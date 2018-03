Tài sản kếch xù của cặp đôi quyền lực Suzy và Lee Dong Wook: Khi nữ đại gia trẻ tuổi gặp tài tử kín tiếng về tiền bạc

Sáng ngày 9/3, "tình đầu quốc dân" Suzy và tài tử đình đám Lee Dong Wook xác nhận hẹn hò và đang trong giai đoạn tìm hiểu. Được biết đến là hai ngôi sao đình đám nhất nhì trong giới nghệ sĩ xứ củ sâm, Suzy và Lee Dong Wook xứng đôi từ danh tiếng, địa vị, tài năng. Cặp đôi còn đều là những nghệ sĩ "cá kiếm", sở hữu khối tài sản kếch xù. Tuy nhiên so sánh với bạn gái Suzy, Lee Dong Wook lại không phải là người hay tiết lộ thông tin về cát-xê, tài sản. Nhưng xét cho cùng với 19 năm hoạt động trong ngành giải trí , khối tài sản của Lee Dong Wook chắc cũng không hề kém cạnh gì bạn gái Suzy.



Cát xê ngất ngưởng thuộc hàng top đầu

Suzy

Phải nói rằng, Suzy đích thực là hũ hút vàng của nhà JYP Entertaiment. Ngay từ khi mới nổi tiếng nhờ bộ phim "Dream High", Suzy đã bắt đầu nhận được những bản hợp đồng quảng cáo với mức cát xê cao ngất. Không chỉ vậy, cô nàng còn vừa hoạt động với tư cách thần tượng Kpop của nhóm nhạc miss A và thu về khoản tiền khổng lồ nhờ doanh thu bán đĩa, bản các mặt hàng đi kèm với lợi nhuận không tưởng. Riêng với các single solo, nhạc phim riêng của mình, Suzy cũng thu về khoản tiền tầm vừa so với mặt bằng chung ca sĩ.

Suzy thu về khoản tiền cực khủng nhờ doanh thu bán đĩa nhạc

Ngoài lĩnh vực diễn xuất, ca hát, tham gia chương trình thực tế, TV show, dẫn chương trình, Suzy còn tấn công mạnh mẽ vào lĩnh vực quảng cáo. Cô nàng đặc biệt được các thương hiệu nổi tiếng tranh nhau để trở thành gương mặt "chọn mặt gửi vàng", bởi bất kỳ sản phẩm nào được Suzy quảng bá, doanh thu sản phẩm đều tăng "vùn vụt" theo cấp số nhân. Suzy ở thời kỳ hoàng kim nhất còn được trao tặng danh hiệu nữ hoàng quảng cáo, vượt mặt các đối thủ đáng gờm với Yoona, Seolhyun và các đàn chị Jeon Ji Hyun, Kim Tae Hee...

Thời điểm còn hoạt động cùng miss A, trung bình mỗi năm nữ ca sĩ kiếm được khoản 9,5 triệu đô la (215 tỉ đồng), chưa kể các khoản phải chia đều với các thành viên miss A. Từ sau sự thành công của bộ phim điện ảnh "Architecture 101", Suzy chính thức trở thành một trong những "nữ hoàng quảng cáo" của Đại Hàn Dân Quốc.

Trong năm 2015, Suzy thu về cùng mức cát-xê quảng cáo như Big Bang 7-800 triệu won (13-15 tỉ đồng). Được hỏi qua về số quảng cáo đóng trong thời điểm năm 2015, Suzy tiết lộ cô góp mặt trong 30-40 quảng cáo và chỉ từ chối quảng cáo đồ lót để phù hợp với hình ảnh của mình. Tháng 3/2017, Suzy kiếm được 9 tỉ won (hơn 180 tỉ đồng) chỉ nhờ đóng quảng cáo, bằng mức cát-xê mà G-Dragon và Park Bo Gum nhận được.

Báo chí còn đưa tin về độ phủ sóng của Suzy trong các cửa hàng tạp hóa, siêu thị lớn tại Hàn Quốc khi gương mặt của cô liên tục xuất hiện trên bao bì của hầu hết các sản phẩm

Nói đến cát xê đóng phim, bắt đầu từ bước đệm "Architecture 101", Suzy liên tục được đảm nhận các vai chính, phụ chính trong loạt phim nổi tiếng như "Gu Family Book", "Dream High", "Big", "Uncontrollably Fond"... Và tất nhiên khoản thù lao dành cho nhan sắc hàng đầu của Kpop, ngôi sao được cả nước săn đón không hề nhỏ. Năm 2016, Suzy nhận được mức thù lao 20 triệu won (425 triệu đồng) cho một tập phim, thuộc hàng top trong số các diễn viên xuất phát từ giới thần tượng.

Lee Dong Wook

Nam tài tử họ Lee bắt đầu bước vào làng giải trí từ năm 1999. Đến nay, số lượng tác phẩm điện ảnh, truyền hình anh tham gia đã lên đến con số đáng nể. Anh bắt đầu nổi tiếng từ tác phẩm "My Girl" vào năm 2005, và từ đó mức cát-xê của anh cũng tăng lên theo cấp số nhân. Đến năm 2016, Lee Dong Wook thật sự đạt được thành công vang đội nhờ tác phẩm gây sốt trên diện rộng "Goblin" của đài tvN. Lúc này báo chí Hàn mới ước tính mức cát-xê của Lee Dong Wook nằm vào khoảng 62 nghìn đô la (1,4 tỉ đồng) mỗi tập.

Ngoài diễn xuất, vị tài tử điển trai này còn có kỹ năng giải trí được đánh giá cao. Anh liên tục xuất hiện trong các chương trình thực tế như "Running Man", "Roommate", "The Return of Superman"..., làm MC cho loạt chương trình nổi tiếng như "Strong Heart", và thu về khoản tiền không hề nhỏ đi kèm với độ phủ sóng, nhận diện trước công chúng.

Ngoài ra, với ngoại hình cực phẩm đắt giá, Lee Dong Wook liên tục được các nhãn hàng quảng cáo săn đón. Anh còn là gương mặt quen mặt của các tạp chí danh tiếng, xuất hiện trên bìa báo như cơm bữa. Độ phủ sóng của anh trên "mặt trận" quảng cáo cũng dày đặc không kém các tài tử đình đám khác, đặc biệt là tình cũ của Suzy - Lee Min Ho. Tuy nhiên cát xê của Lee Dong Wook lại luôn là ẩn số đối với công chúng.

Lee Dong Wook xuất hiện trên tạp chí danh tiếng như cơm bữa, kèm theo đó là những sản phẩm được quảng cáo

Anh tham gia số lượng không nhỏ quảng cáo ở tất cả các mặt hàng từ điện thoại, mạng viễn thông cho đến thời trang, đồ ăn

Lee Dong Wook cũng là một trong những gương mặt có tiếng trong làng thời trang Hàn, thường xuyên được mời đến các sự kiện thời trang lớn trong nước và quốc tế

Nữ đại gia bất động sản từ tuổi 20 và tài tử sở hữu căn nhà sang trọng như hoàng gia

Suzy là một trong những nghệ sĩ nữ thành công khi còn ít tuổi. Với những hợp đồng quảng cáo triệu đô, đại diện nhãn hàng, cát-xê đóng phim, Suzy chưa đầy 20 tuổi đã có đủ tiềm lực kinh tế để mua căn hộ cao cấp cho bản thân và xế hộp hạng sang, nhà cho bố mẹ. Mới bước sang tuổi 22, Suzy đã sở hữu trong tay nhiều khu bất động sản giá cao.

Được biết, cô thu mua tòa nhà 7 tầng tại Samsungdong, thuộc khu nhà giàu Gangnam với giá 3,7 tỉ won (khoảng hơn 75 tỉ đồng). Tòa nhà gồm 2 tầng hầm và 5 tầng trên mặt đất. Nhờ vào hoạt động cho thuê, tòa nhà này mang lại cho Suzy 15 triệu won (gần 300 triệu đồng) mỗi tháng.

Trong chương trình truyền hình thực tế về cuộc sống riêng của mình "Off the REC", Suzy đã khiến dân tình xôn xao khi khoe căn biệt thự riêng sang trọng tại Nonhyeondong, Seoul. Phòng khách được trang trí theo phong cách vintage với dàn loa lớn và chiếc TV to đặt giữa phòng. Giá bán của căn bất động sản này được ước tính vào khoảng 3,1 tỉ won (gần 60 tỉ đồng). Căn nhà có tổng cộng 4 phòng thường và 3 phòng tắm, được trang trí theo phong cách cổ điển. Phòng trang điểm rộng với chiếc tủ 4 buồng chỉ dành cho quần áo và giày dép.

Cô còn đầu tư mở một quán cafe có vị trí đắc địa tại quê nhà Gwangju tặng bố mẹ. Trước đó vốn là một cửa hàng ăn nhanh, nhưng nhờ nguồn vốn đầu tư của Suzy, quán đã trở thành hàng cafe hút khách bậc nhất, một địa điểm không thể không tới của khách du lịch khi đến Gwangju.

Suzy thoải mái chụp hình cho quán

Không như Suzy, Lee Dong Wook lại khá kín tiếng khi nói đến tài sản. Báo chí cũng không tìm được nhiều thông tin về giá trị tài sản, giá nhà đất của nam tài tử. Tuy nhiên hình ảnh căn nhà với nội thất sang trọng như hoàng gia của Lee Dong Wook lại được hé lộ 1-2 lần hiếm hoi trên truyền hình và nhanh chóng gây xôn xao trên mạng xã hội.

Lee Dong Wook chụp hình với căn nhà của mình, fan còn tưởng là anh chàng chụp hình quảng cáo cho khu bất động sản hoàng gia nào đó. Nội thất lung linh không khác gì mẫu nhà trên quảng cáo của nhà Lee Dong Wook khiến fan bất ngờ

Sau đó, hình ảnh căn nhà thanh lịch, sang trọng của anh lại xuất hiện trên truyền hình. Lúc này fan mới á ố nhận ra sự thật. Tuy giá của căn nhà sang chảnh này lại không được tiết lộ, nhưng các chuyên gia và phóng viên Hàn đánh giá rằng nó chắc chắn không hề rẻ

Xế hộp hạng sang

Từ khi mới nổi tiếng, Suzy đã sở hữu một chiếc BMW Mini Cooper Clubman - mẫu xe được nhiều sao nữ yêu thích. Giá của chiếc xe này rơi vào khoảng 26-36 triệu won (khoảng 553-766 triệu đồng).

Trong chương trình thực tế "Off the Rec", Suzy đã khoe chiếc siêu xe Porsche 911 của mình với fan. Giá của xế hộp này rơi vào khoảng 171 triệu won (3,6 tỉ đồng). Cô thường lái chiếc Porsche 911 của mình để đi chơi dạo phố với bạn bè.

Về phần Lee Dong Wook, anh không hay khoe xe và cũng không sở hữu chiếc xe nào quá đắt đỏ. Fan chỉ thường thấy anh xuất hiện bên một chiếc xe trắng dáng limousine với nội thất sang trọng.