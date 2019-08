"Soi" nhất cử nhất động của sao Việt (1/8)

Phạm Quỳnh Anh than thở cô đơn khi không có 2 con gái ở bên: "Chị Tuệ Lâm thì đi chơi xa, xong việc tính lao sang nhà ngoại đón em An về hai mẹ con ôm nhau ngủ thì nhận được tin bà ngoại nhắn rằng bà An lăn đùng ra ngủ rồi... Hội chị em bạn dì hôm nay cũng đèn nhà ai nấy sáng trưng mất rồi... thế là thôi, một mình xem phim Về nhà đi con vậy... bạn với chả bè... buồn lắm".