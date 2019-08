Tạm giữ đối tượng gần 70 tuổi nghi dâm ô trẻ em

Thông tin từ Công an Thành phố Tân An (tỉnh Long An) chiều 4/8, cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ vụ việc một người đàn ông tên M. (gần 70 tuổi, trú tại khu dân cư Bình Tâm, xã Bình Tâm, Thành phố Tân An) bị tố có hành vi dâm ô với một bé gái.

Cụ thể người dân cho biết, mỗi sáng ông M. thường ăn mặc lịch sự, đi xe máy ra quán ven lộ ngồi uống cà phê và chơi cờ tướng với những người đồng tuổi.

Người đàn ông bị gia đình bé gái bắt quả tang trong tình trạng khỏa thân. Ảnh báo Thanh niên

Đến chiều 3/8, khi đi về ngang qua nhà một bé gái khoảng 13 tuổi, ông M. rủ rê, đưa bé về nhà.



Nghi ngờ ông M. có việc làm mờ ám, gia đình bé gái bám theo và bắt quả tang ông M. trong tình trạng khỏa thân.