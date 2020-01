Sốc: Nữ diễn viên "Captain America" bị bắt vì tội đâm chết mẹ ruột

Giới truyền thông Mỹ mới đây đồng loạt dẫn lời tin tuyên bố của cảnh sát nước này cho hay, nữ diễn viên Mollie Fitzgerald (38 tuổi) của "Captain America" đã bị bắt khẩn cấp vào ngày 31/12/2019 vừa qua sau khi mẹ ruột - bà Patricia 'Tee' Fitzgerald (68 tuổi) được phát hiện tử vong tại nhà ở thành phố Olathe, Kansas, Mỹ.

Giới cảnh sát Mỹ cho hay, vào ngày 20/12/2019, mẹ của Mollie Fitzgerald đã được phát hiện tử vong trong tình trạng mất máu trầm trọng, nhiều vết đâm trên người. Mollie Fitzgerald bị tố sát hại chính mẹ ruột, hiện đã bị bắt giữ và xét vào diện tội phạm giết người cấp độ 2. Đáng nói, Mollie Fitzgerald lại chính là một diễn viên từng đảm nhận vai khá nhỏ trong bom tấn "Captain America: The First Avenger". Mức tiền bảo lãnh do tòa án đặt ra cho bị cáo là 500.000 đô la (11,6 tỷ đồng).

Nữ diễn viên Mollie Fitzgerald cũng có mặt tại hiện trường và được đưa đến bệnh viện để trị thương. Bị cáo đã tham gia phiên toà ngày 2/1 hôm nay. Hiện báo chí vẫn chưa tiết lộ nguyên nhân Mollie sát hại mẹ ruột, khiến công chúng càng thêm băn khoăn.

