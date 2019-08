Trung bình 37 trẻ em tử vong do sốc nhiệt trên ô tô mỗi năm: 10 phút đã đủ để mất mạng, hơn 53% trường hợp do cha mẹ bỏ quên

Sự việc cháu bé L.H.L (6 tuổi) tử vong sau khi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của Trường Quốc tế Gateway (phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) hiện đang tạo nên làn sóng bức xúc trong dư luận xã hội vì sự tắc trách của nhà trường.

Trong khi vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan đến cái chết của cháu bé. Chúng ta hãy cùng nhìn lại tình trạng trẻ em tử vong do bị bỏ quên trong xe ô tô trên thế giới (số liệu đến từ NSC - Hội đồng An toàn Quốc gia Mỹ, từ năm 1998 - 2018).

Sốc nhiệt trên ô tô là gì?

Theo Học viện Nhi khoa Mỹ (AAP), sốc nhiệt trên ô tô (PVH) là tình trạng thân nhiệt của trẻ đột ngột tăng lên rồi dẫn đến tử vong. Trên thực tế, cơ thể của con trẻ nóng lên nhanh hơn người trưởng thành từ 3 - 5 lần.

Khi trẻ bị bỏ quên hoặc người lớn vô tình để chúng vào được những chiếc xe nóng như lò lửa - cơ thể và các cơ quan nội tạng của trẻ bắt đầu ngừng hoạt động khi thân nhiệt đạt 40 độ C.

Theo AAP, một đứa trẻ có thể tử vong khi thân nhiệt đạt 41,6 độ C. Các chuyên gia còn cảnh báo rằng, sốc nhiệt trên ô tô vẫn có thể xảy ra dù nhiệt độ quanh xe chỉ ở mức 14 độ C (tính cả các yếu tố khác như thiếu oxy, nhiệt độ đến từ động cơ).

Tử vong do sốc nhiệt trên ô tô có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất cứ nơi nào và từ mọi tầng lớp trong xã hội. Ngay cả với những bậc phụ huynh chu đáo và yêu thương con nhất, sai lầm tai hại vẫn có thể xảy ra.

Chỉ mất khoảng 10 phút để nhiệt độ bên trong ô tô tăng lên 20 độ C - Đối với trẻ em nói riêng, sự gia tăng này hoàn toàn có thể dẫn đến tử vong



Đáng buồn thay, trẻ em tử vong vì bị bỏ quên trên những chiếc xe nóng như lò lửa đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Từ say nắng, sốc nhiệt (tăng thân nhiệt đột ngột) tiếp tục là nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong cho trẻ em Mỹ nói riêng, trên thế giới nói chung. Theo báo cáo Kids in Hot Cars của Hội đồng An toàn Quốc gia (National Safety Council):

- Từ năm 1998 - 2017: Có tất cả 742 trẻ em tử vong do sốc nhiệt trong ô tô (PVH)

- Tính riêng ở Mỹ, trung bình mỗi năm có 37 đứa trẻ tử vong do PVH.

- Năm 2018, có tới 52 đứa trẻ tử vong do PVH. Đây là năm nguy hiểm nhất được ghi nhận trong vòng 20 năm qua. 24% số trường hợp xảy ra ngay tại bãi đỗ xe của gia đình, trong khi phụ huynh hoặc người giám hộ đang làm việc. Cha mẹ hoàn toàn có thể hành động để ngăn chặn những cái chết thương tâm này.

Những yếu tố ban đầu dẫn đến tử vong vì sốc nhiệt trong ô tô (PVH)

Ngay cả trong những ngày râm mát, nhiều mây, nhiệt độ bên trong xe ô tô vẫn có thể đạt đến mức đe dọa đến tính mạng trẻ em. Thậm chí, để hé mở cửa sổ cũng không giúp được gì. Tuyệt đối không được bỏ mặc trẻ em/để trẻ em vào được trong xe mà không có người lớn giám sát.

3 yếu tố chính dẫn đến tử vong vì sốc nhiệt trong ô tô:

- Phụ huynh/người giám hộ bỏ quên đứa trẻ trong xe, chiếm 53,8%

- Đứa trẻ tiếp cận và tự vào trong xe rồi không thoát ra được, chiếm 23.6%

- Cố tình để trẻ trên xe vì thiếu hiểu biết, không ý thức được sự nguy hiểm, chiếm 18,6%

- Còn lại là những nguyên nhân hi hữu khác, chiếm 1,3%

NSC khuyến cáo các bậc phụ huynh/người giám hộ nên tuân thủ các thói quen an toàn để giảm nguy cơ bỏ quên trẻ trên xe:

- Đặt ví, cặp hoặc một chiếc giày bên trái ở ghế sau để bạn buộc lòng phải nhìn lại lần cuối trước khi rời khỏi xe.

- Chắc chắn đã khóa cửa xe khi không còn ai bên trong, dạy trẻ rằng ô tô không phải chỗ chơi an toàn.

- Nên nhớ: KHÔNG có khoảng thời gian an toàn để bỏ một hay nhiều đứa trẻ trên xe, ngay cả với những việc vặt vãnh nhất. PVH có thể cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ trong vỏn vẹn 10 - 15 phút.

