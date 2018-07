Taylor Swift nằm mơ cũng không ngờ có ngày bị chính dancer của mình gạt chân ngã chổng vó trên sân khấu

Bên cạnh việc mang đến loạt màn trình diễn đỉnh cao, dàn dựng hoành tráng, "Reputation World Tour" của Taylor Swift còn dường như là 1 sân khấu hài kịch liên tục mang đến tiếng cười cho khán giả.

Trong đêm diễn ngày 22/7 tại New Jersey, khi đang thể hiện "Call It What You Want", nữ ca sĩ bất ngờ bị nam vũ công nhảy bên cạnh vô tình gạt chân khiến cô té chổng vó. Cú ngã hẳn rất bất ngờ và ê ẩm nhưng cô nàng vẫn lấy lại bình tĩnh tiếp tục hát như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cả đời đi diễn Taylor từng vấp té không ít lần trên sân khấu, nhưng có lẽ cô sẽ không bao giờ ngờ được có ngày mình bị "hại" bởi chính dancer. Khoảnh khắc đầy giải trí ấy khiến tất cả quên đi mệt mỏi trong đêm nhạc "ướt át" vì mưa nặng hạt.

Chỉ mới phút trước rất thần thái, phút sau đã bị dancer của mình "hại".

Đáng lẽ cú xoay người của chàng dancer đã rất hoàn hảo, nếu như nó không trúng ngay chân của "nàng rắn".

Hi vọng chàng dancer tên Jake Landgrebe này có thể bảo toàn công việc sau đêm diễn.

Taylor Swift bị vũ công gạt chân té ngã