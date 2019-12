Tập thể VUS cùng nhau trồng rừng với 2.579 cây xanh

"Caring – Quan tâm sẻ chia" đã và luôn là giá trị nền tảng của tập thể VUS, được bồi đắp qua nhiều thế hệ và tiếp tục được nuôi dưỡng từ chính tình yêu và tâm huyết của các thế hệ nhân viên, học viên và phụ huynh. Nhằm phát huy giá trị tốt đẹp này, VUS khởi động chiến dịch Caring for the Earth với thông điệp hướng sự quan tâm của mọi người về môi trường sống.

Sự kiện Run for the Earth là một hoạt động ý nghĩa nằm trong chiến dịch này. Bên cạnh các hoạt động Run for the Earth và VUS Gathering, chiến dịch còn có hoạt động trên mạng xã hội kêu gọi người tham gia hưởng ứng 7 ngày sống xanh, loại dần ly nhựa tại các cơ sở học, hướng dẫn học viên phân loại rác,...

Chiến dịch còn nhắn nhủ đến từng cá nhân hãy quan tâm đến bản thân và những người xung quanh. Một khi bạn biết quan tâm, cuộc sống ắt sẽ trở nên tốt đẹp. Chi tiết về Anh văn Hội Việt Mỹ VUS có thể xem tại đây hoặc gọi ngay (028) 7308 3333.