúp cuộc sống trở nên trọn vẹn và đủ đầy hơn. Đặc biệt trong tháng 6 tới đây, họ sẽ kiếm được nhiều tiền, đến tháng 7 thế giới tình cảm bỗng chuyển biến tốt đẹp, bất ngờ có nhiều người theo đuổi hoặc là được thầm thương trộm nhớ. Dự kiến càng về cuối năm, vận may và tiền tài ngày càng dồi dào, nếu như biết nắm bắt cơ hội, sử dụng thành quả đúng chỗ thì cuộc đời sẽ lên hương từ đây.

2. Tuổi Mùi

Không giống với tuổi Sửu, tuổi Mùi có vận may và tài vận không ổn định. Những tháng đầu năm họ gặp khá nhiều phiền não về tài chính, không những thế lại vô tình vướng vào cuộc sống thị phi xung quanh. Tuy nhiên, bước vào những tháng mùa hè sắp tới, tuổi Mùi bất ngờ chuyển vận. Đặc biệt, trong tháng 5, mọi rắc rối tưởng chừng bế tắc đều được giải quyết một cách suôn sẻ, thuận lợi. Đến tháng 6, tuổi Mùi bất ngờ gặp được quý nhân phương xa, và những người này sẽ tạo điều kiện để họ có khả năng phát huy ưu điểm trong công việc, từ đó cũng thu hút nhiều tài vận. Tháng 7 tới đây chính là lúc tuổi Mùi thăng hoa về tình cảm, mùa hè này bỗng chốc trở thành thời khắc yêu đương nồng nhiệt khiến tuổi Mùi có nhiều tinh thần làm việc. Dự kiến từ giờ đến cuối năm, càng về sau cuộc sống tuổi Mùi càng rực rỡ thịnh vượng, làm gì cũng may mắn trơn tru.

3. Tuổi Hợi

Vốn dĩ là người có nhiều phúc khí nhất nhưng tuổi Hợi cũng không thể tránh khỏi những xui xẻo không đáng có. Những tháng đầu năm nay, tài vận của tuổi Hợi có nhiều trục trặc, khiến họ vô cùng phiền não. Trời sinh những người tuổi Hợi có tính tình đôn hậu nên làm gì cũng có quý nhân giúp đỡ. Nếu lỡ gặp phải khó khăn, thử thách thì cũng chỉ là nhất thời. Chỉ cần vững lòng và không thay đổi thì mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ. Trong tháng 5 này, vận may bắt đầu trở lại với tuổi Hợi, giúp họ có thể giải quyết những rắc rối đang tồn đọng. Tháng 6 bất ngờ phát tài, tháng 7 tình cảm thăng hoa rực rỡ. Dự kiến 6 tháng cuối năm sẽ có bước đột phá về tài chính cũng như chất lượng cuộc sống. Nhìn chung, tuổi Hợi là một trong những con giáp không lo có cuộc sống vất vả, từ trung niên trở về sau chỉ việc hưởng phước và an nhàn tuổi già.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)