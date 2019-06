Tạm giữ hình sự đối tượng bắt nhốt cô gái trẻ ép đi rót bia

Trước đó, ngày 19-6, Công an quận Bắc Từ Liêm, Công an phường Đức Thắng phối hợp các đơn vị chức năng Công an TP Hà Nội đã giải cứu an toàn Nguyễn Thị Hương (17 tuổi, quê quán Lạng Sơn) bị giam giữ trái pháp luật tại một nhà trọ trên địa bàn phường Đức Thắng để ép đi rót bia cho khách tại các quán karaoke.



Quá trình điều tra xác định, thông qua mạng xã hội facebook, chị Hương quen biết Dương Văn Trung, trú tại Thái Nguyên. Qua trò chuyện chị Hương có bày tỏ về chuyện cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Trung liền rủ Hương về Hà Nội cùng làm với mình.

Chị Hương đồng ý và ngày 15-6, Trung bảo chị Hương bắt taxi xuống địa chỉ 41 Sông Nhuệ, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm rồi Trung sẽ đón và trả tiền taxi.

Khi taxi đến địa chỉ trên, chị Hương đã được Trung và bạn là Nguyễn Văn Hồi đón, trả 600.000 đồng tiền taxi. Sau đó, Hồi đưa chị Hương đi tân trang, làm tóc và Hồi thanh toán hết 350.000 đồng.

Đến khoảng 21h tối cùng ngày, Hồi bảo chị Hương ăn mặc đẹp để đi làm tiếp khách rót bia tại quán karaoke. Chị Hương không đồng ý làm công việc đó vì chưa làm bao giờ. Hồi nói là cứ đi làm thì sẽ có tiền rồi chở chị Hương ra một quán karaoke gần đó.

Đến khoảng 2h sáng ngày 16-6, sau khi làm xong tại quán hát, Hồi đến đón và đưa Hương về lại phòng trọ trên địa bàn phường Đức Thắng. Tại đây, Hồi chốt cửa lại không cho chị Hương ra ngoài.

Một lúc sau, khi thấy Hồi mở cửa bước vào phòng thì chị Hương nói: “Anh cho em về Bắc Giang để gặp chị em lấy tiền và chứng minh nhân dân”. Hồi không cho về và đe dọa khiến chị Hương sợ hãi, không dám cự cãi.

Sợ chị Hương bỏ trốn, ngoài Hồi, hắn còn cắt cử Trung và Chi quản lý và giám sát theo dõi chị Hương. Khi nào có khách tới quán hát, Hồi và Trung lại thay nhau đưa chị Hương ra quán rót bia phục vụ sau đó rồi lại đưa về phòng trọ nhốt lại.

Chiều 18-6, chị Hương lại tiếp tục nài nỉ để được về nhưng Hồi không đồng ý và còn bị thu điện thoại. Tối 18-6 trong quá trình làm việc tại quán karaoke, chị Hương mượn được điện thoại của khách để gọi thông báo cho gia đình thì bị Trung phát hiện.

Hết ca, khi đưa chị Hương về nhà trọ, Trung đã tát chị Hương do “can tội” mượn điện thoại của khách. Trong suốt quá trình bị nhốt tại nhà trọ, bọn Hồi, Trung chỉ cho chị Hương ăn 1 lần vào bữa tối.

Tối 19-6, khi bị giữ ở trong phòng chị Hương phát hiện có chiếc điện thoại trong ba lô của Trung nên đã lấy ra lén gọi báo tin cho Cảnh sát 113 Hà Nội đến giải cứu.

Căn cứ vào hành vi của các đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Hồi để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.