Sinh con vào 6 ngày âm lịch này, cả bố lẫn mẹ đều làm ăn phát đạt, giàu có và phú quý đến già

Trong cuộc sống của mỗi người đều trải qua những cột mốc đặc biệt. Có những người chỉ cần sau khi kết hôn thì vận mệnh như bước sang một trang mới, đặc biệt nếu sinh con thì hậu vận lại càng thay đổi nhiều hơn. Tử vi học có nói, số mệnh mỗi người trong gia đình đều có ảnh hưởng đến các thành viên khác, vì vậy vợ chồng sinh vào ngày tháng năm nào cũng có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và con cái cũng thế. Trong tháng có những ngày âm lịch được thượng đế ban cho nhiều phúc đức và may mắn, vì vậy nếu sinh con vào đúng những ngày này thì bố mẹ sẽ gặp được nhiều may mắn. Bình thường thì xây dựng cuộc sống sung túc an yên, còn may mắn hơn thì gia đạo thịnh vượng, tiền tài dồi dào, hậu vận bố mẹ chỉ việc an nhàn hưởng phước con cháu, sống với nhau răng long đầu bạc. Cùng xem đó là những ngày nào nhé!

1. Sinh con vào ngày 5 và 8 âm lịch

Những đứa trẻ sinh vào ngày 5 và ngày 8 âm lịch đều rất thông minh. Hai ngày này được xem là ngày cát tường và được các vị thần may mắn chiếu cố. Con sinh vào ngày này sẽ có tính cách mạnh mẽ, dám làm dám nghĩ và luôn luôn tràn đầy năng lượng. Ngay cả khi không có bố mẹ bên cạnh, chúng vẫn tự lập và biết chăm lo cho bản thân mình. Nhờ vậy mà càng lớn phúc đức càng nhiều, giúp bố mẹ tạo dựng sự nghiệp ổn định, mang lại nhiều may mắn cho gia đình. Càng ở bên cạnh bố mẹ, những đứa trẻ này như bùa hộ mệnh, bảo vệ bố mẹ khỏi những rủi ro, khó khăn. Không những thế, những đứa trẻ sinh vào 2 ngày này lại rất hiếu thảo, có trách nhiệm với gia đình. Nhìn chung, sinh được chúng là nhà có phúc, hậu vận bố mẹ không phiền não bất cứ điều gì, chỉ cần an nhàn hưởng phước là được.

2. Sinh con vào ngày 16 và 19 âm lịch

Đối với những đứa trẻ sinh vào ngày 16 và 19 âm lịch thì có phần hiền lành và nhu mì hơn. Chúng thường là những đứa trẻ có tình cảm sâu sắc, biết thương người và hiểu thấu được suy nghĩ của người khác. Bố mẹ nào sinh con vào 2 ngày này thì xác định gia đình sung túc an yên, vì hồng phúc của chúng sẽ giúp gia đình thịnh vượng, làm ăn phát đạt, mọi người trong nhà đều khỏe mạnh bình an. Đặc biệt, đối với những đứa trẻ sinh ngày 16 lại tuyệt vời hơn hẳn. Ngày 16 là ngày trăng tròn và được xem là ngày may mắn, vì vậy đứa trẻ được sinh ra vào ngày này chắc chắn sẽ tài giỏi hơn người, lại còn có tấm lòng vàng, lớn lên sẽ là niềm tự hào của bố mẹ. Nhìn chung, dù là ngày 16 hay ngày 19 thì những đứa trẻ đó đều được xem là sao may mắn của cả gia đình, nếu không không giàu sang phú quý thì ít nhất cũng hạnh phúc an yên.

3. Sinh con vào ngày 20 và 27 âm lịch

Đối với những đứa trẻ sinh vào ngày 20 và 27 âm lịch thì được coi là quý nhân của bố mẹ. Bởi lẽ, đây là 2 ngày may mắn và nếu ai sinh ra thì chắc chắn chỉ gặp toàn những việc tốt đẹp, làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi. Không những thế, những đứa trẻ sinh vào 2 ngày này thường nổi bật và tài giỏi hơn người. Lúc đi học thì được thầy cô thương yêu, lúc đi làm được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp ngưỡng mộ, toàn bộ phúc khí đều được hưởng trọn vẹn. Tử vi học có nói, những đứa trẻ sinh vào 2 ngày này quý nhân luôn bên cạnh bố mẹ, chỉ cần sống với chúng thì bố mẹ sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp không những ngày càng thăng tiến mà gia đình lại càng thịnh vượng phát tài, về già bố mẹ vẫn khỏe mạnh, hạnh phúc đến cuối đời.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

(Nguồn: Sohu)