Thái Lan: Chú rể 18 tuổi bỏ trốn trước ngày cưới vì thiếu tiền hồi môn, nhưng sự thật đằng sau khiến dân mạng dậy sóng

Ngày 22/7 vừa qua, đoạn clip ghi lại cảnh tượng một cô dâu đứng trên sân khấu nói lời cảm ơn khách khứa đến dự đám cưới bỗng trở thành đề tài bàn tán rộng khắp trên mạng xã hội Thái Lan. Đơn giản chỉ vì chú rể trong đám cưới ấy hoàn toàn… không thấy bóng dáng đâu cả.



Đám cưới không chú rể đang khiến cư dân mạng Thái Lan dậy sóng

Không có chú rể trong đám cưới, cô dâu tên Manao trong đoạn clip trên vẫn cố nén nước mắt để cảm ơn toàn thể quan khách đã đến tham dự buổi lễ. Nếu như người con gái đáng thương ấy nhận được niềm thương cảm cùng những lời an ủi và động viên từ vô số cư dân mạng thì chú rể chưa rõ danh tính kia lại chính là kẻ nhận phải nhiều "gạch đá" nhất.

Đến ảnh cưới cũng được chụp tươm tất rồi nhưng tân nương vẫn muối mặt vì chú rể không đến

Dù được một vài người thân của chú rể cho hay, lý do ban đầu của sự việc trên có thể là do thiếu tiền hồi môn tặng nhà gái nên chú rể này mới quá căng thẳng mà dẫn đến việc bỏ trốn ngay trước ngày trọng đại. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, chú rể trong đám cưới năm nay 18 tuổi, không hề yêu cô dâu nhưng do trót quan hệ vụng trộm một lần khiến cô dâu mang bầu nên mới đồng ý làm đám cưới. Vậy mà cuối cùng, gã con trai ấy vẫn quyết định bỏ trốn khỏi đám cưới vì chưa chắc chắn cô dâu mang thai đứa con của mình và một phần không nhỏ cũng là vì lỡ… yêu người khác rồi.



Chú rể 18 tuổi chụp ảnh với bồ nhí dù sắp cưới vợ khiến cư dân mạng Thái Lan phẫn nộ



Ngay sau khi biết sự thật đằng sau vụ việc, cư dân mạng Thái Lan đang hết sức phẫn nộ và cảm thấy vô cùng bất bình cho cô dâu nói trên. Họ để lại nhiều ý kiến, muốn "dằn mặt" chú rể kia như sau:



"Đồ khốn, đồ không có trách nhiệm, một chân đạp hai thuyền đã xấu, để con gái người ta mất mặt trong ngày cưới còn quá đáng hơn, thử hỏi xem gia đình dạy dỗ kiểu gì vậy?"

"Đúng là kẻ ích kỷ, con gái chỉ bị thiệt và thiệt mà thôi, đợi đến khi có con gái rồi mới biết nhé!"

"Thế còn đi chụp ảnh cưới làm gì?"

"Không yêu, không muốn cưới thì nói rõ ngay từ đầu đi, lại còn để đến hôm cưới, trẻ trâu, một chút suy nghĩ cũng không có"

"Cô dâu kia chuẩn bị đi tìm chồng khác đi nhé, vì ở với đứa như này cũng gặp toàn xui xẻo thôi!"

Hình ảnh cô dâu với bóng lưng đơn côi nhất mạng xã hội khiến cộng đồng không khỏi xót xa

Nguồn: Sanook