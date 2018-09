Taylor Swift diện váy 2 dây, khoe vòng 1 căng đầy trong buổi hẹn hò ngọt ngào cùng bạn trai soái ca

Mới đây, phóng viên đã chụp được loạt ảnh Taylor Swift và bạn trai Joe Alwyn tay trong tay trở về khách sạn vào ngày 28/9 tại New York, Mỹ.

Xuất hiện trong bộ váy ánh kim lộng lẫy, Taylor Swift khoe trọn vòng 1 căng đầy. Không quá lời khi nói rằng từ khi qua lại với Joe Alwyn, Taylor Swift càng ngày càng trở nên lộng lẫy và xinh đẹp.

Đi cùng bạn gái, Joe Alwyn diện vest xanh lịch lãm và không quên nâng niu cô gái của mình như một nàng công chúa.

Tin tức về cuộc tình mới giữa chủ nhân của hit Look What You Made Me Do và bạn trai bùng lên hồi tháng 5/2017. Sau một năm bên nhau, họ vẫn kín tiếng về chuyện yêu đương của mình.

Đây được xem là mối tình "dài hơi" nhất của Taylor sau các cuộc tình vài tháng của cô nàng. Khác với mọi lần hẹn hò, lần này Taylor vô cùng kín tiếng.

Giữa tháng 3, nguồn tin thân cận của Us Weekly bật mí: "Taylor thật sự tin Joe là nửa kia dành cho cô ấy. Taylor muốn đính hôn với cậu ta. Cô ấy cảm thấy đến lúc này, mình chẳng cần tạo ấn tượng với ai nữa".

Nguồn tin này cho hay: "Đây là lần đầu cô ấy giữ bí mật về bạn trai. Cô ấy thật sự thích Joe. Lần này Taylor muốn rạch ròi giữa chuyện đời tư và công việc".

Nguồn: Hollywood Life