Tất tần tật về bộ cọ trang điểm Be Youtiful đang được giới làm đẹp “săn đón”

Sở dĩ những cây cọ Be Youtiful được yêu chuộng bởi phần lông cọ được làm từ sợi tổng hợp siêu mảnh, chỉ dưới <0.11mm, mềm mại và an toàn ngay cả với những làn da nhạy cảm. Bên cạnh đó, thương hiệu này còn có một "vũ trụ" cọ trang điểm tiện lợi với nhiều mục đích sử dụng từ cọ cho mặt, má, mắt, môi, thích hợp cho các nàng mới bắt đầu trang điểm và cả những nàng trang điểm chuyên nghiệp. Hãy cùng khám phá nhé!

Cọ mặt và cọ má Be Youtiful – cho lớp nền hoàn hảo, giúp khuôn mặt luôn tươi sáng rạng ngời

Nếu nàng đang tìm một chiếc cọ để trang điểm một cách tự nhiên thì dòng cọ của Be Youtiful sẽ là lựa chọn lý tưởng. Không chỉ sở hữu đa dạng các sản phẩm cọ dành cho mặt và má như cọ tán kem nền, cọ che khuyết điểm, cọ phấn phủ, cọ quạt, cọ kabuki, cọ tán kem nền oval, cọ má hồng,…, Be Youtiful còn có cả mút tán nền 3D cho các chị em thích dùng mút để tán kem nền hơn cọ; cọ Be Youtiful có nhiều loại đầu cọ (dẹt, tròn, xéo...) phù hợp với từng vùng trang điểm trên gương mặt.

Một lưu ý nho nhỏ là phấn nền và phấn phủ đảm nhận những chức năng riêng biệt, không thể thay thế cho nhau, do đó khi trang điểm không nên dùng chung cọ để "đốt cháy giai đoạn". Trong đó, cọ tán kem nền có đầu tròn và bẹt hoặc hơi vát chéo, giúp lớp kem nền dạng đặc hoặc lỏng dễ dàng bám vào da, cho độ che phủ cao. Còn cọ đánh phấn phủ thường có đầu tròn to, dày và mềm mại, giúp lớp bột phấn lên mặt mỏng nhất có thể. Khi trang điểm nàng cũng đừng quên kết hợp cùng chiếc cọ che khuyết điểm để che đi vết thâm, nốt mụn, đốm tàn nhang và đặc biệt là quầng thâm "gấu trúc" dưới mắt.

Ngoài ra, để gương mặt thêm sắc nét, tươi sáng và nổi bật trong các dịp hẹn hò hay tiệc tùng thì không thể thiếu cọ má. Cọ má hồng Be Youtiful với một đầu cọ vát góc, các sợi lông cọ dày đặc sẽ giúp thao tác xoáy cọ từ má đến gò má dễ dàng. Khi cần tạo đường nét rõ và sắc hơn cho khuôn mặt, nàng có thể sử dụng cọ tạo khối đầu bằng, tán phấn tạo khối từ phía gò má hướng chéo lên trên và đánh khối dọc hai bên khuôn mặt xuống vùng cổ.

Cọ mặt Be Youtiful với những sợi lông siêu mềm, dày, bắt phấn tốt chuyên dùng để trang điểm

Cọ má Be Youtiful – tô điểm cho gò má thêm rạng ngời

Cọ mắt Be Youtiful - Tô điểm đôi mắt sắc sảo

"Vũ trụ" cọ Be Youtiful thật biết chiều lòng các nàng, các sản phẩm cọ mắt không chỉ đa dạng từ bộ cọ tán phấn mắt, cọ vẽ chân mày, cọ viền, cọ vẽ mắt mà còn tiện lợi với nhiều đầu cọ dẹt, cọ vuông, cọ siêu mảnh.

Vì vùng da mắt là khu vực nhạy cảm nhất trên gương mặt, nên chiếc cọ phấn mắt đòi hỏi chất liệu đặc biệt để có thể nhẹ nhàng tán phấn mà không gây thương tổn cho vùng da này. Bộ cọ mắt Be Youtiful với sợi lông cọ siêu mảnh <0.11mm được thiết kế rất an toàn và tiện lợi để lấy phấn và tán phấn cho vùng mí mắt, đem đến cho các nàng những layer màu mắt thật phong cách và sành điệu.

Cọ môi Be Youtiful - Tô điểm bờ môi quyến rũ

Hầu hết các nàng thường có thói quen thoa son trực tiếp từ son môi. Tuy nhiên, đôi khi son sẽ không được mịn hoặc khó điều chỉnh độ đậm nhạt. Một cây cọ môi sẽ là vũ khí đắc lực để giúp các nàng dễ dàng điều chỉnh độ đậm nhạt của son môi, cho đôi môi sắc nét và quyến rũ hơn. Cọ môi Be Youtiful cũng là một trong những cây cọ khiến cho phái đẹp phải "say lòng" bởi giá thành vừa phải, thiết kế cực kỳ chuyên nghiệp và tiện lợi để mang theo.

Một lưu ý khi sử dụng cọ môi Be Youtiful, nàng nên dùng cọ vẽ từ môi trên, sau đó thoa đều son môi với mặt dẹt của cọ. Để giữ cho cọ sạch sẽ, hãy vệ sinh bằng nước hoặc dung dịch rửa cọ trên miếng vệ sinh cọ chuyên dụng rồi để khô tự nhiên.

Cọ môi Be Youtiful – vũ khí đắc lực cho đôi môi quyến rũ

Trên đây là tất tần tật về bộ cọ Be Youtiful, trợ thủ đắc lực để giúp các nàng có một lớp trang điểm hoàn hảo. Nếu như nàng vẫn còn lăn tăn chưa biết bắt đầu từ đâu để lựa cho mình một địa chỉ bán cọ Be Youtiful uy tín thì đừng quên đến với Guardian.

Các nàng có thể tìm mua toàn bộ những sản phẩm nêu trên tại các cửa hàng Guardian trên toàn quốc hoặc truy cập Fanpage https://www.facebook.com/guardianvn/. Với hơn 100 cửa hàng trải dài trên toàn quốc, chuỗi thời trang và sắc đẹp Guardian chắc chắn sẽ là địa điểm mua sắm uy tín để các nàng thỏa sức làm đẹp với các sản phẩm uy tín, chất lượng, tiện lợi.