Song Luân, Hữu Vi rượt đuổi, đánh đấm cực sung trong tập đầu "Hậu duệ mặt trời" bản Việt

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng Hậu duệ mặt trời bản Việt cũng lên sóng tập đầu tiên vào tối 29/9. 2 tập đầu của phim khiến khán giả khá hài lòng vì những màn đánh đấm và độ bám nội dung so với nguyên tác Hàn Quốc. Mở đầu phim, đội đặc nhiệm NH1 do đại úy Duy Kiên (Song Luân) dẫn đầu đã thực hiện nhiệm vụ giải cứu con tin trên con tàu cướp biển tại hải phận Việt Nam. Khán giả đã có cơ hội chứng kiến những pha hành động khá hấp dẫn và cảm thấy không quá thua kém so với bản gốc.

Cùng tham gia nhiệm vụ lần này với Duy Kiên còn có các thành viên khác của đội đặc nhiệm NH1 gồm thượng sĩ Bảo Huy (Hữu Vi), trung sĩ Đức và trung sĩ Thắng. Mỗi người đều có một biệt hiệu riêng để gọi thay cho tên thật. Ngay trong lần giải cứu đầu tiên, các chiến sĩ đã có màn đánh "du kích" đầy hấp dẫn. Đặc biệt, đại úy Duy Kiên cũng có cơ hội khoe khả năng đu dây "thần sầu" và có màn đối đầu với đại úy của quân đội nước láng giềng. So với màn đấu dao đầy căng thẳng của bản gốc, đại úy Duy Kiên đánh đấm có phần thoải mái và nhẹ nhàng hơn nhiều.

Sau nhiệm vụ bí mật, các thành viên đội NH1 được phép nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, một cuộc gặp gỡ định mệnh đã xảy ra giữa Duy Kiên và cô nàng bác sĩ Hoài Phương (Khả Ngân). Dù đang nghỉ phép nhưng Duy Kiên và Bảo Huy thấy chuyện bất bình lại chẳng bỏ qua được. 2 người tình cờ bắt gặp một vụ cướp quy mô "trẻ con". Đối tượng phạm tội bị 2 anh chàng quân nhân đuổi bắt đến mức trật mắt cá chân và chấn thương xương cổ.

Cậu nhóc cướp vặt sau khi được đưa đến bệnh viện và gặp ngay cô bác sĩ khó tính Hoài Phương liền bỏ trốn. Cũng may, lúc cậu bị bọn côn đồ bắt lại và đánh đập dã man thì Duy Kiên và Bảo Huy lại có mặt kịp thời để giải nguy cho cậu. Nhờ rảnh rỗi và sự cứng đầu của tên tội phạm này mà Duy Kiên có cơ hội gặp gỡ Hoài Phương.

Anh chàng đã rơi vào lưới tình ngay lần gặp đầu tiên với cô và quyết định theo đuổi cô nàng đến cùng dù liên tục bị Hoài Phương gọi là côn đồ. Hoài Phương còn dọa sẽ báo công an nếu anh chàng cứ lẽo đẽo theo mình đòi lại điện thoại và nhất quyết không tin Duy Kiên là bộ đội.

Chiếc điện thoại bị tên trộm lấy cắp trước đó là của thượng sĩ Bảo Huy. Khi cô y tá nhặt được thì cũng là lúc bạn gái anh, trung úy Minh Ngọc (Cao Thái Hà) gọi đến. Nghe tin chủ nhân số điện thoại cô đang gọi bị tai nạn phải nhập viện, Minh Ngọc ngay lập tức chạy đến bệnh viện. Nào ngờ người mà cô muốn tìm lại bình an vô sự. Anh vẫn thế, vẫn tìm cách trốn tránh cô. Mối tình buồn giữa Minh Ngọc và Bảo Huy bị chính bố của cô nàng cấm cản vì 2 người không môn đăng hộ đối. Làm sao một nữ trung úy, con gái của một đại tướng quân hàm 3 sao lại có thể hẹn hò với một thượng sĩ cỏn con được đây...

Kết thúc 2 tập đầu, Duy Kiên đã "yêu say đắm" Hoài Phương trong khi cô nàng vẫn chưa nhận ra đây chính là định mệnh của đời mình. Ngược lại, khán giả đã được chứng kiến mối tình buồn bị ngăn cấm giữa Bảo Huy và Minh Ngọc.

Tương lai của 2 cặp tình nhân này rồi sẽ ra sao? Đón xem những tập tiếp theo của Hậu duệ mặt trời bản Việt được phát sóng định kỳ vào lúc 19g00 trên các dịch vụ xem phim trực tuyến và 20g00 trên kênh Văn hóa thể thao và giải trí VTC3.