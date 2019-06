Tham gia show hẹn hò của người Việt, cô gái khiến dân tình rối não với những câu nói "nửa Tây nửa ta"

Ngày nay, giới trẻ có xu hướng định hình bản thân trở thành công dân toàn cầu. Và yếu tố đầu tiên, cũng là quan trọng nhất để nâng tầm bản thân, giao tiếp được với bạn bè quốc tế chính là biết ngoại ngữ. Đương nhiên, tiếng Anh vẫn là thông dụng hơn cả.



Thế nên, việc sử dụng tiếng Việt thi thoảng lại chêm vài câu tiếng Anh khá phổ biến với giới trẻ. Mới đây, một chương trình hẹn hò của người Việt gây nhiều tranh cãi trên các diễn đàn mạng khi khách mời nói chuyện nửa Tây nửa ta. Cụ thể, những câu nói như thế này diễn ra trong suốt cả show:

"Team help em về vấn đề này nhé, nếu có chỗ nào wonder thì please feel free to voice up".

(Vietsub: Mọi người coi giúp em vấn đề này nhé, nếu có chỗ nào thắc mắc thì cứ tự nhiên lên tiếng.)

"Em đang consider đi vacation ở Cà Mau?".

(Vietsub: Em đang coi thử đi du lịch ở Cà Mau...)

Cô bạn liên tục dùng nhiều từ tiếng Anh trong câu từ khiến dân mạng hoa cả mắt.

Được biết, đây là talkshow hẹn hò giấu mặt của VJ Dustin Nguyễn. Và khách mời đang gây tranh cãi này chính là Giang Coco – cô gái trẻ đang làm việc cho một agency và thường xuyên phải giao tiếp với khách Tây. Cũng chính vì thế, Giang quen với việc nói tiếng Việt chêm tiếng Anh vào câu lúc nào chẳng hay.

Giang Coco - cô gái đang gây tranh cãi trên MXH.

Hiện tại, rất nhiều luồng ý kiến trái chiều được đưa ra xoay quanh vấn đề chêm tiếng Anh của cô bạn. Có người cho rằng cách nói Anh chêm Việt này thật sự rất xoắn não, mang cảm giác khó chịu cho người nghe:

"Dùng 1 ngôn ngữ thôi trời ơi, hai ba chữ là chèn tiếng Anh vào."

"Chị Giang có thể đừng chèn tiếng brother vào this video được không ạ?"

"Nhìn chị này phong thái rất tự tin, nhưng cứ nói câu Anh câu Việt không hiểu gì hết trơn."

"Cứ như thể hiện ta đây đẳng cấp vậy, nghe cái show này xong cũng khó chịu."

"Ủa nói tiếng mẹ đẻ không rành hay gì. Thật sự nghe mấy kiểu nói chuyện như này mệt tai lắm, thiết nghĩ nên tôn trọng văn hoá nước mình đi cái đã. Ở bên nước ngoài có bao giờ người ta lồng ghép tiếng Việt vô chưa?"

"Bạn Coco làm me thấy English của tui cũng good sau bao năm learn, nhưng Coco make hơi over nên me see so tired."

(Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, rất nhiều người có cái nhìn thoáng hơn, đưa ra ý kiến:

"Cái này nói thuận miệng thì dùng thôi. Ngày xưa ông bà mình vẫn làm như vậy với tiếng Pháp đó. Nhiều từ dùng quen nếu sửa nghe lạ lắm. Ví dụ như từ "trang mạng", người ta toàn dùng "trang web" mà."

"Chả phải thể hiện gì đâu. Nhiều từ xài tiếng Anh ngày một thông dụng vì người ta đã quen dùng khi giao tiếp. Có những chữ dùng tiếng Anh nghe dễ hơn cả tiếng Việt."

"Không vấn đề gì. Tôi cũng hay làm vậy vì thường xuyên sử dụng tiếng Anh, và cảm thấy những từ/cụm từ đó có thể diễn đạt 1 cách rành mạch, rõ ràng, ngắn gọn nhất ý kiến của cá nhân."

"Chuyện này gặp cực nhiều hàng ngày. Ngày trước mình cũng không thích lắm, nhưng sau đi làm tất cả mọi người đều dùng như vậy, với sếp với đồng nghiệp, sau cùng quen sử dụng luôn cả hàng ngày. Tóm lại là cứ sử dụng thì mới thấy đỡ khó chịu, còn đứng bên ngoài thì cứ xét nét mãi."

"Thực ra show này vốn dành cho một nhóm đối tượng có nhận thức cao, am hiểu sâu rộng và đặc biệt tư tưởng rất Tây. Họ thường xuyên sử dụng tiếng Anh nên nghe cách giao tiếp này vẫn dễ hiểu như thường, đừng chỉ trích khi bạn lần đầu nghe thấy."

"Cá nhân mình thấy chuyện này hoàn toàn bình thường. Ví dụ như chúng ta hàng ngày vẫn sử dụng tiếng Anh chêm vào đó thôi: Ok man, Vietsub giùm cái, show hẹn hò, lướt web,… Thế nhưng những người ở một tầm cao khác, sử dụng tiếng Anh thường xuyên hơn thì những từ họ sử dụng cũng khó hơn. Đừng đánh giá họ khi chính bản thân mình cũng như thế."

Giang thường xuyên phải giao tiếp với khách Tây do đó việc sử dụng tiếng Việt chêm vài từ tiếng Anh trở thành 1 thói quen.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về cách giao tiếp này?