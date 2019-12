Tháng 12 âm lịch tới, 3 con giáp khổ tận cam lai, năm 2020 thần tài chiếu cố nồng hậu, không thành đại gia thì cũng giàu có viên mãn

Tháng cuối cùng của năm cũ, ai cũng hy vọng mình sẽ gặp được may mắn, không cần phải thăng hoa rực rỡ nhưng ít nhất cũng cần vận may để giải quyết những khó khăn còn tồn đọng. Có những người trong suốt thời gian qua vẫn chật vật với những sóng gió, thử thách, họ luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực với mong muốn được đổi đời lên tầm cao mới.



Tử vi học có nói, trời sinh mỗi người mỗi số mệnh, không phải ai sinh ra cũng gặp được nhiều may mắn, mọi thành công có được đều phải đánh đổi bằng sự hy sinh. Trong năm Kỷ Hợi 2019, có nhiều con giáp được trời ban nhiều phước lành, hơn nữa có những người còn được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đối với 3 con giáp dưới đây, cả năm 2019 có thể không quá suôn sẻ, nhưng bước vào tháng cuối cùng thì vận may sẽ lội ngược dòng. Cụ thể tháng Chạp tới đây, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, hóa hung thành cát, vạn sự hanh thông. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

1. Tuổi Ngọ

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách vui vẻ, lạc quan, sống độc lập và yêu sự tự do. Người tuổi Ngọ không thích bị ràng buộc, họ chỉ thích một mình thoải mái sáng tạo, muốn tự chủ cuộc sống. Trong số những con giáp, tuổi Ngọ dễ dàng gặt hái nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, họ là những người thông minh, chịu khó học hỏi nên giỏi giang thành tài.

Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019 vừa qua, cuộc sống tuổi Ngọ có nhiều biến động, có lúc tích cực, có lúc tiêu cực, nhưng nhờ tính cách hướng ngoại, luôn nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạc quan, nhờ vậy mà vượt qua được khó khăn. Đặc biệt, cuối năm nay, những người tuổi Ngọ sẽ bất ngờ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Cụ thể vào tháng 12 âm lịch tới đây, tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn, những vấn đề khó nhằn sẽ được giải quyết êm đẹp. Qua năm 2020, tuổi Ngọ sẽ gặp được quý nhân, người này sẽ chung tay và đưa cuộc sống tuổi Ngọ lên tầm cao mới.

2. Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, lanh lợi, luôn không ngừng nỗ lực, cố gắng tìm kiếm cơ hội tốt để đổi đời. Người tuổi Tỵ tự tin vào khả năng của mình, họ biết được chỉ cần toàn tâm toàn lực vào điều gì đó, ắt hẳn sẽ thành công. Trong số những con giáp, tuổi Tỵ là người công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, tuy nhiên có đôi lúc vận may không mỉm cười nên họ buộc phải đối mặt với sóng gió, thử thách.

Tử vi học có nói, trong năm 2019, cuộc sống tuổi Tỵ có nhiều thay đổi, sự nghiệp có giai đoạn bấp bênh không định hướng, nhưng sau cùng cũng tìm được lối thoát. Ngoài ra, tài vận của tuổi Tỵ đầu năm khá khó khăn nhưng cuối năm lại cải thiện đáng kể. Đặc biệt, trong tháng 12 âm lịch tới đây, tuổi Tỵ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ngoài ra họ còn gặp được nhiều may mắn giúp mọi thứ thăng hoa rực rỡ. Qua năm 2020, tuổi Tỵ không thành Phượng cũng thành Rồng. Chờ xem nhé!

3. Tuổi Thìn

Trời sinh những người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, mang số mệnh của Rồng nên luôn mưu cầu sự giàu có và quyền lực. Người tuổi Thìn thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, nếu không phải là người giàu có thì cũng giữ vị trí quan trọng trong xã hội. Đa số những người tuổi Thìn đều có chức có quyền, tuy nhiên có giai đoạn vận may không chiếu cố nên họ phải đối mặt với không ít khó khăn.

Tử vi học có nói, trong năm Kỷ Hợi 2019, tuổi Thìn gặp được nhiều cơ hội tốt nhưng không tìm được thời cơ tốt để phát huy, nhưng đến tháng 12 âm lịch tới đây, sẽ là thiên thời địa lợi nhân hòa, tuổi Thìn chỉ cần phát huy hết thế mạnh vốn có thì sẽ đổi đời. Bước qua năm 2020, tuổi Thìn không những được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ. Trong vòng 5 năm tới, tuổi Thìn sẽ xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận ngày càng dồi dào, cuộc sống thăng hoa rực rỡ khiến ai cũng ngưỡng mộ.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)