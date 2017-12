Sở hữu tướng số triệu người mơ, chẳng trách sự nghiệp của Triệu Vy thăng tiến chóng mặt: Từ nữ minh tinh tới tỷ phú USD

aFamily.vn>Quiz

Bát tự của Triệu Vy là Bính Thìn, Tân Mão, Quý Hợi và Giáp Dần, tương ứng các đại vận lớn trong cuộc đời của “Én nhỏ” là 2 tuổi (Canh Dần), 12 tuổi (Kỷ Sửu), 22 tuổi (Mậu Tý), 32 tuổi (Đinh Hợi) và 42 tuổi (Bính Tuất). Điều này hoàn toàn trùng khớp với những bước ngoặt lớn đã diễn ra trong cuộc đời cô.

Năm 22 tuổi, cô nổi danh với bộ phim Hoàn Châu Cách Cách . Hình ảnh một Tiểu Yến Tử tuy nhí nhảnh nhưng sống vô cùng trượng nghĩa đã để lại ấn tượng mạnh đối với thế hệ 8X và 9X. 10 năm sau, ở tuổi 32, Triệu Vy chính thức thừa nhận đã kết hôn với đại gia Huỳnh Hữu Long, trở thành bà Huỳnh sống đời yên ấm, viên mãn trong nhung lụa.

Với ngũ quan hài hòa và nét tướng số "triệu người mơ", Triệu Vy được cho rằng cô ấy mang số mệnh sung sướng từ khi mới sinh ra.

Đường đời suôn sẻ và rực sáng của Triệu Vy cho đến nay khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị. Để thành danh rạng rỡ như bây giờ, ngoài tài năng thiên bẩm, sự nỗ lực không ngừng nghỉ thì cô còn gặp nhiều may mắn. Vậy nhưng, bạn có biết các đường nét trên khuôn mặt của "én nhỏ" đã tự nói lên rằng cô đã mang số mệnh sung sướng từ khi mới sinh ra?

Gương mặt có sự hài hòa và thu hút không thể cưỡng lại

Chưa từng có sự can thiệp của dao kéo, Triệu Vy sở hữu một sống mũi cao, thẳng, tỉ lệ trán chiếm 1/3 khuôn mặt rất cân đối và mắt môi hài hòa. Không hề khó hiểu khi với dung nhan ấy, nàng Tiểu Yến Tử đã đốn gục trái tim của "soái ca" Huỳnh Hiểu Minh ngay từ cái nhìn đầu tiên, và tình yêu ấy kéo dài tận 13 năm.

Trong nhân tướng học, phụ nữ như Triệu Vy được coi là có tướng mặt “ngũ nhạc triều quy”, nghĩa là trán - cằm - lưỡng quyền (gò má) - mũi đều quần tụ theo một thế ỷ dốc liên hoàn, tụ về một điểm quan trọng nhất là mũi, nhìn chung khuôn mặt có sự cân đối.

Nói về điều này, Thiệu Vĩ Hoa, nhà tướng số với loạt tác phẩm phong thủy nổi tiếng nhận xét:

“Trong tướng số, ngũ quan trên khuôn mặt là yếu tố đầu tiên chúng tôi nhìn nhận để đánh giá một con người. Tai được gọi là Thái thính quan, lông mày là Bảo thọ quan. Mắt được gọi là Giám sát quan, mũi là Thẩm biện quan và miệng được gọi là Xuất nạp quan. Triệu Vy cô nương có khuôn mặt đầy đặn, tướng số gọi là ngũ đại. "Đại" ở đây có nghĩa là lớn. Thực tế những người mang nét tướng này ít khi có ngoại hình mảnh mai. Dù tăng giảm cân đột ngột nhưng khuôn mặt họ vẫn có nét to tròn, phúng phính".

Ông Thiệu cũng cho rằng trải dài trên khuôn mặt mỹ nhân Hoa ngữ này, từ trên xuống dưới, từ trái qua phải đều mang những nét đặc trưng của bậc mệnh phụ giàu sang.

Vầng trán cao và rộng có nhiệm vụ “câu kéo” tài lộc

Triệu Vy là một trong số các sao Hoa ngữ rất ít khi thay đổi kiểu tóc. Một điểm đáng lưu ý là dù có tạo kiểu ngắn hay để dài, cô nàng rất ít khi để tóc mái. Đây có thể coi là một yếu tố "câu kéo" tài lộc về cho nàng Tiểu Yến Tử. Theo nhân tướng học, trán được coi là một trong ba vị trí biểu thị rõ nhất tiền đồ và tình duyên của con người. Triệu Vy sở hữu một vầng trán mịn hình vòng cung và có xu hướng bằng phẳng. Nếu lấy mũi là điểm so sánh thì trán và cằm có tỉ lệ hợp lý, không quá nhô ra cũng không quá chênh lệch.

Theo sách nói, người có nét tướng này thường thông minh, ăn nói giỏi, dễ thành danh trong sự nghiệp. Tuy nhiên điểm yếu là trán dài rộng sẽ khiến chuyện tình cảm của nữ giới có nhiều đổi thay do công danh lấn át tình duyên. Họ có xu hướng đến khoảng năm 35, 36 tuổi mới xác định được chuyện tình cảm. Thực tế, Triệu Vy kết hôn khá muộn, đến năm 32 tuổi cô mới chính thức tuyên bố yên bề gia thất.

Bên cạnh trán, tai của Triệu Vy cũng là một “trợ thủ” đắc lực

Nếu là một fan của Triệu Vy, bạn sẽ nhận ra nàng Hoa Đán khá ưa chuộng các loại hoa tai to bản để tạo sự chú ý. Tai của Triệu Vy khiến 8/10 nhà phong thủy phải khen về phần tài lộc. Chúng có đường nét rõ ràng, thùy châu rủ, dái tai dày và rộng.

Nếu nhìn chính diện, bạn khó thấy rõ lỗ tai do hai bên cánh ép sát vào khuôn mặt cô. Đây có thể coi là điểm tích cực giúp cô dễ dàng thăng tiến trong sự nghiệp, ít khi lâm vào cảnh nghèo khó.

Đôi mắt “mở đường” cho sự nghiệp diễn xuất thăng tiến nhưng cũng là một con dao hai lưỡi nguy hiểm

Quỳnh Dao từng thừa nhận, năm đó bà muốn chọn Triệu Vy cho vai chính Hoàn Châu Cách Cách bởi ấn tượng với đôi mắt đen láy, to tròn, đầy vẻ ngây thơ. Thực tế không ai có thể quên một Tiểu Yến Tử tinh nghịch, đáng yêu với đôi mắt rất to, mí mắt rộng. Thậm chí có câu chuyện hi hữu vào năm 2015, cô bị một người đàn ông kiện lên tòa án vì tội “đôi mắt quá to”, khi đóng những cảnh giận dữ khiến anh ta bị ám ảnh.

Đôi mắt to, tròn và đen láy vừa mang những vận tốt lại vừa là một nhược điểm lớn trên khuôn mặt Triệu Vy.

Sách Nhân tướng học của Hy Trương, Trung Quốc có viết: "Phụ nữ sở hữu đôi mắt to có khả năng cảm thụ nghệ thuật, âm nhạc tốt, tính tình hoạt bát, vui vẻ, thường không giấu giếm tâm sự trong lòng. Khi yêu, họ cũng tương đối mạnh dạn, chỉ cần đối phương thể hiện tình cảm chân thành là họ sẽ đồng ý nhận lời chứ không vòng vo, úp mở. Họ là người dễ kết bạn, chân thành và đáng tin cậy".

Vậy nhưng, một số người lại cho rằng đôi mắt này không hẳn đã là một nét tốt của Triệu Vy. Họ tin rằng phụ nữ mắt tròn to, long lanh là loại người đa tình.

Bản thân nhà tướng số Thiệu Vỹ Hoa từng nhận xét về đôi mắt của Triệu Vy như một điểm lỗi trên gương mặt: "Điểm đặc biệt là nàng Hoa đán Triệu Vy có đôi mắt rất to, các thầy tướng số gọi đây là phụ nữ có thần thái Đại giám sát. Nó là ưu điểm mà cũng là nhược điểm gây ra những điều không tốt cho cô ấy”.

Tại Trung Quốc, phần lớn các bà mẹ chồng cổ hủ còn cho biết nếu con trai họ lấy phải cô vợ mắt to, mí mắt sâu thì khi về làm dâu, nhà cửa sẽ loạn vì vợ lấn át chồng, thậm chí còn sớm sinh tư tình. Nếu người chồng không có tấm lòng khoan dung, độ lượng, chắc chắn đời sống hôn nhân của họ thường rất khó có thể duy trì lâu dài.

Khuôn mặt có nét tướng quý của một bậc mệnh phụ phu nhân



Năm 2014, Triệu Vy lọt top danh sách 10 ngôi sao có khối lượng tài sản lớn nhất nền giải trí Hoa ngữ, trên cả Dương Mịch, Phạm Băng Băng hay Châu Tấn. Điều này được các nhà tướng học dự đoán từ lâu vì nàng Hoa đán có tướng mũi to, hai bên cánh mũi rủ che hết lỗ mũi, là tướng dễ kiếm tiền, lại dễ dàng phò tá chồng con.

Cùng với đó, khuôn mặt “cách cách” còn có ưu điểm là môi cân đối, hàm răng to đều, cằm đầy đặn. Đây là 3 trong số những nét tướng quý của bậc mệnh phụ phu nhân. Đặc biệt nếu lấy chồng hơn nhiều tuổi, người phụ nữ ấy càng thêm sung sướng.

Chỉ trong 10 năm, Triệu Vy sau Hoàn Châu Cách Cách một bước lên hàng sao hạng A, sự nghiệp nở hoa người người mong ước. Chỉ có điều cô đã không lấy một người hơn mình cả con giáp như dự đoán của tướng số mà lựa chọn kết hôn với Huỳnh Hữu Long vì tình yêu, dù Huỳnh đại gia cũng bằng tuổi Triệu Vy.

Gò má cao: Sát phu hay thị phi?

Một số người nhận xét gò má của Triệu Vy hơi cao. Theo quan niệm nhân tướng học, phụ nữ có gò má cao thường cuộc sống có thể diễn biến theo 3 trường hợp: Làm lãnh đạo, số sát phu, đời thị phi. Tuy nhiên do khuôn mặt Triệu Vy có đường pháp lệnh (đường hằn hai bên khóe miệng) khá sâu và cân đối nên trường hợp này có lẽ thiên về sự thành đạt và một chút thị phi showbiz hơn là tướng sát phu.

Chung quy lại nhờ các điểm tốt trên ngũ nhạc, ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách dễ dàng vượt qua các khó khăn và tai họa, những điều xấu hầu như không có tác động lớn đến bản thân cô. Thực tế cho thấy, Triệu Vy là một trong số những sao Hoa ngữ ít gặp scandal và cũng dễ hóa giải những rắc rối thường gặp trên đường đời.

Nguồn: Chinese Horoscope