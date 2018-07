Sự thật về cuộc đời của Lệnh Phi (Ngụy Anh Lạc) đang gây sốt trong bom tấn cổ trang "Diên Hi Công Lược"

Nhắc đến cái tên Lệnh phi, chắc hẳn những fan hâm mộ của bộ phim kinh điển Hoàn Châu Cách Cách vẫn còn thấy quen thuộc. Bà là người hiền lành, thục đức được vua Càn Long vô cùng yêu quý. Cả Tiểu Yến Tử và Tử Vy cũng vô cùng quý trọng vì sự nhân từ, dịu dàng, luôn quan tâm đến người khác. Sang đến Diên Hi Công Lược, Lệnh Phi trở thành nữ nhân vật chính Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) - người mà sau này sẽ chiến được trọn tấm chân tình của bậc đế vương.



Tạo hình Ngụy Anh Lạc của nữ diễn viên Ngô Cẩn Ngôn

Khi qua đời được phong Hoàng Hậu

Ngụy Anh Lạc là nhân vật có thật trong lịch sử với tước hiệu Hiếu Nghi Thuần Hoàng hậu hay Lệnh Ý Hoàng quý phi. Bà tên thật là Ngụy Giai thị, có xuất thân từ Chính hoàng kỳ (Bát kỳ) Ngụy thị. Nhờ vào sự sủng ái của vua Càn Long, con đường "thăng tiến" chốn thâm cung của bà dường như vô cùng thuận lợi khi từ Quý Nhân, lên đến Tần, Phi rồi Quý Phi. Mặc dù khi còn sống, danh phận cao nhất của bà chỉ là Hoàng Quý phi, nhưng vì là mẹ ruột của Gia Khánh Đế nên lúc qua đời bà được truy phong là Hoàng Hậu. Tuy rằng đây là tước hiệu khi đã mất nhưng vẫn là một vị trí cao rạng danh trong sử sách.

Vua Càn Long không có nhiều con nối dõi, nhưng Lệnh phi chính là người sinh cho vua nhiều người con nhất (bốn Hoàng tử và hai Hoàng nữ). Tuy nhiên trong số đó, không mấy người có thể sống thọ, niềm an ủi duy nhất của bà là Thập ngũ Hoàng tử Vĩnh Diễm sau này lên ngôi trở thành Gia Khánh hoàng đế.

Là một tri kỉ được vua Càn Long yêu quý hết mực

Trong hậu cung triều đại nhà Thanh ba nghìn giai lệ, nhưng tri kỷ của Càn Long có được mấy người? Lệnh phi chính là một trong số ít người hiếm hoi nhận được sự sủng ái lâu dài và được vua trân quý đến như vậy. Tương truyền ngoài xinh đẹp, bà còn giỏi cầm kỳ thi họa và rất hiểu biết; đây có thể là lý do bà chiếm được cảm tình của vua. Cũng có thể nói, cuộc chiến chốn thâm cung quá khốc liệt, chỉ những người giữ được tấm lòng thiện lương thủa ban đầu như bà mới xứng đáng nhận được một cuộc sống tốt đẹp nhất. Mặc dù Thập ngũ Hoàng tử Vĩnh Diễm có tư chất thông tuệ và tài đức không kém Càn Long, nhưng rất nhiều người cho rằng ông chọn Vĩnh Diễm lên ngôi hoàng đế cũng một phần vì tình cảm yêu thương đối với Lệnh phi Ngụy Giai thị.

Người phụ nữ hiếm hoi khi mất, mộ đặt cạnh đế quan Càn Long Đế

Lệnh phi qua đời vào năm Càn Long thứ 40, nhằm ngày 29 tháng Giêng (Âm lịch), hưởng thọ 49 tuổi. Ngoài việc ban cho bà thụy hiệu Lệnh ý Hoàng quý phi, vua Càn Long còn viết một bài thơ mang tên "Lệnh ý Hoàng quý phi vãn thi" để tưởng nhớ bà. Không những vậy, bà là người thứ 5 và cũng là người cuối cùng được hợp táng với vua tại địa cung. Quan tài của bà nằm ngay bên phải đế quan của Càn Long Đế. Có thể thấy được, tình yêu thương và sự trân trọng của thiên tử đối với bà nhiều đến thế nào. "Tranh sủng" là mục tiêu suốt cả một đời của những người phụ nữ đáng thương trong hậu cung, nhưng hiếm có mấy ai đến cuối đời vẫn được ở bên cạnh vua như vậy.

Ngụy Anh Lạc lúc mới vào cung được Phú Sát hoàng hậu hết lòng dìu dắt

Nhân vật Ngụy Anh Lạc của Ngô Cẩn Ngôn trong Diên Hi Công Lược được Vu Chính xây dựng với cuộc đời nhiều thăng trầm và có tính cách mạnh mẽ hơn so với Lệnh phi trong nguyên tác. Nàng ban đầu chỉ là một cô cung nữ bình thường, tiến cung với mục đích điều tra về cái chết của người chị gái. Nhìn thấy Ngụy Anh Lạc còn "trẻ người non dạ", Phú Sát hoàng hậu đã luôn quan tâm và giúp đỡ để nàng không bị lầm đường lạc lối trong chốn đầy rẫy cạm bẫy và nguy hiểm này. Nhờ sự dạy bảo hết lòng của Phú Sát hoàng hậu, cô cung nữ Ngụy Anh Lạc đã trở thành một nữ quan kiên cường và đầy bản lĩnh chốn hậu cung.

Vì quá kính trọng và cảm kích tấm lòng của hoàng hậu nên nàng đã hiểu lầm vua Càn Long sau cái chết của bà. Sau khi thời gian qua đi, Ngụy Anh Lạc và hoàng đế dần tháo gỡ được khúc mắc và dần dành tình cảm cho nhau, nàng ở bên cạnh giúp đỡ Càn Long xây dựng đất nước, trở thành một tri kỉ không thể thiếu trong cuộc đời vị vua đa tình này.

