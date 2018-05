Tài xế đầu thú, hé lộ nguyên nhân sát hại giám đốc trên giường ngủ

Khu vực xảy ra vụ trọng án

Chiều 15-5, Công an quận Hải An (TP Hải Phòng) cho biết lực lượng điều tra đã vận động được tài xế Đồng Văn Cường (SN 1992, trú tại Mỹ Khê Tây, phường Đồng Hoà, quận Kiến An, TP Hải Phòng) ra đầu thú. Cường là nghi phạm trong vụ dùng dao bầu sát hại ông Trần Thế Hà (SN 1974), là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh, địa chỉ số 581 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đông Hải 1, quận Hải An.

Theo thông tin ban đầu của Công an quận Hải An, khoảng 7 giờ 50 ngày 15-5, bà Phạm Thị Phẩm (SN 1979, là vợ ông Hà) và anh Nguyễn Văn Vương (SN 1990, trú tại huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) đang ngồi in lệnh container để làm kế hoạch lấy hàng tại văn phòng thì bất ngờ Đồng Quốc Cường xuất hiện, trên tay cầm một túi xách. Đến cửa văn phòng, Cường hỏi gặp Giám đốc công ty (tức ông Hà) thì được mọi người bảo đang ngủ trong phòng.

Sau đó, Cường bất ngờ rút từ trong túi ra một con dao bầu rồi lao về phía giường nơi ông Hà đang nằm ngủ đâm 1 nhát vào giữa bụng. Chưa dừng lại, tài xế này tiếp tục đâm 2-3 nhát nữa vào người ông Hà. Gây án xong, Cường cầm dao bỏ trốn khỏi hiện trường. Về phần ông Hà, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt-Tiệp nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.

Ngay sau khi nhận tin cấp báo, lực lượng Công an phường Đông Hải 1 và Công an quận Hải An cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP đã nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường, phối hợp truy bắt nghi phạm. Được sự vận động từ phía gia đình, chiều cùng ngày, Cường đã ra cơ quan công an đầu thú.

Tài xế Đồng Văn Cường, nghi phạm sát hại vị giám đốc

Bước đầu, Cường khai nhận là lái xe container của Công ty Đầu tư thương mại vận tải Thế Anh được khoảng 5 tháng nay. Do giám đốc nợ chưa chịu trả tiền lương, Cường nhiều lần đòi nhưng ông Hà khất lần nên cả 2 đã nảy sinh mâu thuẫn. Bực mình, Cường báo cáo công ty xin nghỉ việc nhưng chưa được chấp nhận.

Chiều 14-5, khi Cường đang sửa xe ô tô ở bãi đỗ xe Đại Thọ (chân cầu vượt Đình Vũ, quận Hải An) thì ông Hà cùng một nam thanh niên bất ngờ xuất hiện, rút dao đuổi chém Cường. Nhanh chân, Cường đã bỏ chạy, thoát thân.

Chưa dừng lại ở đó, vị giám đốc này đã điện thoại đe doạ sẽ "xử" Cường. Sáng 15-5, Cường ra chợ gần nhà, mua một con dao bầu, cho vào túi xách rồi đến văn phòng công ty. Tại đây, sau khi xuống tay sát hại chủ doanh nghiệp, Cường chạy ra ngoài, lên xe máy về nhà.

Gặp mẹ mình, Cường kể hết mọi chuyện rồi bỏ trốn. Đến chiều cùng ngày, gia đình đã vận động Cường ra cơ quan công an đầu thú.