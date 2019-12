Sự thật bất ngờ sau clip 'giải mã thành công ăn mày mặt đen'

Trong khi dư luận vẫn chưa hết xôn xao trước sự xuất hiện của nhóm ăn mày bôi mặt đen kỳ dị thì những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền 2 clip "Hưởng râu giải mã thành công nhóm người ăn mày mặt đen bí ẩn" thu hút hàng triệu lượt xem.

Tuy nhiên, sáng 12/10, trả lời VTC News, đại diện Công an thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, clip trên được xác định là dàn dựng.

"Tuần trước, Ban chỉ huy Công an huyện cũng chỉ đạo Đồn Công an Tản Viên với đội nghiệp vụ vào gọi anh Hưởng lên để làm rõ sự việc. Qua làm việc với cơ quan chức năng, Hưởng thừa nhận là dàn dựng quay clip đăng tải lên mạng xã hội để câu view", đại diện Công an huyện Ba Vì nói và cho biết Đồn Công an Tản Viên sau đó có hình thức xử lý nhóm Hưởng "râu".

Cũng theo vị này, Hưởng "râu" tên thật là Đinh Trọng Hưởng (sinh năm 1977, trú tại thôn 9, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội).

"Anh Hưởng có vợ và 2 con, công việc của anh này là cùng vợ bán hàng ăn. Ở địa phương, anh này cũng không có gì là ghê ghớm cả", vị này thông tin.

Nhóm người của Hưởng "râu" quay clip bắt giữ "ăn mày mặt đen".

Theo nội dung clip đăng tải trên mạng xã hội, Hưởng "râu" đi cùng 4 người khác đến xã Tản Lĩnh (Ba Vì, Hà Nội) để làm rõ người "ăn mày mặt đen" là ai, mục đích đi ăn xin là gì.

Khi người ăn mày cầm đầu gà, tay cầm đĩa, có lá sớ đi vào một quán cắt tóc tại đường Yên Thành (Tản Lĩnh) để ăn xin, thì nhóm người Hưởng "râu" vào quán để quay phim và tóm gọn tên này. "Ở đâu, sao ăn mặc kiểu này", Hưởng "râu" hỏi nhưng người ăn mày không trả lời. Sau khi hỏi nhiều câu nhưng không được trả lời, nhóm người đưa tên ăn mày lên xe ô tô.

Qua kiểm tra, nhóm Hưởng "râu" phát hiện người ăn mày bôi nhọ nồi lên mặt và ngậm 2 quả quất. "Ông có biết là làm như này rất nhiều người hoang mang không? Họ tưởng ông là bang phái chúa trời nào đó", Hưởng "râu" nói trong clip.



Sau nhiều câu tra hỏi, người đóng "ăn mày mặt đen" thú nhận: "Em mải chơi, cờ bạc thua, xin bình thường thì người ta không cho, vì vậy em làm như này...", người ăn mày nói có 7 người trong nhóm và cho biết anh ta sinh năm 1981, trú ở Hòa Bình.

Sau khi khuyên giải, người ăn mày được nhóm Hưởng "râu" cho bắt xe buýt đi về.

Tại phần 2 của clip, nhóm Hưởng "râu" truy theo dấu vết nơi ẩn náu của nhóm người "ăn mày mặt đen" và phát hiện có 4 người đang trú tại một căn nhà bỏ hoang. Sau đó, nhóm của Hưởng "xóa bỏ" ổ nhóm này.

Sau khi đăng tải 2 clip trên, dân mạng cho rằng nhóm này dàn dựng clip để câu view.