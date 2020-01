Tết đến nhớ chú ý nguồn nước để có một năm mới sức khỏe và tài lộc

Thay lõi máy lọc nước cuối năm để đảm bảo nguồn nước luôn dồi dào, tinh khiết trong dịp năm mới

Nước được coi là biểu tượng phổ biến về sự phì nhiêu và khả năng sinh sản dồi dào. Người Việt Nam xem nước là của trời làm ra thóc lúa. Họ rất coi trọng chức năng tái sinh của nước, đối với họ, nước là vị thuốc và là thức uống thiết yếu đối với sự sống.

Trong phong thủy, nước là biểu tượng cho sự giàu sang, thịnh vượng. Nước dồi dào được ví như lộc lá tuôn trào cho một năm mới như ý. Tài lộc, sức khỏe của cả gia đình trong phong thủy có liên quan trực tiếp đến nước. Chính vì vậy, thường dịp đầu năm người dân trên mọi miền đều luôn chuẩn bị đầy đủ và chu đáo trà nước để tiếp đãi khách khứa gần xa. Đồng thời cũng có xu hướng kiêng kị những tình huống như đột nhiên mất nước, nguồn nước chảy nhỏ giọt, không hanh thông.

Người ta thường nói "Bệnh tật do ăn uống mà ra". Nguồn nước không an toàn vừa ảnh hưởng đến chất lượng sống thậm chí còn gây ra nhiều bệnh tật nguy hiểm. Nước sạch bẩn ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của các thành viên gia đình. Nước sạch khiến cho sức khỏe tốt, mang lại sự an tâm, hạnh phúc.

Nước sạch tinh khiết, dồi dào tượng trưng cho tài lộc, sức khỏe thuận lợi

Chính bởi vậy, việc đầu tiên bạn nên làm dịp cuối năm là kiểm tra lại đường ống nước xem có đang gặp vấn đề như rò rỉ, tắc hay chảy chậm không. Nên vệ sinh bể chứa nước, các thiết bị đựng nước trong gia đình để chuẩn bị đón năm mới.

Bên cạnh đó, máy lọc nước là thiết bị không thể thiếu trong căn bếp của mỗi gia đình Việt hiện nay, nhất là vào thời điểm môi trường ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng. Tuy nhiên bỏ tiền mua máy lọc nước đầu tư cho sức khỏe, nhưng khi sử dụng nhiều hộ gia đình bị quên mất việc kiểm tra và thay thế lõi lọc theo định kỳ mặc dù "ăn hằng ngày - uống hàng giờ".

Với máy lọc nước thì cuối năm cũng là thời điểm nên kiểm tra và thay lõi lọc để loại bỏ các chất thải bẩn của năm cũ và để máy vận hành tốt hơn mang đến nguồn nước sạch sẽ và an toàn hơn cho năm mới.

Đặc biệt là trong dịp Tết là thời điểm mà nhu cầu sử dụng nước ăn uống nhiều hơn dùng để nấu nướng, pha trà, tiếp khách. Nước không sạch dẫn đến lõi lọc tắc bẩn khiến nước chảy chậm, thậm chí nhỏ giọt gây phiền toái, thiếu nước sử dụng trực tiếp biểu hiện sự không may mắn cần đặc biệt tránh vào dịp đầu năm.

Nước bẩn khiến lõi lọc lưu lại nhiều cặn, chất thải, lâu dần làm cho nước đầu ra không còn đảm bảo chất lượng không tốt cho sức khỏe…

Hơn nữa, lõi lọc bẩn khiến máy bơm và các bộ phận khác của máy lọc nước phải hoạt động hết công suất, dễ cháy hỏng, tốn thêm chi phí bảo trì, bảo dưỡng.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia về máy lọc nước thì người sử dụng nên định kỳ thay lõi lọc đúng kỳ hạn để luôn luôn đảm bảo chất lượng nước đầu ra của máy như ban đầu. Thời gian đề nghị thay trên từng loại lõi lọc là mức thời gian tối đa. Trong thực tế có 2 yếu tố ảnh hưởng đến thời gian thay thế lõi lọc của mỗi gia đình. Đầu tiên đó là chất lượng nước đầu vào. Nếu đó là nguồn nước máy hay nguồn nước đã được xử lý một phần thì tuổi thọ của lõi lọc có thể được lâu hơn theo thời hạn đề ra của nhà sản xuất.

Dịp cuối năm, thương hiệu Karofi áp dụng chương trình khuyến mãi hấp dẫn cho khách hàng khi thay lõi lọc

Tuy nhiên nếu nguồn nước đầu vào là nước giếng, nước mưa, nước suối hay nguồn nước chưa được qua xử lý thì lõi lọc sẽ cần hoạt động nhiều hơn và thời gian thay lõi sẽ nhanh hơn. Yếu tố thứ 2 đó là lưu lượng nước sử dụng trong mỗi hộ gia đình là khác nhau. Đối với hộ gia đình đông người thì chắc chắn thời gian thay lõi lọc sẽ nhanh hơn so với hộ gia đình ít người. Để xác định rõ thời gian thay lõi các gia đình nên kiểm tra lại với hãng sản xuất hoặc kỹ thuật viên để được tư vấn một cách cụ thể và hợp lý nhất.

Karofi là thương hiệu có thị phần lớn trong ngành máy lọc nước tại Việt Nam. Sản phẩm máy lọc nước gia đình của Karofi được chứng nhận tiêu chuẩn cao nhất về nước uống trực tiếp QCVN 6-1:2010/BYT. Tri ân khách hàng xuân 2020, Karofi áp dụng chương trình khuyến mãi hấp dẫn: Thay lõi lọc Karofi trúng vàng 9999 áp dụng đến hết ngày 31/01/2020 tại hệ thống điểm bán trên cả nước.