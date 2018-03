Sing my song bị chỉ trích vì cắt dựng cẩu thả, tái sử dụng hình ảnh khán giả

Tập 1 của chương trình truyền hình Bài hát hay nhất - Sing my song 2018 vừa lên sóng vào tối 4/3. Trong tập này, ngoài việc theo dõi những màn trình diễn ấn tượng của các thí sinh, khán giả còn nhanh tay lẹ mắt phát hiện ra tình tiết cắt dựng ngây ngô của ekip sản xuất.

Cụ thể, hình ảnh khán giả cổ vũ trong tiết mục Em đã chủ động rồi nha của thí sinh Quỳnh Như bị soi là giống y đúng tiết mục Đã có anh hai của Phạm Hồng Phước ở Sing my song mùa đầu tiên. Hình ảnh 3 khán giả trong 2 cảnh quay trên được sử dụng cho cả tiết mục của Quỳnh Như lẫn Phạm Hồng Phước.

Khán giả qua 2 mùa "Sing my song" giống y hệt nhau.

Tập 1 "Sing my song 2018": Quỳnh Như thể hiện ca khúc "Em đã chủ động rồi nha"

"Sing my song 2017": Phạm Hồng Phước thể hiện ca khúc "Đã có anh Hai"

Khi phát hiện ra sự trùng lặp này, nhiều khán giả đã bày tỏ sự thất vọng vì ekip sản xuất Sing my song làm việc không kỹ lưỡng. Một số người cho rằng: "Thật không thể hiểu nổi, Sing my song thiếu khán giả đến mức phải sử dụng hình ảnh của mùa trước cho mùa này hay sao", "Có phải chăng khán giả không quá hào hứng với tiết mục của Quỳnh Như nên ekip sản xuất mới phải dùng hình ảnh khác lắp vào", "Thật không chuyên nghiệp. Cảm giác như tất cả những màn hò hét, cổ vũ mà mình xem trên TV đều là cắt ghép và giả dối", "Đừng nói với tôi rằng Sing my song có thể khiến khán giả cả 2 mùa ăn mặc y chang nhau để đi cổ vũ nha".

Thí sinh Quỳnh Như.

Bên cạnh chi tiết về hình ảnh khác được sử dụng lại, khán giả còn đặc biệt thích thú vì Quỳnh Như chính là em gái ruột của Phạm Hồng Phước. Tuy nhiên, Quỳnh Như không được may mắn như anh trai mình, cô bé đã bị loại thẳng thừng vì chẳng được bất cứ huấn luyện viên nào lựa chọn. Các huấn luyện viên Giáng Son, Đức Trí, Hồ Hoài Anh, Lê Minh Sơn đồng loạt cho rằng bài hát Em đã chủ động rồi nha của Quỳnh Như chưa đủ nổi bật để thuyết phục người nghe.

Tập 2 của Sing my song - Bài hát hay nhất 2018 sẽ lên sóng vào lúc 21g00 ngày 11/2/2018 trên kênh VTV3.