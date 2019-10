Soi nhất cử nhất động của sao Việt 24/10

Hoa hậu Thu Hoài tươi tắn đón sinh nhật tuổi 43. Cô bày tỏ: "Nhiều người không mấy quan tâm ngày sinh nhật, nhất là những người đã trưởng thành. Nhưng tôi thì không nằm trong số đó! Bởi tôi luôn có lý do để chờ đợi ngày đặc biệt đó của mình. Có thể chỉ là một mẻ bánh flan hỏng, nhưng cũng có thể là những món quà khiến tôi phải reo lên vì hạnh phúc. Có thể là một điều bất ngờ nho nhỏ, nhưng cũng có thể là một lời nhắn gửi khiến tôi lặng người vì xúc động. Và trên hết, đó là ngày giúp tôi cảm nhận rõ rệt nhất một điều: Mình được yêu thương, rất rất nhiều! Ý nghĩa lớn nhất của ngày sinh nhật vốn là như thế. Nếu như sinh nhật đầu tiên đánh dấu ngày bạn đến với cuộc đời thì những sinh nhật sau sẽ nói lên rằng, cuộc đời đã đón nhận bạn ra sao. Happy birthday to me!".