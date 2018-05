Sốt khắp MXH về chuyện của vợ xăm trổ "sở hữu" chồng hổ báo không cho vợ làm việc nhà, có bao nhiêu tiền cũng dâng vợ hết

Dòng tâm sự gần đây của cô vợ, tên Thùy Trang, sinh năm 1997, có hình thức cực kì cá tính với lời khen có cánh cho chồng qua những hành động thiết thực thể hiện tình yêu thương với vợ khiến chị em nào cũng phải ghen tị.

Trang viết: "Từ lúc yêu là chồng em lo mọi thứ, đi làm anh cũng không cho, nên em chỉ việc ở nhà làm đồ ăn và phụ anh khi cần thôi. Mang bầu thì việc nhà chồng em cũng giành làm hết. Sinh xong vẫn vậy, nhưng e buồn nên bán hàng kiếm thêm. Tiền chồng em làm là đưa hết cho vợ giữ. Thế này có gọi là thông minh xinh đẹp không bằng may mắn không ạ?".

Cặp đôi Thùy Trang (sinh năm 1997) và Nhân An (sinh năm 1991) cũng bắt đầu quen nhau qua mạng xã hội. An là thợ xăm còn Trang thích xăm. Từ một bức hình Trang chụp lúc ở biển rất đơn giản mà An vào comment rồi trêu đùa nhau. Sau đó cả hai có chat chit và nói chuyện nhiều hơn về cuộc sống của mình cho nhau nghe và tất yếu cũng dẫn đến nảy sinh tình cảm. Lúc đó Trang thích học xăm còn An là thợ xăm nên tình cảm nảy sinh rất nhanh, chỉ trong vòng 1 tuần là hai người đã xác định yêu nhau dù chưa gặp mặt. Cả hai cách nhau 400 km, nàng ở Phan Thiết, Chàng ở An Giang thế mà cuối cùng nên duyên với nhau vì cùng đam mê xăm hình.

An nói 1 ngày không xa An sẽ đến nơi Trang ở để được gặp nhau với Trang đưa An đi tham quan vì An thích biển. An cũng sẽ đến nhà để xin phép ba mẹ Trang cho Trang về quê An học xăm vì lúc đó Trang rất thích học nghề này. Nhưng Trang biết tính ba sẽ không cho vì ba không thích con gái học nghề này nên Trang quyết định không để An dến nhà mà tự đi theo với An vừa vun đắp tình cảm, vừa học nghề, đến khi nào ổn định và thành công, hạnh phúc sẽ về xin lỗi ba mẹ sau.

Thế rồi ngày gặp nhau cũng là ngày Trang "theo không" về ở với nhà An luôn với cả mẹ và em trai An. "Chẳng hiểu sao lúc đó lại yêu nhau liều lĩnh và quyết tâm thế, mình hầu như không có chút do dự nào dù vẫn giấu ba mẹ mình", Trang tâm sự.

Thật may với quyết định liều lĩnh này nhưng Trang không gặp phải chuyện vỡ mộng nào vì mọi thứ lúc Trang bên An đều tốt đẹp cả. An lo cho Trang từng chút, sắm đồ cặp hết quần áo, giày dép cho Trang. Trang vào học được 1 tháng là đã làm được, nhưng An rất ít cho Trang làm, khi nào khách đông mới phụ An.

Lúc ở được 2 tháng rưỡi thì ba Trang biết Trang đang "theo không" về ở chung với người đàn ông lạ vì nhiều người nói ra nói vào nên ba sợ đó là việc ko đúng đắn nên bảo cả hai về quê gắp dù gì cũng phải cho gia đình biết hai đứa đang làm gì, só suy nghĩ thế nào. Thế rồi cả hai cùng về và nhà Trang cũng đã chấp nhận cho 2 đứa quen nhau vì biết cả hai có ý định nghiêm túc và ba hiểu ra nghề này không có gì là xấu cả.

Sống với nhau An thực sự thể hiện là một người đàn ông tuyệt vời, khiến cho Trang không có chút lăn tăn gợn sóng nào với quyết định của mình và phải lo lắng gì cả. Tiền An làm được đưa Trang giữ hết, khi Trang bỏ vài trăm vào ví mà 1 tuần lễ An vẫn chưa đọng đến, vì đi đâu làm gì cả hai đều đi chung với nhau. An bảo "anh có vợ để vợ giữ tiền, chứ anh cần giữ làm gì nữa đâu" và trả tiền lại cho Trang. Thế nhưng đôi lúc cũng có khi An cần đến tiền. Đôi khi An muốn mua gì là vào bảo "vợ cho anh 5 ngàn" làm Trang thấy mắc cười. Người ngoài không biết lại bảo chồng như thế mà vẫn phải ngửa tay xin tiền vợ, nhưng ai hiểu chuyện cũng đều biết là vì An thương vợ thôi. Ngược lại Trang tuy là người giữ tiền nhưng chi tiêu gì cũng hỏi ý kiến của An nên đôi bên đều cảm thấy tin tưởng và tôn trọng nhau.

Lúc mới có bầu Trang bị nghén không ăn được gì, sữa cũng không uống được An rất lo, lúc ăn được là 12h khuya thấy vợ bảo thèm gì là đèo đi ngay. Lúc này cũng là lúc cả hai ra ở riêng nên mọi việc nhà rửa chén, lauo nhà, dọn dẹp, giặt đồ anh chồng này đều giành làm hết để cho vợ nghỉ ngơi.

Sau này sinh con, tối con quấy An cũng nhiệt tình chăm và bế con, tối con thức ông bố xăm trổ mà hiền khô này cũng bế con để cho vợ được ngủ giấc ngon lành. Bây giờ bé con mới được 4 tháng thì từ lúc sinh đến giờ thì An là người hầu như làm hết công việc nhà



Tinh đến bây giờ thời gian bên nhau đã được hơn 2 năm, trước và sau khi kết hôn với cô vợ này chỉ có khác nhau chút chút. Là lúc chưa cưới thì ngày nào cũng nói với nhau những câu yêu thương, mỗi ngày An đều hôn lên má, lên trán, cằm, mũi Trang. Bây giờ thì thời gian làm việc với chăm con mất nhiều thời gian hơn nên ít hôn hơn trước, nhưng vẫn phải hôn nhau mỗi ngày.

Với cô vợ này thì cũng không có bí quyết gì đặc biệt để có được anh chồng hoàn hảo như thế. Với Trang chỉ là cần tôn trọng nhau, những khi cãi nhau thì mỗi người nhường 1 chút. Đặc biệt có nguyên tắc của cả hai vợ chồng là giận nhau đến cỡ nào cũng không được gọi nhau là mày tao vì tuy chỉ là cách xưng hô nhưng nó lại giết dần tình cảm trong nhau. Mỗi khi cãi nhau thì cả hai không để giận nhau quá lâu, cứ mỗi người nhường 1 chút sẽ thấy sai ở chổ nào và nên xin lỗi nhau là sẽ cười xòa được thôi. Có 1 điều đặc biệt của cặp vợ chồng này là mỗi khi cãi nhau xong dù là to tát đến đâu thì cứ đứng trước mặt nhau là cả 2 đều phải bật lên cười kiểu "nghi lễ hòa nhau" thế là vui cả làng.