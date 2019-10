Tài xế xe ôm công nghệ nghi đánh đập, hành hung một người mẫu tại Sài Gòn

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, người mẫu Nguyễn Phạm Minh Đức, được biết đến với nghệ danh MiD Nguyễn đã chia sẻ câu chuyện mình bị tài xế xe ôm hãng Go - Viet có thái độ không tốt và hành hung khách hàng. Sự việc xảy ra lúc 17h50 cùng ngày địa chỉ 284 đường Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10, TP. HCM), nguyên văn lời chia sẻ của người mẫu này như sau:



“Cũng vì gấp rút chạy đi event mà MiD nghĩ book Go-Viet xe máy chạy cho lẹ. Nào ngờ book phải đúng một tài xế hung hăng, côn đồ. MiD book xe và đứng chờ đã lâu. MiD có nhắn tin nói là công việc gấp, nên khi lên xe MiD có nói người tài xế chạy lẹ, không sẽ trễ công việc này kia, đúng là giọng MiD cũng không được vui.

Do trễ lắm rồi. Nào ngờ bị người này đuổi cổ xuống xe giữa đường, MiD thấy có điềm rồi, nên tính xuống xe rồi book xe khác, khi xuống xe MiD cũng vùng vằng - gặp trường hợp như vậy ai mà vui cười được, khi chưa định thần thì bị anh tài xế Go-Viet nhào vô hành hung luôn. Đây là vết tích sau đó. MiD đã báo lên tổng đài của Go-Viet nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. Sự việc vừa xảy ra lúc hơn 17:50. Chi tiết thông tin người tài xế, số điện thoại và chuyến đi trên post. Với thái độ nhân viên như giang hồ như vậy thì Go-Viet cần phải giải quyết gấp chuyện này!".

Mặc dù chưa có sự phản hồi từ phía đại diện hãng nhưng qua lời chia sẻ của MiD về sự việc bị đánh khiến nhiều người càng thêm bức xúc trước hành vi côn đồ của tài xế Go-Viet.

Liên hệ với tài xế H.Q.T - tài xế Go-Viet trong câu chuyện mà khách MiD Nguyễn chia sẻ, tài xế lại cho biết: Người này đã có thái độ và hành vi không đúng trước. Cụ thể, người này đã đạp vào xe của tôi và đánh tôi. Sau đó tôi bình tĩnh nói chuyện lý lẽ với khách nhưng khách tiếp tục lao vào đánh tôi mặc tôi có giải thích là do lỗi định vị của app.

“Lúc đó vừa đến định vị trên hệ thống thì tôi có gọi điện thoại cho khách hỏi ‘anh đang đứng đúng vị trí nào để em chạy tới’?, thì khách nói ‘tài xế cứ đi thẳng lên đi’. Khách bảo vậy thì tôi đi thẳng theo lời hướng dẫn của khách. Tuy nhiên khi tôi đang đi khách gọi bảo ‘anh đi xa quá rồi, quay lại đi’ với những lời lẽ rất khó chịu. Sau đó tôi cũng đến được chỗ khách đứng thì bị khách chửi thề, rồi đạp vào xe tôi”, tài xế nói.



Tài xế T. cũng cho biết thêm, khi bị khách có hành động bất lịch sự, không tôn trọng như vậy như vậy, anh quyết định không chở nữa và yêu cầu khách xuống xe.

“Lúc này tôi nói ‘bây giờ anh có thái độ hằn học vậy thì em không có chở anh để em hủy cuốc chứ em không chấp nhận khách như vậy. Sau đó bảo khách xuống xe rồi tôi hủy cuốc. Tuy nhiên vừa xuống thì khách quay lại dùng chân đạp tôi khiến cả người và xe ngã xuống đường”, tài xế T. cho biết.

Mặc dù đã bình tĩnh giải thích thêm về vấn đề định vị đang sai để khách hiểu, nhưng vị khách này vẫn tiếp tục đôi co và động tay chân. Lúc này do bực tức bị đánh vô cớ nên tài xế Trọng đã dùng tay đánh trúng vào mặt người này. Lúc này, một tài xế Go-Viet khác chứng kiến vụ việc đã chạy tới can ngăn.

Theo anh T., nguyên nhân dẫn đến xô xát là do hệ thống định vị trên app của tài xế và khách chưa trùng khớp khiến anh khá khó khăn trong tìm vị trí khách đang đứng, dẫn đến 2 bên xảy ra hiểu lầm.

Sau sự việc tài xế T. có đến Công an phường 14 (quận 10, TP. HCM) để trình báo sự việc. Về vấn đề này, đại diện Go Viet cho biết đã tiếp nhận vụ việc và hiện đơn vị đang làm việc với tài xế, đồng thời liên hệ với khách để làm rõ thông tin.

Trước đó, một nữ diễn viên khi đặt xe qua ứng dụng này cũng bị tài xế hành hung đến nhập viện.

* Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc.