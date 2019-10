Sướng như Sữa "chủ tịch" nhà Hằng Túi: Tiệc sinh nhật thêm combo tiệc Halloween, bố mẹ bao hẳn nhà hàng cho cậu ấm đón tuổi lên 2

Ngày 31/10 cách đây 2 năm, sau 5 ngày mãi không chịu chui ra khỏi bụng mẹ, cuối cùng nhóc Sữa cũng cất tiếng khóc oe oe vào hôm trời lạnh vô cùng. Cả Hằng Túi lẫn ông xã Tiến Dũng đều mừng vui, đặt tên cho cậu con trai bé bỏng là Nguyễn Nhật Phúc An, với hi vọng lúc nào con cũng bình an, rạng rỡ và hạnh phúc như ánh nắng mặt trời, mang niềm vui đến cho tất cả mọi người.

Năm ngoái, nhân dịp Sữa tròn 1 tuổi, vợ chồng Hằng Túi đã tổ chức tiệc thôi nôi vô cùng hoành tráng cho con trai ở một nhà hàng đắt đỏ thuộc khách sạn 5 sao ở phố Tràng Tiền, ngay trung tâm Hà Nội. Năm nay, vì bận rộn và vì Sữa đã lên 2 tuổi, còn em Sam nhỏ nữa nên Hằng Túi chọn tổ chức tiệc nhẹ nhàng hơn, kết hợp với chơi Halloween cho các con và khách mời ở một nhà hàng sang trọng không kém năm trước.

Cả gia đình ông bà nội ngoại, cậu dì và bạn bè thân thiết đều đến dự tiệc sinh nhật 2 trong 1 của Sữa "chủ tịch". Nhân vật chính tỏ ra vô cùng hớn hở, hóa trang thành phù thủy nhí siêu cute, mặc áo choàng chạy nhảy khắp nơi.

Vì party được trang trí theo chủ đề Halloween, nên Sữa có vô số thứ mới lạ để nghịch ngợm. Năm nay Sữa cũng đã nói chuyện được khá nhiều và mọc gần đủ cả hàm răng rồi, nên chẳng ai trêu Sữa được như ngày này năm ngoái nữa đâu nha!

Toàn cảnh tiệc sinh nhật vui nhộn của nhóc Sữa nhà Hằng Túi tối nay.

Bố của Sữa cũng vừa kịp đăng status chúc mừng con trai nhỏ rằng: "Chúc mừng sinh nhật chàng trai tháng 10 của ba. Chúc con luôn vui tươi, khỏe mạnh và hạnh phúc trong tuổi mới. Cả nhà yêu con nhiều". Kèm theo đó, Tiến Dũng cũng khoe với mọi người bức ảnh siêu hiếm về khoảnh khắc đầu tiên anh được gặp Sữa khi vừa lọt lòng, nằm một mình và... khóc rõ to, khiến ông bố trẻ bị sốc!

Có lẽ Sữa đã được tận hưởng một ngày ngập tràn hạnh phúc và quà bóc mỏi tay, chúc mừng sinh nhật "chủ tịch" quốc dân của các mẹ bỉm sữa!