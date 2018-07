"Thần cơ" nhí 6 tuổi khiến cả nước Mỹ kinh ngạc với tài chơi bi-a điệu nghệ, thần sầu

Vừa qua, cậu bé Adam (6 tuổi) đến từ Ireland đã có dịp sang nước Mỹ và xuất hiện trong chương trình truyền hình ăn khách Little Big Shots được dẫn dắt bởi MC Steve Harvey. Lúc còn nhỏ, môn thể thao yêu thích của Adam là bóng đá. Tuy nhiên từ sau một lần bị tai nạn và gãy chân, cậu bé đã không có cơ hội được theo đuổi ước mơ của mình nữa. Từ đấy, Adam bắt đầu chuyển sang giải trí bằng một môn thể thao nhẹ nhàng khác đó chính là bi-a. Nào ngờ chính trò chơi "giải trí" để tìm vui này của Adam lại là một tài năng tiềm ẩn mà cậu bé vô tình bộc lộ ra.

"Little Big Shots": "Thần cơ" nhí 6 tuổi Adam khiến khán giả Mỹ thán phục vì tài chơi bi-a quá cừ

Đối với Adam, bi-a không phải một bộ môn thể thao mà cậu bé đam mê hay chuyên tâm tập luyện. Bố của Adam tiết lộ là mỗi lần cậu bé cầm cây cơ lên và bắt đầu chơi bi-a, đó là lúc Adam cảm thấy thư giãn và đang vui chơi chứ không phải tập luyện đấu giải. Ấy vậy mà Adam lại tậu về cho mình không phải 1 mà là đến 7 chiếc cúp trong những cuộc thi đấu bi-a dành cho trẻ em.

Cậu bé Adam đã phải từ bỏ đam mê đá bóng sau khi bị gãy chân.

Cậu bé tậu về hẳn 7 chiếc cúp khi thi đấu bi-a.

Khi được biết mình sắp sang Mỹ trình diễn cho khán giả của Little Big Shots xem, Adam đã vô cùng phấn khích. Thậm chí cậu bé còn ôm cả 2 cây cơ của mình mà ngủ mỗi đêm. Sang đến Mỹ, Adam cũng không thể rời 2 cây cơ "thần kỳ" của mình mà vác chúng đi khắp nơi. Màn trình diễn trên sân khấu Little Big Shots lần này, Adam tất nhiên sẽ dùng cây cơ may mắn của mình để chơi rồi.

Chưa từng luyện tập hăng say, chỉ chơi bi-a khi mình muốn, đó là cách Adam chơi môn thể thao mình thích và trở thành một tay cơ thần sầu dù chỉ mới 6 tuổi.

Cậu bé luôn dùng cây cơ "chuyên dụng" của mình để chơi.

Cậu bé thực hiện tổng cộng 3 màn trình diễn. Màn đầu tiên, Adam xếp 1 dãy 5 viên bi màu đỏ thành hàng song song với cạnh bàn bi-a và cận với lỗ trong góc. Chỉ với một cú đánh, Adam đã đưa viên bi màu đen vào lỗ mà không cần phải trực tiếp đánh vào viên bi đó. Thậm chí 5 viên bi đỏ được xếp ngay sát viên bi đen cũng không bị nhúc nhích hay thay đổi vị trí.

Màn thứ 2 thoạt đầu trông thì khá dễ nhưng khi thực hiện lại không hề dễ như khán giả vẫn tưởng. Adam sẽ dùng chỉ 1 cú đánh vào viên bi đỏ đầu tiên để tạo hiệu ứng domino và đẩy viên bi đen cuối cùng vào lỗ. Nếu không đủ lực đánh hoặc lực đánh quá mạnh sẽ dễ khiến hiệu ứng domino bị gián đoạn và không đưa được bi đen vào lỗ. Adam đã làm được điều đó một cách thần kỳ.

Và tất nhiên là màn trình diễn tuyệt vời nhất được Adam giữ lại cuối cùng rồi. Cậu bé đã nhờ bố mình xếp sẵn 22 viên bi thành một hàng ngang đối diện với lỗ chính giữa của bàn bi-a. Cậu bé sẽ đưa hết toàn bộ 22 viên bi đó vào lỗ chỉ với 1 cú đánh cho mỗi bi. Động tác tay cùng tư thế của Adam đều cực kỳ chuẩn và chính xác. Cậu bé nhanh chóng đưa toàn bộ số bi trên bàn vào lỗ mà không hề hụt bất kỳ viên bi nào.

Cả khán đài đều phấn khích tột độ trước tài năng thần sầu này của Adam và dành cho cậu bé tràng pháo tay cuồng nhiệt. Cậu bé 6 tuổi người Ireland đã thành công chinh phục trái tim của các khán giả Mỹ như thế đấy!