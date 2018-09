"Soi" nhất cử nhất động của sao Việt (28/9)

Diễm Trang mừng sinh nhật ông xã ở Ba Lan. Cô bộc bạch: "Bay mấy ngàn cây số để chúc mừng sinh nhật anh bạn cùng giường. Gần 3 năm rồi mới dám trốn con đi du lịch riêng. Happy birthday hubby. Love u to the moon and back".