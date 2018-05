Tăng Thanh Hà khen ngợi Phạm Anh Khoa "đã thật sự lớn rồi" sau lời xin lỗi gửi đích danh Phạm Lịch, Nga My, M.P

Tăng Thanh Hà một lần nữa lên tiếng trên mạng xã hội về câu chuyện của nam ca sĩ Phạm Anh Khoa. "Ngọc nữ màn anh Việt" đã chia sẻ toàn bộ lời xin lỗi của nam rocker chiều 15/5 kèm theo dòng bình luận động viên: "TM (biệt danh của Phạm Anh Khoa) đã thật sự lớn rồi... Thương Sẻ Lớn, Yêu Cào Cào, Châu Chấu của cô Sẻ!"

Bên cạnh đó, Tăng Thanh Hà còn đăng một bức ảnh quote bằng tiếng Anh: "Maturity is being able to appologize and admit when you're wrong because you know that the mistake don't defind you." (Tạm dịch: Trưởng thành tức là có thể xin lỗi và thừa nhận lỗi lầm khi bạn sai bởi vì bạn biết lỗi lầm đó không định nghĩa con người bạn.)

Tăng Thanh Hà đăng tải lại lời xin lỗi chính thức của Phạm Anh Khoa.

Tăng Thanh Hà đã khóa chức năng bình luận cho dòng trạng thái này.

Trước đó, "cô Trúc" đã vấp phải nhiều chỉ trích từ dư luận khi nói lời động viên "TM và Sẻ lớn cố lên" giữa tâm bão Phạm Anh Khoa bị Phạm Lịch tố "gạ tình". Lời động viên không đúng lúc này bị công chúng cho là sự bệnh vực mù quáng.

Chiều 15/5, Phạm Anh Khoa đã tổ chức một cuộc gặp gỡ báo chí bất ngờ và chóng vánh để nói lời xin lỗi tới các nạn nhân, công chúng, đồng nghiệp và gia đình. Trong lời xin lỗi mà nam ca sĩ đã rất khó khăn để nói ra này có đoạn dành cho vợ của mình: "Anh xin lỗi vợ. Em đã phải hứng chịu rất nhiều áp lực. Tôi đã sai lầm khi đặt cái tôi nghệ sĩ của mình quá cao, trên cả vai trò làm chồng, làm cha, làm con mà không nghĩ đến việc mọi người ra đường sẽ phải đối diện với những người quen như nào. Nhất là hai con tôi giờ đến trường phải đối diện với lời đồn như thế nào."