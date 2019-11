Số thương vong trong trận động đất tại Albania tiếp tục tăng

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân sau trận động đất tại Thumane, Albania, ngày 27/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Albania cho biết với sự hỗ trợ của các chuyên gia ở nhiều nước châu Âu, các nhân viên cứu hộ đang làm việc không ngừng nghỉ để dọn dẹp các đống đổ nát từ những căn hộ và khách sạn đổ sập tại 2 khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất do động đất gồm thành phố ven biển Durres và thị trấn Thumane. Đến nay, 46 người đã được giải cứu. Hiện chưa rõ số người mắc kẹt trong đống đất đá.

Hàng trăm dư chấn tiếp tục làm rung chuyển Albania, gây hoảng sợ cho người dân cũng như làm gián đoạn công tác cứu hộ, cứu nạn. Hàng nghìn người phải sơ tán do nhà ở của họ bị hư hại nặng hoặc do các dư chấn gây nguy cơ mất an toàn.

Trước đó, Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ cho biết động đất có độ lớn 6,4 xảy ra khoảng 10h sáng 26/10 (giờ Việt Nam) tại khu vực cách thủ đô Tirana của Albania 30 km về phía Tây Bắc. Tâm chấn nằm ở độ sâu khoảng 20 km. Đây là trận động đất thứ 2 xảy ra tại quốc gia này trong 2 tháng qua. Tháng 9 vừa qua, trận động đất có độ lớn 5,6 tại Albania cũng đã làm khoảng 500 nhà dân hư hại, phá hủy hoàn toàn một số căn nhà khác.